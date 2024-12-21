МИГРЕНЬ: Психосоматика

По статистике от мигрени страдают приблизительно 19% населения Земли. Как следствие мигрени – человек теряет трудоспособность в течение суток и более. Частота таких приступов различна – от нескольких в месяц до 1-2 в год.

По статистике, 90% жителей нашей планеты знают, что такое головная боль. Очень часто в народе любую головную боль называют мигренью, но это неверно. В данной статье пойдет речь о мигрени. Напоминаю, о психосоматической природе заболевания можно говорить в случае, если невозможно установить органическую причину симптомов, либо, несмотря на установленные причины, боли не поддаются принятому для заболевания лечению или купированию.

Мигрень: причины, симптомы и лечение

С медицинской точки зрения существуют такие типы головной боли:

Первичная головная боль - самостоятельные формы, к которым относятся мигрень, головная боль напряжения и кластерная головная боль;

Вторичная головная боль - головная боль, как симптом, какого-либо установленного заболевания: воспалительного или инфекционного характера, черепно-мозговой травмы, патологий.

По статистике от мигрени страдают приблизительно 19% населения Земли.

Боль при мигрени отличается, как правило, односторонней локализацией, высокой интенсивностью, пульсирующим характером, свето- и звукобоязнью, продолжительностью от 4 до 72 часов. Характерно, что в ряде случаев мигрень сопровождается комплексом расстройств, которые предшествуют приступу непосредственно головной боли (аура): туман перед глазами, покалывание, онемение, нарушение речи, и даже кратковременная потеря зрения или двигательной способности.

Интересно наличие за несколько часов (суток) предшественников приступа: раздражительность, утомляемость, проблемы со вниманием, аппетитом. Эти же симптомы остаются некоторое время после непосредственного болевого приступа.

Как следствие мигрени – человек теряет трудоспособность в течение суток и более

Частота таких приступов различна – от нескольких в месяц до 1-2 в год.

Эффективность медикаментозного лечения мигрени (вернее купирования боли) в пределах 60%.

На сегодня окончательно причины заболевания не установлены, ведущей теорией является тригеминоваскулярная, объеденяющая нейрональные и сосудистые механизмы формирования мигрени. Теория объясняет мигрень как биохимическое нарушение механизмов взаимодействия между сосудами головы, тройничным нервом и центральной нервной системой, что в свою очередь приводит к воспалительным процессам сосудов

Физиологическими «виновниками» мигрени называют: гены, серотонин, ствол мозга, сосуды головы, тройничный нерв.

Какие пусковые механизмы мигрени сегодня известны (приведены по частоте встречаемости у больных):

1. Эмоциональное напряжение.

2. Повышенная чувствительность к определенным веществам, лекарствам, и пищевым консервантам, влияющим на состояние сосудов.

3. Изменение погодных условий.

4. Месячные и гормональная контрацепция.

5. Физическое переутомление.

6. Длительные перерывы в приеме пищи.

7. Нарушения режима сна

Поскольку ведущей теорией психосоматического механизма сегодня является стрессовая, рассмотрим вышеизложенные причины мигрени с этой позиции.

Эмоциональное напряжение.

Безусловно, без стрессового воздействия оно не возможно. В современном мире, те стрессовые воздействия, под которые был «заточен» физиологический ответ организма, встречаются крайне редко (нападение диких зверей, врагов, пожары, природные катаклизмы).

Стрессовый фактор сегодня информационный и коммуникативный. Мы слышим устрашающие новости, мы продираемся сквозь жизнь, постоянно натыкаясь на конкуренцию, сопротивление. Мы испытываем постоянное раздражение, наблюдая расхождение между тем, что хочется (спасибо рекламе, светским условностям) и тем что фактически удается достичь.

Однако одни при этом остаются здоровы, другие заболевают. Это происходит потому, что в переживании стресса важен не сам уровень стресса или способность его не испытывать. Важен психический иммунитет: способность видеть не только негатив, но и позитив; устойчивость нервных процессов, положительный эмоциональный капитал, свобода от жестких концепций и установок.

Неврологи подчеркивают, что у пациентов с мигренью высокая эмоциональная лабильность, высокая чувствительность к стрессовым факторам.

Стресс не страшен, страшно «застревание » в его биохимических изменениях. Стресс запускает гормональных изменения, в которых серотонин играет не последнюю роль. Он же главный «фигурант» механизмов мигрени.

Следующие триггеры мигрени, названные неврологами - физическое переутомление, нарушение питания и режима сна.

Дисбаланс в жизни и ослабление контроля над какими-то жизненноважными сферами (здоровье, сон, посильная разумная нагрузка ) в основном свидетельствуют либо о цейтноте, когда человек не справляется с тем, что происходит в его жизни, либо о подсознательном «бегстве» в работу, нагрузку, сон

Когда человек принимает решение «отвлечься», «с головой уйти в работу», «проспать неприятности»? Тогда, когда не может найти решения в дискомфортной ситуации или она настолько болезненна, что он всеми силами пытается отодвинуть раздумья над ней.

Сегодня генератором мигрени считают ствол мозга. Характерно, что эта же структура ответственна и за ответную реакцию организма на стресс.

Генетический фактор сегодня указывается как основной в предрасположенности к мигрени.

Генетики выделили гены, участвующие в тех или иных процессах при мигрени. Однако четкого ответа о том, как они влияют на заболевание из поколение в поколение и насколько однозначно – пока нет.

Однако сегодня нельзя игнорировать и открытия эпигенетиков, которые говорят о том, что наследственность – это не только жесткие последовательности ДНК, передаваемые по наследству, но и изменения экспрессии генов вследствие информационного воздействия на особь.

Иными словами, то, что человек испытывает, формирует его способы выживания. И если это устойчивая конструкция, она передается по наследству через определенное «поведение» генов.

Женщина, ведомая определенной концепцией отношений с мужчиной (например «бьет, значит любит») из года в год терпит побои, страдая не только телом, но и душой. Поскольку научена молча терпеть, выход тела один – манифестировать телесным проявлением, например, мигренью.

Ребенок, рожденный и воспитанный такой матерью уже имеет определенную «настройку» генов, способствующую развитию особенностей, которые помогли выживать матери. Вероятность того, что он использует для своего выживания тот же механизм сброса напряжения – очень высока. Отсюда прослеживание из поколение в поколение мигрени.

«Пациенты, страдающие мигренью, вероятнее всего наследуют особый тип реагирования нервной системы на внешние и внутренние триггерные факторы» - А.В. Амелин профессор кафедры неврологии СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова

В пользу психосоматической составляющей мигрени говорит и тот факт, что профилактическое поведение (избегание вызывающих приступ ситуаций) значительно снижает частоту и остроту приступов. Это не решение проблемы, однако, человек избегает запуска проблемы.

Также в пользу стрессовой теории говорит и исследование группы пластических хирургов из University Hospitals of Cleveland [en] (Кливленд, США) которые десять лет посвятили гипотезе о том, что причиной мигрени является ущемление тройничного нерва, вызванное спазмом мышц. При удалении участка мышц либо расслаблении ее ботоксом боль проходила.

Есть ли какая-то общая для всех людей психологическая проблема, вызывающая именно мигрень?

В интренете на запрос «психосоматика мигрени» можно найти множество готовых объяснений от: «неумение беречь свою голову» до: «прими свой уровень интеллекта как вторичный по отношению к зову сердца».

Смущает, что толкований много, а мигрень продолжает буйствовать.

Человек уникален в своем сочетании черт характера, типа нервных процессов, детского и взрослого опыта, наследуемых концепций и моделей поведения.

Что именно вызвало нервное напряжение в конкретном человеке, может выявить только психотерапевтическая работа с этим конкретным человеком. По этой же причине и способ избавления от напряжения, а значит и мигрени, будет строго индивидуален!

Однако для всех людей характерно, что стрессовым фактором может быть как внешняя ситуация (увольнение, ссора и т.д.), так и внутренние переживания, внутренний конфликт (неприятие своей внешности, недовольство выбранной профессией и т.д.).

Итак, главный вопрос – нужно ли при мигрени прибегать к психотерапии для работы именно над психологическими причинами дистрессового состояния организма?

Думаю нужно. Однако, крайне важно уточнить диагноз у невролога и исключить смежные с мигренью состояния, вызванные органическими причинами, требующие немедленного медикаментозного вмешательства. Кроме того, сама по себе изнуряющая головная боль и вызванные этим проблемы в окружении способны вызвать вторичный стресс.

«Ожидание очередного приступа сильной боли вызывает тревогу, депрессию, снижает качество жизни… До 80% больных с хронической мигренью страдают депрессивными расстройствами». При этом установить вызвала ли мигрень депрессию, или депрессия мигрень – невозможно.

А о том, нужно ли прибегать к психотерапии при депрессии, нет споров уже давно – однозначно нужно.

Неминуем вопрос: какие техники и методы психотерапии успешны в борьбе с мигренью?

На мой взгляд, любой общепризнанный метод, ведь успех определяется: 50% - желание пациента излечится, 30% личность психотерапевта, 20% - сам метод.

Лично я вижу эффект соединения Позитивной психотерапии Н. Пезешкиана (схема работы с мигренью показала отличные результаты на многих пациентах) и телесно-ориентированого метода мануальной терапии МФР, как способа расслабления мышечного панциря шеи и головы.

Искренне желаю всем исключительно «послешампанской» головной боли (ну, или от непонимания, куда же можно потратить так много денег)!опубликовано econet

Автор Оксана Фортунатова

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