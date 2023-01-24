ДОЗА ЯДА: 10 фраз, разрушающих отношения

Иногда мы говорим такие слова, которые никому лучше бы никогда и не слышать. И, особенно, не стоило бы их слышать от нас самым близким и дорогим нам людям.

И, конечно же, мы знаем, что их произносить не нужно, ведь они могут травмировать чувства другого человека. Но, к сожалению, как раз для этого мы их всердцах и произносим, надеясь на то, что «терапевтичная доза яда» не превышена, и что другой, узнав на себе как больно нам, станет вести себя по отношению к нам лучше и правильнее. Однако, яд есть яд, и в результате его добавления неизбежно ухудшаются и сами отношения.

10 фраз, которые нельзя говорить любимым и близким

Для того, чтобы этого не возникало, давайте рассмотрим фразы, действительно разрушающие семейные отношения, произносить которые, как и срывать "стоп-кран", можно только в крайних случаях.

1. «Я всегда, ты никогда…»

Действительно, обидно, когда партнёр не реагирует на просьбы и претензии, которые иногда возникают в близких отношениях. Однако и категорично обвинять его в том, что «он/она никогда и ничего» было бы неправильно, так как после этих слов стремление стать лучше вряд ли усилится, а отношения станут ещё отдалённее, чем были.

Что имеется ввиду: «В наших отношениях стараюсь только я».

Как можно сказать иначе: «Давай стараться вместе друг для друга».

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2. «Ты меня никогда по-настоящему не любил(а)»

Эта фраза опасна не только тем, что она обвиняет человека в том, что ни подтвердить, ни опровергнуть почти невозможно, но и тем, что она перечёркивает все его старания и действия, которыми партнёр старался прежде эту любовь доказать. А раз всё сделанное перечёркнуто, то найти в себе желание и силы на новые Поступки обвинённому в нелюбви партнёру всё труднее.

Что имеется ввиду: «Я уже не вижу проявлений твоей любви».

Как можно сказать иначе: «Ты же знаешь, мне важно чувствовать твою любовь».

3. «Здесь надо делать так, а вот тут - так»

Поучения, поучения, поучения. Каким бы нам ни казался правильным тот или иной стиль действий, всегда есть другой вариант достижения конечной цели. И зачастую эти «другие варианты» нас раздражают только потому, что они не соответствуют нашим. Да и, к тому же, иногда полезно дать человеку на собственном опыте понять, что он делает что-то неправильно.

Что имеется ввиду: «Мне кажется, ты не знаешь, как это надо делать».

Как можно сказать иначе: «Давай будем друг с другом советоваться перед тем, как делать что-то важное».

4. «Вечно ты…»

Эта фраза звучит как диагноз. «Вечно», «всегда», «постоянно» и прочие слова действуют «фиксирующе», лишая человека шанса исправиться.

Что имеется ввиду: «Похоже, ты не хочешь исправляться».

Как можно сказать иначе: «Я очень надеюсь на то, что ты меня «услышишь» и для улучшения наших отношений изменишь своё поведение».

5. «Ой, да делай как хочешь»

Подобные фразы типа «ой, всё!» словно отсекают совместное настоящее от совместного будущего. И поэтому после этой фразы обычно что-то «перестаётся»: помогать, совместно действовать и, самое страшное, супругами перестаётся чувствовать себя чем-то единым.

Что имеется ввиду: «Ты не слушаешь моего мнения, и меня это раздражает».

Как можно сказать иначе: «Хорошо, раз уж тебе виднее, то давай сам(а)».

6. «Ты – как твой (родственник)»

«Ты как твой отец», «Ты от своей матери недалеко ушла». Когда мы это говорим, мы хотим показать человеку. что нам его поведение неприятно и что нам напоминает оно поведение кого-то из его родни. Но, задевая родственные отношения, мы рискуем сделать разговор, мягко говоря, неконструктивным, переведя его в плоскость всего лишь взаимных оскорблений.

Что имеется ввиду: «Вся твоя родня какая-то не такая».

Как можно сказать иначе: «Тебе же самому(-ой) в нём/ней это не нравится. Так почему же ты сам(-а) так поступаешь?».

7. «Да кому ты нужен/нужна кроме меня»

Обычно эта фраза звучит с целью унизить человека, и, что самое страшное, будучи сказанной и услышанной, она своей цели достигает. Даже если эти слова крутятся у Вас на языке, не озвучивайте их. Тогда шансов на то, что человек начнёт уважать Вас и себя будет гораздо больше.

Что имеется ввиду: «Меня благодарить надо за то, что я с тобой вместе».

Как можно сказать иначе: «Мне с тобой непросто, и ты это знаешь».

8. «Без тебя было лучше»

Сделать человеку больно и улучшить отношения – совершенно разные задачи. Эта фраза – для решения первой задачи, но никак не для второй.

Что имеется ввиду: «Сейчас мне с тобой плохо».

Как можно сказать иначе: «Я хочу, чтобы нам наконец-то стало комфортно друг с другом».

9. «Этот/эта вон как, а ты вот как»

Приведение в пример кого-то другого более успешного – не лучший способ приободрить, подсказать или направить на «путь истинный». Скорее наоборот, услышав эту фразу, близкий человек наверняка захочет сказать «Вот с ним/ней и живи». А значит, эта фраза неконструктивна и её можно смело добавлять в «черный список» употребляемых Вами фраз.

Что имеется ввиду: «Мне кажется, ты не знаешь, как это надо делать, в отличие от других».

Как можно сказать иначе: «Давай вместе распланируем наше будущее, чтобы чувствовать себя увереннее».

10. «Ты всё делаешь мне назло»

В близких отношениях человек очень редко намеренно делает что-то «назло». Скорее, он ведёт себя не всегда верно, но интерпретировать это как «намеренное причинение эмоционального вреда» было бы «перегибом». Постарайтесь избежать фразы подобного типа, так как спорить с ней не возможно, а вот усугубить ей непростую ситуацию – легче лёгкого.

Что имеется ввиду: «Ты как будто нарочно выбираешь самые худшие варианты».

Как можно сказать иначе: «Я почему-то раздражаюсь от того. что и как ты делаешь в последнее время. И, похоже, нам нужно кое о чём договориться...»

Все негативно высказанные нами слова и фразы можно условно разделить на три группы: «унижающие», «отталкивающие» и «обвиняющие».

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Если все указанные выше фразы распределить по трём разным группам, то к «обвиняющим» относятся фразы под номерами - 1, 2, 4, 10; к «отталкивающим» - 5 и 8, а к «унижающим» - фразы под номерами 3, 6, 7. 9.

К тому же, каждая из этих фраз, сказанная во всеуслышание и в присутствии других, становится вдвойне острее и травматичнее. А уж если из всех этих фраз создать сборное предложение, то звучать оно будет так: «Вечно ты делаешь всё, чтобы только меня позлить. Как и твой отец. Я всегда из кожи вон лезу, а ты никогда. Соседи, вон, третью машину покупают, а ты единственную отремонтировать не можешь. Надо головой работать, а не «сутками». Ой, да делай как хочешь. Зря я только с тобой связалась, жила без тебя, горя не знала. Да кому ты вообще кроме меня здесь нужен.»

К сожалению, некоторые пары почти слово в слово пересказывают это предложение во время своих частых ссор. Возможно, поэтому их ссоры так часты, ведь от того, что люди поливают друг друга «грязью», чище они уж точно не становятся. Конечно же, любое слово можно сделать разрушающим, произнеся его язвительным тоном и пренебрежительной интонацией. А значит, и многие неприятные фразы можно «сгладить», добавив в них доброго отношения и конструктивного смысла.

Предлагаю Вам к предложенным выше «заменительным» фразам придумать свой вариант, подходящий именно вашему стилю общения с любимым человеком, сдобрив их уважением к собеседнику и конструктивностью высказывания.

Надеюсь, эта статья и выполненное лично задание поможет Вам чуть ответственнее подбирать слова для выражения своих не всегда восторженных чувств и эмоций, сохранив от разрушения свои мечты, драгоценные нервные клетки и семейное счастье. Берегите себя, свои отношения и всех, кто Вам дорог!опубликовано econet

Автор Артём Скобёлкин

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