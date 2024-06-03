Волшебная сила нахальства, или Как работает абьюз

Это только сначала странно, что остановить грубое вторжение в границы сложнее, чем мягкое. Казалось бы: какое нападение, такой должен быть и отпор - мгновенный. Но это не всегда работает именно так. Знаете, почему первой реакцией на абьюз бывает растерянность? Потому, что абьюзер делает то, что можно не всем.

Допустим, вам тридцать лет (или сорок), вы взрослый человек, начальник, многодетная мать, достойный житель Бирюлева Западного или скромный кандидат наук, всю жизнь изучающий химический состав лопуха большого. Как вы реагируете, когда с незнакомого номера вам звонят и предлагают купить вип-абонемент в финтнес-клуб (а у вас уже есть)? Или вы заходите в новый магазин и видите там пальто по цене машины (а вы уже купили)? Или - машину по цене пальто, но она вам не нужна? Или любимый друг зовет вас на концерт группы, которая вам не нравится?

Нахальство

Вы просто отказываетесь. «Нет, спасибо» - и это не сложно. Движение к вашим границам на понятной скорости дает вам возможность осознанно отказаться.

А что происходит, если вы - учительница Надя и, придя домой 31 декабря, вы обнаруживаете неизвестного пьяного травматолога, спящего у вас в кровати? Помните, Надя сказала: «От наглости я просто растерялась».

А если вы сами - добропорядочный травматолог, спите у себя дома, а тут чужая женщина поливает вас из чайника и гонит на мороз?

А если вы - студентка, а ваш преподаватель, пока вы тет-а-тет пересдаете ему зачет по анатомии, вдруг начинает показывать устройство колена прямо на вашей ноге?

А если ваша научная руководительница говорит вам, что ваша курсовая не очень, и поэтому нужно года два подряд приезжать к ней и бесплатно снимать на видео ее семинары?

Или она просто слушает ваши объяснения по поводу контрольной выборки для диплома и вдруг говорит: «Ты дура?». А видя слезы в ваших глазах, добавляет: «У тебя вообще когда месячные?». (все примеры реальные)

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Это только сначала странно, что остановить грубое вторжение в границы сложнее, чем мягкое. Казалось бы: какое нападение, такой должен быть и отпор - мгновенный. Но это не всегда работает именно так. Знаете, почему первой реакцией на абьюз бывает растерянность? Потому, что абьюзер делает то, что можно не всем.

Кому было можно кричать или повышать голос? Отдавать приказы? Разрешать и запрещать? Кормить кашей или отбирать конфету? Водить за руку? Без спроса трогать наше тело? Носить нас с голой попой в ванную и обратно? Ну конечно, родителям.

С родителями работало именно это правило: «Они делают это, значит им можно. Мне нужно подчиниться».

Именно так ощущается абьюз изнутри: «Если он это делает со мной, значит со мной так можно». опубликовано econet

Автор Полина Гавердовская

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