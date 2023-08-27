ОТНОШЕНИЯ: Откажитесь от идеи «поддержки»!

Хорошо, что есть друзья и близкие, которые приходят в трудную минуту и интуитивно оказывают первую эмоциональную помощь. Здорово, и вместе с тем,они не всегда обладают необходимыми знаниями, что бы делать это качественно.

Начну с профессиональной части, с отношений терапевта и клиента, через неё можно посмотреть как этот феномен "поддержки" выглядит и живёт в любых других отношениях из нашей жизни. Одним из принципов в работе терапевта является пресловутый баланс «поддержки и фрустрации» в отношениях. Каждый терапевт истолковывает этот принцип по-своему, и в одно, и в другое, вкладывая только ему известные ингредиенты. И смешивает их на своё усмотрение, исходя из собственного восприятия ситуации, в которой оказался клиент.

Всегда ли НУЖНА ваша поддержка близким?

Понятное дело, что когда стоит вопрос выживания, то есть организм и психика настолько истощены, что не способны выдерживать обострение (острые жизненные ситуации, психотравмы), сначала нужно человека выходить. Поддержка поиска важных для этой самой жизни ресурсов и сил в такой ситуации является единственно возможным способом работы.

Но многие из терапевтов не готовы расстаться с «поддерживающим стилем терапии» и в условиях, далеких от тех, что угрожают жизни.

В рецепте, где почти все время основным ингредиентом, является поддержка (здесь может быть все что угодно -

принятие клиента со всеми его потрохами, попытки гладить по квадратной голове, убеждая, что она не квадратная), вступание в коалицию, слияние с клиентом против всех «демонов его жизни» - страхов, вины, обид, стыда, гнева, рационализация переживаний - "здесь нечего тебе переживать» и т.д. - "отношенческий торт" рискует привести к «отношенческому ожирению", причём двух едоков (и терапевта, и клиента).

И это именно здесь возникает то самое неприятное чувство (и хорошо, если его удается заметить), когда клиент говорит слова благодарности, унося при этом кучу неудовлетворенности, приправленной смущением.

Чувствительный терапевт не может не заметить это место.

Отказ в поддержке, встреча с невозможным, с ограничениями, реальным отношением мира к тебе, встреча с переживаниями и чувствами к тому, какой ты, и к тому, что ты делаешь, является необходимым, часто единственно работающим условием изменений, точкой боли, но и точкой роста и развития.

Это как раз то, что позволяет человеку обзавестись толерантностью к фрустрации, способностью выдерживать напряжение высокой интенсивности, проживать боль, растерянность, досаду, неудовольствие, разочарование.

И это часто одна из основных задач любой терапии, позволяющая человеку опереться на самого себя.

В любых других отношениях, не терапевтических, "поддерживающие" идеи хорошо бы тоже немного подсветить фонарем.

Что я делаю, когда пытаюсь поддержать этого мужчину, эту женщину?

Что я вкладываю в это слово "поддержка"?

Чего я на самом деле хочу, что я на самом деле делаю, опекая другого взрослого человека?

Если я перестану сейчас "поддерживать" его (ее), что измениться в моей жизни? В его (ее) жизни?

Какие чувства у меня возникают, когда я думаю, что мне не от кого ждать поддержки? Что ее не будет? Как изменится моя жизнь при этом?

Само слово и правда очень неоднозначное. В него так и хочется всматриваться, чтобы яснее, в первую очередь для себя, понимать, что оно значит для меня, какое место занимает в моей жизни.

А то часто такое происходит, что человек весь такой "поддержан" со всех сторон, а с места двинуться так и не получается, в жизни его стабильно ничего не происходит.

Сам он понять что ему нужно и важно никак не может.

Зато все время в осточертевшей безопасности и стабильности находится.

От которой иногда отвратительно подташнивает и рвёт на куски от ярости.

Или человек сам всех на свете поддерживает, спасает, обо всех заботится. А потом, вдруг внезапно обнаруживает, что он уже большую часть жизни прожил, а семьи так и не завёл, отношения так и не построил, занимается работой, которая ему не нравится.

И тоже отчаяние накатывает. Много сил вложено в что-то или кого-то, чему или кому не особо это надо было.

Это особенно видно на примерах выросших детей, где родители или кто-то один из родителей продолжают "поддерживать" ребёночка, спинами закрывая от ветра и возможных жизненных землетрясений.

При такой постоянно подложенной подушке безопасности энергия на то, чтобы делать шаг, прилагать усилия к поиску чего-то необходимого или важного, даже на обнаружение того, что важно, не выделяется.

И нечего потом удивляться тому, что дети навечно остаются детьми. У них просто нет смысла взрослеть, зарабатывать жизненные мозоли и сгорбившиеся спины.

Мы, люди, устроены таким образом, что не будем тратить силы на то, что уже у нас есть.

Родитель, который делает что-то за своего ребёнка, пытаясь его таким образом заботливо от чего-то спасти или поддержать, сам роет яму его самостоятельности.

Ребёнок так и не научится искать свои собственные ресурсы, если под боком постоянный ресурс в виде родителя.

И мы снова оказались в точке, в которой уже были, когда я говорила о терапевтических отношениях -

откажитесь от идеи "поддержки" в отношении человека, которому сейчас не угрожает смертельная опасность.

Дайте ему возможность познать, распознать, узнать себя, понять, что он может, а чего не может.

Отойдите в сторону, не мешайте жить, проживать сложности, переживать кризисы.

Иногда не надо ничего для человека делать, достаточно в человека верить.

Позвольте ему жить его жизнью, займитесь своей.опубликовано econet

Автор Алена Швец

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