Измена уродует душу. И тело тоже. Если приходится измену стерпеть и терпеть долго; так бывает. И муж - хороший человек. Детей любит, семью обеспечивает, добрый, сильный, смелый…

И любишь его, как Элеонора Рузвельт любила своего мужа. Вышла замуж, не веря счастью; шестерых детей родила; любила и боготворила. А потом обнаружила в чемодане мужа пачку любовных писем от секретарши Люси. И все поняла. Земля ушла у неё из-под ног. Страшный удар! Все рухнуло. Но она любила мужа, детей, и вообще - развод означал бы крах карьеры мужа. Тем более, он пообещал с Люси отношения прекратить. И вообще был нежен, раскаивался, хотел сохранить брак…

Жизнь в измене

Он обманул и продолжал отношения тайно. Элеонора делала вид, что не знает. И занялась бурной общественной деятельностью. Защищала права женщин, чёрного населения, благотворительностью занималась.

Ей потом даже памятник поставили и награду вручили. Но какой некрасивой она стала! Из милой молодой женщины с роскошными волосами, соболиными бровями и ясными глазами она превратилась - даже писать не хочу. В очень некрасивую женщину. В карикатуру на саму себя. И якобы стала проявлять чувства к дамам - у неё начался вроде как страстный роман с тетенькой. И сама Элеонора заявила, что теперь она эту тетеньку любит всей душой…

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Это потому, что любить стало некого. Потому, что чувства ее были попраны и обмануты - связь мужа с Люси продолжалась, а потом Люси перенесла инсульт, появилась ещё и Мисси.

А сам изменник Рузвельт перенёс полиомиелит и оказался в инвалидной коляске. Что не мешало его романам и изменам.

Элеонора всегда была рядом: энергичная, верная, преданная и ужасно некрасивая. Как все нелюбимые…

А потом Рузвельт умер. И Элеонора призналась, что любила его одного.

Им жила. Им дышала. Ради него все делала.

И никто ей был не нужен, кроме него - ни тетеньки, ни дяденьки…

Ей просто было невыносимо больно и одиноко, этой первой леди.

Жить в измене - невыносимо больно.

Измена уродует и тело, и душу.

Тот, кому изменяют, неизбежно меняется.

Даже если это сильный и волевой человек; ему все равно больно.

И надо как-то щадить близких, хоть немного. И держать своё слово.

Или принимать решение… опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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