Триединый мозг как карта психических травм

До тех пор пока во взрослой жизни человек не начнет осознавать, каким образом он устроен, что влияет на его восприятие, почему внимание выцепляет из внешнего мира определенные опыты, многое в его жизни, выражаясь словами Юнга "случается с ним как судьба"...

Ребенок рождается, сначала у него формируется рептильный мозг, затем лимбическая система, к 7 годам неокортекс. В каждый из этих периодов происходит формирование определенных навыков, присущих каждой из систем. Важно отметить, что те условия и обстановка, в которых формируется тот или иной навык, бессознательно "записываются" и фиксируются каждым человеком исключительно уникальным образом.

Карта психических травм

До тех пор пока во взрослой жизни человек не начнет осознавать, каким образом он устроен, что влияет на его восприятие, почему внимание выцепляет из внешнего мира определенные опыты, многое в его жизни, выражаясь словами Юнга "случается с ним как судьба"...

Человеческий мозг состоит из трех частей:

1) рептильный мозг - является базовым мозгом, отвечает за биологическое выживание, отвечает за телесное функционирование.

Банально, все мы дышим, но сознанием никто из нас не контролирует этот процесс, за нас этим занимается рептильный мозг. Когда ребенок рождается, все что происходит с ним или вокруг него, бессознательно записывается как информация именно в эту часть мозга.

Как проходит первый год жизни ребенка, в каких условиях, насколько мать или фигура ее заменяющая способна определить потребности ребенка, удовлетворить их, насколько она будет внимательна к телесному взаимодействию с младенцем, насколько внутренне она будет испытывать любовь к ребенку или ненависть, в общем, все что с матерью в этот период жизни будет происходить в контексте с новорожденным, все бессознательно будет "записано" в рептильный мозг на уровне стимул-реакция.

Взрослый человек, приходя к психологу, может предъявлять такие запросы: "я не красивый", "я толстый", "я не ощущаю себя", "я не чувствую свое тело" и прочее - это говорит о том, что психическая травма имеет свои корни именно в периоде младенчества. Это проблемы с телесным самовосприятием, ощущением себя как тела.

Рептильный мозг функционирует даже, если человеческое сознание находиться в отключке. Он записывает абсолютно всю входящую информацию, все что сопутствовало травме с целью избежать подобного опыта в будущем. Человек, таким образом, обусловлен этой информацией о мире, и может бессознательно жить по принципу "избирательного внимания".

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2) лимбическая система - эмоциональный мозг, отвечает за территориальные вопросы, создание общего пространства, конфликты и разборки, установления и удержания границ.

Действует по принципу радоваться/страдать. У лимбической системы есть свои плюсы и минусы. Хорошая новость - система учит человека эмпатии, способности понимать, что происходит с другим человеком, плохая новость - это функция слияния, когда человек растворяется в других, теряя самого себя. Эмоциональный мозг занимается оценкой эмоциональной значимости, учится распознавать контекст информации из мира.

Основные проблемы, с которыми приходят люди, у которых психические травмы, я их зову также "багами" - как вредоносные программные ошибки, записаны в период формирования лимбической системы, касаются эмоциональных границ, самоопределения. Люди часто говорят "я неуверенный", "я не знаю, кто я", "я ленивый" и так далее. Еще это проблемы самореализации и построения личных отношений. Родом эти проблемы из возрастного промежутка с примерно 2-х лет до 6.

Снова вернемся к тому, что как меня воспитывали в этот период, какие формы межличностного взаимодействия я видел в своей семье, какую роль в них занимал я, так у меня и "запишется" на уровне бессознательного реагирования.

Например, ребенка в детстве отвергали, часто отказывали, бросали его одного. Ему было в этом плохо, он страдал. В его детстве было много опытов, в которых он действительно испытывал страдание, его лимбическая система сформировалась под лозунгом реакции "расстраиваться".

Ребенок вырос, стал взрослым. Он бессознательно будет воспроизводить детские травмы в настоящем, чтобы страдать, либо на любую неприятную ситуацию будет реагировать по принципу "расстраиваться" - так он научился. И будет заложником своей детской травмы до тех пор пока не начнет отслеживать эти бессознательные реакции и не начнет их исправлять на уровне поведения и эмоционального реагирования. Этим и занимаемся в психологической практике. Все зависимости родом из травм этого периода.

3) неокортес - самая молодая часть нашего триединого мозга, отвечает за рациональный ум, интеллект, интеллектуальные границы.

Занимается анализом всей входящей информации, дает названия и категоризирует. С помощью неокортекса мы имеем возможности осознавать "системные ошибки" рептильного мозга и лимбической системы, и исправлять их, вырабатываю адекватные, гибкие формы поведения и эмоционального реагирования, а также мы можем самоопределять себя и принимать свои решения, делать выбор!опубликовано econet

Автор Ольга Шиленко

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