ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, которые определяют вашу ЖИЗНЬ

Важно относится к этому списку как к неким зонам вашего роста!! Иначе вам гарантирована головная боль и падение самооценки! А оно вам нужно?

С одной отдельно взятой точки зрения, такие глобальные вещи как саморазвитие человека или псикоррекцию можно в значительной степени уместить в рамки ровно одной статьи. А именно в набор конкретных навыков, которые необходимы вам для реализации стратегии счастья и успеха в вашей жизни. Логика здесь следующая.

Психологические навыки — зоны вашего роста

Любые достижения человека – это либо результат случайных событий. Либо результат его целенаправленных усилий. А целенаправленные усилия – это результат реализации своих знаний и навыков. А навыки – это конкретные умения, которые позволяют реализовывать ваш потенциал.

Все просто? Отнюдь. Ведь понимание сути того или иного навыка вовсе не дает вам алгоритма внедрения данного навыка в свою жизнь. Но! Это понимание добавляет в вашу жизнь значительное количество определенности.

Ведь насколько проще сформулировать теги для поиска в личном развитии. Насколько проще сформулировать запрос в личной терапии. Насколько проще прикинуть последовательность шагов, когда у вас под рукой есть набор вариантов, среди которых можно выбирать!!!

Важно! Важно (тавтология, ну, и шут с ней) относится к списку ниже не как к чему-то, чего у вас нет! Важно относится к этому списку как к неким зонам вашего роста!! Иначе вам гарантирована головная боль и падение самооценки! А оно вам нужно?

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Итак, вот вам набор психологических навыков, который обеспечивает вашу психологическую эффективность.

Делегирование – умение передавать ответственность за выполнение какого-либо дела на другого человека.

Умение просить – умение показать свою нужду в чем-либо.

Умение благодарить – умение воздавать должное усилиям другого человека, который он приложил для вас.

Поддержка – умение дать другому человеку эмоциональную помощь в тот момент, когда это необходимо.

1-потоковое мышление – умение доносить свои собственные мысли, переживания, мотивы и побуждения до другого человека (людей) в исходном объеме (то есть в том же виде, что и у себя в голове).

Рефлексия эмоций – умение распознавать у себя эмоции по сути и в режиме реального времени

Считывание эмоций – умение распознавать эмоции у другого человека в режиме реального времени на базе невербальных данных и/или поведения.

Рефлексия потребностей = умение считывать свои собственные нужды и желания при помощи анализа своего текущего поведения.

Рефлексия телесных ощущений = умение считывать свои качественные телесные ощущения для последующей оценки своих эмоций, ресурсов или проблем.

Рефлексия ресурсов – умение оценивать степень своей психо-физиологической готовности к деятельности и/или принятию решений.

Рефлексия проблем – умение идентифицировать эмоциональные сбои в функционировании своей психики.

Резюмирование – умение выделить основную суть ситуации, события или явления.

Ориентация на возможности – умение выделять в любой ситуации потенциальные возможности и выгоды.

Презентация себя – умение демонстрировать свои знания, умения, навыки, достижения и устремления другим людям.

Презентация идеи – умение показать все выгоды собственного предложения, сформировать эмоциональный отклик в ответ на идею.

Прямой отказ - умение сказать «нет» просьбам, пожеланиям или требованиям других людей.

Проверка своих проекций – умение во время общения понять степень точности понимания мнения, мотивов и побуждений оппонента.

«Перевод стрелок» – умение игнорировать внешнюю оценку и/или давление и концентрироваться на поведении/мотивах оппонента.

Экранирование – трансформация внешней негативной оценки в позитивную.

Формирование своего мнения – умение выделять ключевую оценку ситуации и подкреплять ее достаточным количеством логических и/или эмоциональных аргументов.

Умение доносить свое мнение = умение связно, последовательно и предметно довести исходную суть своего мнения до оппонента.

Предъявление аргументов = умение сжато и соразмерно ситуации апеллировать к своему взгляду на сложившееся положение вещей.

Умение задавать открытые вопросы = умение эмоционально раскрывать оппонента, транслируя те вопросы, которые требуют развернутого ответа.

Умение слушать и дослушивать оппонента = умение следить за мыслью другого человека параллельно со своим собственным внутренним потоком мыслей.

Умение резюмировать оппонента = умение выделить основную суть в речи вашего оппонента на основании того, что он сказал, и что вы поняли (и/или додумали) .

Умение расширять/суживать объем контакта = умение произвольно изменять степень эмоциональной вовлеченности в продолжение диалога с другим человеком.

Умение оценивать степень совпадения мнений = умение искать и находить точки соприкосновения, расхождения и возможность синтеза мнений во время диалога .

Умение признавать мнение оппонента = умение подтверждать то, что вы воспринимаете мнение оппонента как достаточное и полноценное для существования.

Проживание эмоций – умение выражать эмоции через осознание их сути, через телесные ощущения и образы переживаний.

Умение принять себя = умение распознавать и использовать свои черты характера и свои потребности.

Умение принимать решения = умение генерировать варианты решения ситуаций и умение делать эмоциональный выбор между ними.

Умение рисковать = умение подвергать опасности текущие ресурсы и возможности ради получения выгоды

Умение признавать неудачу = умение осознавать и принимать степень текущих страданий от потерянных ожиданий или от реального ущерба.

Умение сотрудничать в команде = умение синтезировать мнения, поведение, мотивы и потребности для реализации принципа win – win .

Умение сотрудничать в паре = умение синтезировать мнения, поведение, мотивы и потребности для того, чтобы взаимодействие принесло больше удовлетворенных потребностей обоим партнерам.

Самоконтроль = умение работать самостоятельно, без внешнего контроля.

Умение убеждать = умение активно давить своим мнением на окружающих людей с целью реализации своих потребностей или реализации стратегии win – win.

Умение выступать перед аудиторией = умение доносить информацию, эмоциональные посылы и активно взаимодействовать с группой людей.

Тайм-менеджмент – умение распределять время рабочего дня.

Постановка целей – умение ставить конкретные позитивно ориентированные цели, привязанные к своим потребностям и времени.

Выделение приоритетов = умение выделять те свои желания, цели и потребности, которые соответствуют принципу Парето и обеспечивают вам максимум эффективности.

Бюджетирование времени – умение оценивать предполагаемые временные затраты (на отдельный вид деятельности).

Умение четко выполнять инструкции = умение следовать логике поручений других людей.

Умение проявлять инициативу = умение использовать свой опыт и навыки для генерации предложений по улучшению текущей деятельности.

Умение уточнять поручения и идеи других людей = умение своевременно, открыто и последовательно проверять степень понимания идей других людей.

Вежливость и тактичность = умение вести себя соответственно принятым в обществе стандартам, общаться уважительно, внимательно, предвосхищая и обходя острые грани эмоционального контакта .

Умение состыковывать планы 2-х и более людей = умение учесть желания сторон и предложить взаимовыгодное взаимодействие.

Умение мотивировать окружающих = умение актуализировать желания, эмоции и потребности других людей.

Умение ориентироваться на достижение результата = умение выделять конкретные показатели собственной эффективности и возможность контролировать эти показатели в динамике.

Ресурсное мышление = умение ориентироваться на собственные возможности и навыки при столкновении с жизненной преградой.

Умение выделить суть конфликта = умение сконцентрировать внимание на логической обобщенной сути происходящего, выходя за рамки одностороннего понимания происходящего.

Умение предлагать способы решения конфликта = умение выделять те решения, которые касаются непосредственно взаимодействия сторон, нежели потребностей участников

Ресурсирование – умение восстанавливать свои силы для определенных задач.

Релаксация – умение физически расслаблять свое тело на фоне эмоционального напряжения или неопределенности.

Проактивное общение – умение строить отношения, исходя из постулата «я – причина всего того, что со мной происходит».

Я уверен, что это не полный перечень возможных психологических навыков. А потому вопрос - какие навыки в этот перечень добавили бы лично ВЫ?опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

Изображения в статье: Johnson Tsang

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