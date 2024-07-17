5 ЛОВУШЕК отношений: Как мыслят НАИВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Каждый раз, когда расстаются мужчина и женщина, это немного грустно — ведь создавая пару, люди ожидают найти в отношениях душевный комфорт и стабильность.
Отношения подчиняются особым закономерностям, которые отражают разницу в мышлении и мировосприятии мужчин и женщин. При изучении причин, по которым отношения не выстраиваются, обнаруживается, что женщины часто совершают одни и те же ошибки, считая, что мужчины чувствуют и смотрят на мир так же, как и они. Эти распространённые заблуждения, формируемые и подогреваемые песнями, фильмами и прочими продуктами художественного творчества, становятся определённого рода ловушками, порождающими ошибочные или нереалистичные ожидания. А крах ожиданий, как известно, приносит разочарование и боль.
Чтобы женщины могли оберегать себя от душевных травм, связанных с отношениями, может быть, им стоит начать учиться на чужих, а не своих ошибках. Ведь принцип прост — если засунуть палец в мясорубку, то будет больно. Нужно просто обращаться с прибором согласно инструкции, то есть согласно его природе. Хочется, чтобы эти принципы были просты и очевидны, но при детальном рассмотрении обнаруживается, что в теме отношений мужчины и женщины очень много парадоксального.
Парадокс:
Если мужчина влюблён, то обычно это имеет очень мало отношения к тому, кто есть женщина на самом деле. Влюблённость — это состояние, когда мужчина видит в возлюбленной отблеск своего идеала, и большая часть того, во что он влюблён — это его фантазия, а вовсе не сама женщина с её чувствами, взглядами, внутренним миром.
Если мужчина находит женщину привлекательной, он совсем не обязательно рассматривает эти отношения на предмет превращения их в серьёзные. Когда мужчина не находится в состоянии осознанного поиска кандидатуры для построения семьи, то обычно он ищет женского общества для того, чтобы насладиться им и хорошо провести время, желательно без лишних затрат. И очень часто женщина, вызывающая страстные чувства и порывы, совершенно не совпадает с образом той женщины, которую мужчина видит как потенциальную жену.
В начале отношений, когда чувства интенсивны, очень важно помнить о разнице понятий «влюблённость» и «любовь», и уметь различать их проявления. Любовь подразумевает уважение к личности другого человека, учёт его чувств и потребностей и оставляет ему право на некоторое несовершенство.
Парадокс:
Говорят, мужчина любит глазами, а женщина — ушами. Для женщины очень важны слова, которые позволяют ей переживать экзистенциальную глубину и смысл своего существования, реализации которых женщина ищет и в отношениях. Но дело не только в этом.
Чтобы привязать к себе женщину, мужчина должен её в каком-то смысле «завоевать», демонстрируя своими поступками, что она представляет для него ценность. Часто нарисованные словами образы оказываются достаточным основанием, чтобы удержать женщину рядом с собой, ведь ожидания обладают мощным потенциалом, привязывающим людей друг к другу. И происходит подмена реальных действий и «подвигов» на воображаемые или запланированные, а результат тот же — женщина, готовая отдавать мужчине свою энергию, время и чувства.
А говорить ведь намного легче, чем реально что-то делать. При этом слова, сказанные мужчиной в состоянии эмоционального подъёма, могут очень легко забыться, когда этот подъём схлынет. Конечно, не нужно превращаться в скептиков, видящих в мужчинах сплошных врунов, но при этом так же важно не становиться жертвой собственного оптимизма, принимая каждого малознакомого мужчину за человека слова, пока это не было доказано на реальных фактах.
Парадокс:
Мужчина ценит не ту женщину, которая много вкладывает в него, а ту, в которую он сам много вкладывает. Почему-то христианский принцип, что сделанное нами добро к нам вернётся, не всегда работает между полами.
Психологи утверждают, что у мужчины существует бессознательная память о женщине, заботящейся о нём без всяких условий — его матери. Поэтому, получая заботу и внимание со стороны женщины, он воспринимает это совершенно естественно и не испытывает угрызений совести или потребности ответить тем же.
Чтобы женщине в такой ситуации удовлетворить в отношениях свои потребности, ей нужно сначала научиться их понимать и о них открыто заявлять (при этом не превращая просьбу в претензию). Выстраивать баланс обмена — это кропотливый труд.
Часто умение заявлять о своих нуждах и просить о желаемом отсутствует как у мужчин, так и у женщин, поскольку не было выработано с воспитанием. Вместо этого может существовать фантазия о том, что «если кто-то меня по-настоящему любит, он (или она) должен и так понимать, что мне нужно, ведь это же очевидно». Такое убеждение, скорее, отражает незрелость личности, переносящей ответственность за удовлетворение собственных потребностей на другого человека.
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Парадокс:
Чем больше мужчина чувствует безнаказанность, тем меньше он ценит свою женщину. Реакция женщины на унижение достоинства её личности — это показатель того, насколько женщина ценит сама себя. То есть сначала женщина должна научиться ценить и уважать себя сама, и только тогда она сможет транслировать это отношение мужчине и остальному миру.
Если такое чувство внутренней ценности слабо, у женщины есть сильный страх остаться одной, без отношений, и есть высокая мотивация подстраиваться. Из-за такого страха женщина нередко может отказаться от собственной психологической территории — интересов, увлечений, заботы о себе, общения, овладения новыми навыками.
Хотя мужчина бессознательно стремится полностью овладеть женщиной, чтобы та отдавала всю свою энергию ему, и только ему, — когда это действительно происходит, приходит не гармония и счастье, а скука и пустота. Когда женщина перестает развиваться как личность, она перестает быть непредсказуемой, в чём-то недосягаемой, и из отношений пропадает новизна и свежесть, потребность в которых всегда есть в паре.
Парадокс:
Не лучше. Мужчины и женщины по-разному переживают привязанность, на эмоциональном уровне. Часто отношения, эмоционально безопасные для мужчины, не являются таковыми для женщины. Если привязанность возникает в отношениях, где нет полноценной женской реализации, это неизбежно приводит к страданию женщины, преодолеть которое может быть очень непросто. Поэтому проще не попадать в такие ситуации.
В нашем привычном сознании отношения — самый простой и естественный способ заполнить жизненное одиночество, когда оно возникает. Однако умение жить полноценной и наполненной жизнью без мужчин могло бы сохранить «целыми» множество женских сердец. Решение проблемы одиночества лучше искать с помощью психолога, чем с помощью представителей противоположного пола.опубликовано econet
Автор Надежда Гришина
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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