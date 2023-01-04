ДЕТСКАЯ ПСИХОСОМАТИКА: 6 МИФОВ

До определенного возраста ребенок — как внешняя часть мамы, просто гуляющая отдельно, и имеющая ряд своих переживаний.
За последний год я сильно окунулась в тему детской психосоматики. Поскольку тема довольно противоречивая и спорная, а так же вызывает много сопротивления у среднестатистического читателя, я иногда закладываю в фундамент подобных статей мешок кукурузы, а потом в комментариях читателей рвет на попкорн. Давайте про мифы о детской психосоматике.
Многие матери подходят к вопросу болезни ребенка из жертвенной, а иногда даже пассивно-агрессивной позиции «это я виновата».
Нет, вы не виноваты. Это не работает по принципу «какая я плохая». Работа с психотерапевтом для МАМЫ, у которой болеет малыш, это не когда тётя в кресле рассказывает, что мама сделала не так. Ребенок болеет НЕ потому, что мама как мать не справляется и «что-то делает плохо». А потому что внутри у мамы поселилась какая-то дисгармония. Вы не можете это убрать усилием воли.
До определенного возраста ребенок — как внешняя часть мамы, просто гуляющая отдельно, и имеющая ряд своих переживаний. И поскольку он чувствительнее, чем сама мама, он ловит в её фоне нечто, что формирует у него симптом. Что это может быть? Что угодно, что подавленно и не на поверхности. Обычно мои вопросы наталкивают мам на инсайт «я никогда бы не связала ВОТ ЭТО с симптомом».
Можете взять, конечно, и с ним в соседнем кабинете отлично проведет время моя помощница-детский психолог. Всё таки я работаю в концепции, что трудности малыша — это отражение мамы. И таким образом, мама прячется за детскую болезнь (или проблемы с поведением, адаптацией, учебой и тд). Так вот, ко мне прийти — это первый шаг к «оставить ребенка в покое, и заняться собой».
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Дорогие мамы, не предавайте меня анафеме за развенчивание этого мифа. Но вашему ребенку ничего не нужно говорить и показывать, чтобы он понимал и болел. Я же говорю, симптом формируется на НЕОЧЕВИДНОЕ, иногда неочевидное для самой мамы.
А вот мама, которая стиснув зубы, демонстрирует ребенку беззаботность и прочие фальшивые эмоции, обманывается, думая что ребенок не понимает. «Мы же при нем не ругаемся, разве наш конфликт может на ней отразиться?» - ха!
Разумеется, на поверхностном уровне малыш не понимает и не скажет вам «мам, ну не притворяйся». Он будет играть, идти на руки и всё такое. Но, он всё равно маму чувствует, и всё равно бессознательно выдает то, что соответствует внутреннему состоянию матери. Многие мамы замечают, что когда они раздраженные — детки капризные. Поначалу связь проследить сложно, но если попробовать быть наблюдательной — у вас все получится. С ребенком не прокатывает самообман! Ребенок — это лакмусовая бумажка вашего состояния.
Девочки, я сейчас внесу еще одно разочарование. Даже если он живет с отцом, растет с отцом, и вообще мальчик, это не значит, что к вашему состоянию его состояние не имеет отношения. Я пока не могу объяснить КАК, я только наблюдаю и потом несу в блог, но ребенок даже на расстоянии с мамой транслирует МАТЕРИНСКОЕ. Если папу колбасит, ребенка может колбасить — ТОЛЬКО, если папина колбасня резонирует маме, и маму тоже колбасит. Понимаете? И нет связи, что мальчики чувствуют папу, девочки — маму.
Не так. Начало симптома и характер течения болезни пусть даже есть психологической функцией, но всё равно урон для организма НУЖНО компенсировать, или попросту говоря, лечить. Бонус в работе со мной — это моя база хороших врачей, с которыми у меня обоюдно налажен контакт. Иногда в ходе работы мне ёкает из медицинского прошлого и я могу предложить маме обратиться к вот такому методу диагностики или к вот тому врачу. Применять рекомендацию или нет — решает мама. НО если вся ответственность за симптом ляжет на хрупкие плечи психолога, я так не играю. Я работаю с адекватными мамами, которые лечат ребенку тело, а себе - голову.
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После 7-8 лет — верю, может. Раньше — нет. Утверждение, что «ему мало внимания» — это впадение в позицию «какая я плохая мать», и перекладывание ответственности. Типа «это его процесс, я тут не при чем». Симптом выполняет функцию переключения матери со своего — на детское.
Попросту говоря, чтобы вы не смотрели внутрь себя, ребенок вас спасает от себя самой — болезнью, чтобы вы вместо своих личных страдашек ударились в медицинский туризм. От дерматолога к ЛОРу — и некогда думать о плохом. Если симптом не проходит — ребенок всё еще ощущает вашу дисгармонию, и болеет.
«Ему не хватает внимания» — это симптом, что маме нужно срочно своё внимание переключить. Вы же знаете, детям начинает остро не хватать внимания именно когда у вас дедлайн и сдача проекта. Это не корреляция «я много на работе и он скучает». Он редко скучает, когда вам на работе хорошо, но он мгновенно начинает скучать, когда на работе пылают сроки, и вам тревожно.
Что важно. Я с радостью бы сама опровергла всю эту концепцию, но увы, каждый день она подтверждается. С одной стороны, это даёт надежду. Но, с другой стороны, тогда становится сложнее игнорировать своё, и посвящать свою жизнь детям. Нет ничего проще, чем сделать ребенка своим смыслом жизни, и под этим флагом постепенно отучиваться от заботы о себе. К сожалению, принимая вышеописанное, мои клиентки на фразу «нужно в первую очередь вернуться в СВОЙ внутренний мир» реагируют с досадой. Переспрашивают — «так это мне придется заботиться о себе..?»
Абсурдно, правда..? опубликовано econet
Автор Василиса Левченко
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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