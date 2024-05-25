Люди с тяжелой жизнью с завистью смотрят на баловней судьбы. Не замечая очевидного - события примерно одинаковые. Жизнь похожа. То тепло, то холодно, то светло, то темно, то горько, то сладко... Все иногда болеют, расстраиваются, имеют проблемы с деньгами, меняют документы, теряют близких - такова жизнь. Ничего не поделаешь.

Одни живут легко. Баловни судьбы, любимцы фортуны. Права меняют, детей рожают, дипломы получают, учатся, ездят отдыхать к морю, лечат кота, делают стрижку модную и с кем-то дружат или ругаются. И все это легко так.

Надо полегче жить, полегче дышать, проворнее двигаться...

А другие - им тяжело, трудно живется. Они все стонут и жалуются. Им все дается с огромными усилиями. Права надо менять, проклятые очереди и пошлины. К морю надо ехать - билеты дорогие такие, и у моря грязно, и море холодное. Беременность превращается в какую-то затяжную болезнь, почти инвалидность, ребенок - в источник проблем и тревог. Стрижку сделать - целая история, да еще в салоне нахамят. Учеба - кромешный мрак и пытка.

Так вот. События все те же самые. И у одних, и у других. Никакой разницы совершенно. То хорошие события, то плохие. Но одни из события делают тяготу и тяжкий крест. Другие - переживают, конечно. И дальше живут. Легко. Или кажется, что легко.

Одни дышат, другие - вздыхают тяжко. И поход в магазин за сахаром превращается в мытарство...

И люди с тяжелой жизнью с завистью смотрят на баловней судьбы. Не замечая очевидного - события примерно одинаковые. Жизнь похожа. То тепло, то холодно, то светло, то темно, то горько, то сладко...

Все иногда болеют, расстраиваются, имеют проблемы с деньгами, меняют документы, теряют близких - такова жизнь. Ничего не поделаешь.

Надо полегче жить, полегче дышать, проворнее двигаться; только это и остается на наш выбор. Жить и дышать. Или выживать и вздыхать. В одних и тех же обстоятельствах...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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