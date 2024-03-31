8 признаков того, что рядом с тобой НЕ ТОТ человек

Самое страшное – проснуться через десять лет и понять, что рядом с тобой совершенно чужой человек. Речь не о жестком отрыве, после которого ты очнулась в незнакомой квартире, а о переживаниях девушек, неуверенных, «а тот ли это самый».

Сомнения – это нормально, и лучше испытать их до того, как вы обзаведетесь парой детишек и общей полуторкой в спальном районе. Часто люди остаются в несчастливых отношениях только потому, что боятся одиночества или не хотят решать связанные с разводом бытовые проблемы. Мы убеждены, что стать счастливой никогда не поздно, но советуем уже сейчас убедиться, что рядом тот, кто тебе нужен.

Признаки, которые помогут понять, что ты ошиблась с выбором

1 Не можешь быть честной с ним

Честность в отношениях – это вовсе не про мораль, а про собственный комфорт.

Ты можешь врать маме, что носишь подаренный ею уродский свитер; рассказывать подругам, что эта сумка стоит семь тысяч рублей, а не полторы; но в отношениях с мужчиной хочется говорить все так, как есть, и знать, что всегда будешь понята.

Нет ничего более унизительного, чем необходимость изворачиваться и шифроваться от самого близкого человека в страхе, что он тебя осудит.

2 С завистью смотришь на счастливые пары

Порою смотришь на двух людей и становится ясен смысл пресловутого сравнения с двумя половинками.

Видела эти слипшиеся фигуры в углах кафешек, на лавочках в парке, на заднем сидении автобуса? Как они бормочут что-то друг другу в волосы, теребят пальчики на руках, жарко спорят, уже оба готовые уступить.

Трудно не морщиться, глядя на эти сопли с крошками. Зрелище действительно не из приятных.

А самое мерзкое, что ты вдруг чувствуешь себя одинокой. Даже мелькнет предательская мысль: «Вот бы мне так».

Поворачиваешься – твой любимый мрачно жует бутерброд, уставившись в смартфон. Если это и есть счастье, то ты представляла его как-то иначе.

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3 Не можешь быть собой

Начиная отношения, мы, сами того не желая, становимся не в меру уступчивыми. Сколько раз ты убеждала себя, что материться – это не твое, что ты не очень-то и хотела в тот клуб, куда тебя звали подруги, что ты в восторге от фильмов про Супермена и с нетерпением ждешь очередной части «Звездных войн»?

Через год таких отношений, где приходится сдавать позицию за позицией, ты понимаешь, что бесконечная попытка соответствовать его идеалам не приносит желаемого результата.

Даже засунув свое «Я» во внутренний карман зимней куртки, которую не носила с прошлого года, ты остаешься собой. Только очень несчастной и подавленной.

4 Тебе приходится все время себя ограничивать

Необязательно полностью разделять интересы друг друга – главное, чтобы он не ограничивал твою индивидуальность.

Самые счастливые взаимоотношения – это когда оба не стремятся слиться в единый организм, а дают любимому человеку возможность оставаться цельной личностью.

Он может не понимать твоих увлечений, но обязан принимать и уважать их. Если твое хобби, например, стриптиз, то объясни, что это занятие помогает держать себя в отличной физической форме, а его – в сытости и комфорте.

5 Он не удовлетворяет тебя в постели

Секс, безусловно, не главное, особенно на первых двух свиданиях.

Что касается остальной совместной жизни, тут интим должен быть неиссякаемым источником радости, лучом света в пыльном мраке бытовухи, а никак не еще одним поводом для разочарований.

Отсутствие влечения к партнеру и хроническая сексуальная неудовлетворенность неизбежно приведут тебя к измене.

Помни, как бы он ни был духовно богат, это не стоит того, чтобы всю жизнь закрывать глаза на его маленькое недоразумение.

6 Он тебя раздражает

В целом (тут ты тяжело вздыхаешь и закатываешь глаза), он, конечно, неплохой. Две руки, две ноги, не хамит по пустякам, чего еще желать?

Вот если бы еще не хлюпал так супом отвратительно во время обеда. И не подвизгивал при смехе, словно раненая чайка. И не тупил бы в меню в ресторане по полчаса, будто не еду на раз, а спутника жизни выбирает.

Все дело в том, дорогая, что он тебя бесит, ничего для этого не делая. Раздражает самим фактом своего существования.

Но, так как формально повода для недовольства нет, ты продолжаешь убеждать себя, что так и должно быть.

Совместная жизнь – это всегда труд, но не нужно превращать ее в пытку.

Важно определиться, какие недостатки ты готова принять, а с какими не смиришься никогда. Если вторых больше — это не твои отношения.

7 У вас нет никаких общих интересов

Разделять все интересы друг друга необязательно, а вот иметь хотя бы один общий необходимо.

У вас должно быть дело, помимо секса, которое вы можете делать с кайфом для обоих.

Отсутствие общих ценностей и интересов приводит к эмоциональному отчуждению.

Если найти точки соприкосновения никак не получается – может, проще найти нового мужчину?

8 Твои друзья его ненавидят

Это далеко не главный критерий, но если все твое окружение утверждает, что этот тип – козел, и тебя не достоин, – может, стоит задуматься.

Влюбленность часто затмевает нам разум, но, к счастью, это не заразно и остальные люди продолжают смотреть на твоего парня трезво. Кроме того, это люди, которым ты доверяешь.

Друзья нужны не только, чтобы было с кем выпить в выходные, иногда они могут сказать полезные вещи.

Конечно, этот признак может быть лишь дополнением к остальным, а никак не главным аргументом.опубликовано econet

Автор Юлия Зайкова

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