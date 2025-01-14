7 способов изменить ОТНОШЕНИЕ к СЕБЕ

Эта статья для тех, кто по-прежнему не верит, не знает, критикует самого себя и часто занимается самоедством.

Пока человек расщеплен внутри себя, он либо критикует, осуждает и т.д. других, либо — самого себя. Если такие слова и действия направлены чаще всего на внешний мир, то это агрессия. Когда же по отношению к самому себе — тогда это аутоагрессия. Разницы никакой, только объекты нападения разные. Ни то, ни другое не несет его обладателю покоя и удовлетворенности.

Как изменить отношение к себе: 7 способов

Как правило, такое поведение присуще людям, неуверенным в себе. Хотя сначала кажется, что тот, кто открыто выражает свои агрессивные проявления на других, более уверен. Но это миф. Агрессия и уверенность — вещи несовместимые и взаимоисключающие.

Беда в том, что люди, которые активно выражают агрессию во внешний мир, не признаются себе в неуверенности и не обратятся за помощью. Чаще всего они самоуверенны и эгоцентричны.

Я обращаюсь к тем, кто «съедает» самого себя. Вот они как раз видят проблемы в себе, страдают, переживают и хотят помощи.

Наверное, первое, что хотелось бы отметить — лучше немного недооценивать себя, чем переоценивать.

Поясняю. Если вы себя недооцениваете, то у вас есть потенциал для роста. Неудовлетворенность создает чувство напряжения и побуждает к действиям.

Вы хотите развиваться, улучшать себя и стремитесь к совершенствованию. Значит, вы не стоите на месте (хотя бы в мыслях), растете. Знать и помнить об этом помогает вам понять, что вы двигаетесь вперед, хотя, возможно, скорость вас и не устраивает.

Второе: вы обладаете великой силой, если находите в себе возможность контролировать эмоции, не «вываливая» их на окружающих. Если подумать, то можно найти способы воспользоваться вашей внутренней силой для роста и развития.

А теперь об обещанных семи способах изменения отношения к себе:

1. Знайте, что вы уникальны и неповторимы.

Бог создал вас именно такими, какие вы есть. И если вы не любите себя прямо сейчас, то вы обижаете Бога, ведь он так старался и вложил все лучшее, что мог, чтобы вы появились на свет. В вас есть огромный потенциал, ведь вы обладали силой рождения.

2. Трудолюбие.

Хотя Бог и постарался над вашим рождением, знайте, что без собственных усилий вы ничего не добьетесь. Если вы начнете хотя бы малость делать для себя полезное, то заметите, как постепенно начнете менять к себе отношение.

3. Перестаньте сравнивать себя с другими!

Это такое неблагодарное занятие! Ваша неуверенность будет только расти, зачем это вам нужно? Вы не лучше и не хуже других. Представьте, что человечество на Земле — это песчинки в пустыне. разве может одна песчинка быть лучше другой? Разве они себя сравнивают? Каждая песчинка необходима именно такая, какая есть. Лучше всего сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним: что я сегодня сделал(а), чтобы приблизиться к своей мечте?

4. Найдите в себе достоинства.

Если трудно увидеть их в себе, то можно прописывать ежедневно, пока не войдет в привычку видеть в себе не только плохое. Не бывает людей, состоящих лишь из одних недостатков или одних достоинств. В конце концов, мы сами определяем, что считать недостатком, а что — достоинством.

5. Практикуйтесь в видении мира целостным, а не черно-белым.

Как обычно происходит у человека такое деление: недостаток — это плохо, а достоинство — это хорошо. Желание все время оценивать вызывает страдания. На самом деле, например, быть упрямой — это хорошо или плохо? В каждой, в каждой ситуации, качестве, черте есть две стороны.

6. Страдания наступают тогда, когда вы делаете акцент на «плохом».

Научитесь видеть «хорошее» в самом «плохом» и объединять эти две стороны. Это называется Разумом.

7. Вы больше, чем ваше тело….

Многие себя отождествляют с телом и думают, что пределами тела мы и заканчиваемся. Отсюда столь пристальное внимание к внешней красоте. Но мы больше, чем наше тело, чем мысли, чем чувства. Такое Знание поможет пережить страх смерти и одиночества. Если практиковать, то однажды это Знание станет вашим….

Счастье внутри, а не снаружи! Откройте в себе этот источник!опубликовано econet

Автор Лариса Котенко

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