О фразе - "Ты так изменилась", "токсичных" людях в нашей жизни, друзьях и безопасности...

Когда я на семинарах проверяю у студентов домашние задания, особенно внимательна к тому, что они говорят именно эту фразу - "мне моя подруга (сестра, мама, сотрудница...) сказала - ты так изменилась!". "А какое у вас осталось ощущение после фразы?"- недоумение и напряжение, как будто меня в чем-то упрекают...

«Ты так изменилась»: Что стоит за этой фразой

Когда мы начинаем глубокую внутреннюю работу, когда мы вдруг осознаём, что у нас есть и свои потребности, границы, ценности, когда мы становимся более самодостаточными, когда мы учимся говорить "нет", расставлять приоритеты - мы становимся, как минимум, "непривычными" для нашего окружения, а часто и не удобными.

У любой системы всегда несколько одновременных импульсов - стремление к развитию и стремление все сохранить неизменным. Наши знакомые иногда говорят - тебе пора что-то менять в жизни, но часто оказываются неготовыми к тому, что наши изменения затронут и отношения с ними. (И они имеют право не принимать наши изменения).

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Когда ко мне на консультацию или на семинар мужья пытаются записать своих жён (или наоборот), "чтобы им психологи вправили мозг", я могу спросить - а вы готовы к тому, что когда ваш партнёр будет больше в контакте с собой, он захочет что-то менять и в отношениях с вами, а может и вообще осознать, что хочет совсем другого от жизни?

Изменения в одном звене цепочки со временем могут привести к изменениям во всей цепи. Но остальным звеньям (наверное, каждому в отдельности) нужно будет преодолеть свою инертность - свой закономерный страх перед изменениями. Перед всеми изменениями - есть ощущение зыбкости, небезопасности...

В удивительном курсе работы с мандалами, который я сейчас заканчиваю, есть одна из стадий, отражающихся в мандалах клиентов - дезинтеграция, завершение старого этапа, фаза, на которой мы вынуждены все отпустить, и прежде всего - себя - прежнего. Я так часто теперь узнаю эту болезненную стадию в мандалах клиентов и студентов, перед их движением "вглубь", перед трансформацией, о которой потом нам с разными тональностями могут сказать "ты так изменился". Но между "нами - новыми" и "нами-завершающимися" такая глобальная невидимая окружающим работа.

Когда мы становимся более настоящими, честными, первыми проявляются "токсичные" люди в нашей жизни - те, кому мы были удобны именно такими - бедашками, безотказными, на которых можно сливать злость, работу, на времени и ресурсе которых можно паразитировать. Именно они будут говорить - " ты так изменился" и многозначительно молчать. (Во время этого молчания мы можем почувствовать вину, разочарование, обиду, страх...)...

Они не смогут продолжить предложение, потому что там должно было бы звучать - "ты стал мне неудобен... твои изменения обнажают мой страх одиночества, мою неуверенность, мою беспомощность... "... Те, кто может осознать нашу внутреннюю работу, как правило, смогут продолжить предложение. Смогут описать, что именно, по их мнению, в нас изменилось.

Несколько месяцев назад я услышала от подруги, с которой мы вместе больше 20 лет:

"Света, ты так изменилась. Раньше, когда я тебе только начинала рассказывать о своих проблемах, ты сразу включалась, куда-то бежала, что-то предлагала, делала. Ты -тепершняя - мне очень не привычна. Но я очень рада за тебя. Мне, конечно, была удобнее прежняя Света. Но теперь в тебе больше силы. И мне придётся к этому привыкать".

И это было очень ценно для меня. И для наших с ней отношений.опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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