ПРОЩЕНИЕ: невротическое и реальное

В жизни каждого человека, семьи или пары случаются ситуации, которые расстраивают и обижают. Таким образом, человек или пара сталкиваются необходимостью прощения. В этой статье вы узнаете какие бывают варианты прощения.

Практически любая пара людей, будь-то ребенок и родитель или два партнера, регулярно сталкиваются с необходимостью прощения внутри своей пары. Эта тема редкостно злободневная, так как отношения подразумевают естественные столкновения и конфликты интересов, механические поведенческие ошибки и неудачи, а так же наличие у пары системы воспитания. В которой, обычно, прописано множество запретных или нежелательных действий, которые не следует совершать в рамках отношений. Но идентичных систем воспитания не бывает в принципе.

4 варианта "прощения"

А потому в паре регулярно возникают ситуации, где один из партнеров (а то и оба сразу) испытывает некие неприятные переживания из-за поведения другого (причем речь идет именно о тех ситуациях, где имеют место поведенческие причины переживаний, а не попытки себе что-то придумать или банально манипулировать партнером). Итого. Схема такова. Поведение партнера 1 вызывает переживания партнера 2.

Что можно сделать в этом ситуации?

Можно использовать свои навыки и повлиять на свои же эмоции. Это не самый лучший вариант для пары, так как он не подразумевает взаимодействия обоих участников пары. Хотя персонально он быстр и удобен.

Начать конфликт, выяснение отношений, во время чего будут потери с обеих сторон. Так себе вариант, так как потери в конфликте могут быть много больше исходных переживаний.

Можно зависнуть внутри себя, то есть задержать свои эмоции внутри себя. Это не имеет отношения к прощению. Это стратегия сдержанности и/или пассивно-агрессивного поведения.

Есть и еще две стратегии – невротическое прощение и реальное прощение. Вот на них сегодня я и предлагаю остановиться подробней.

Невротическое прощение. Вариант 1-й. Я тебя прощаю, и жду, что ты будешь делать так-то.

Внешне чинно и благородно. Я тебя прощаю. Я хороший. Ты тоже мне нравишься. Поэтому я предлагаю следующее – ты извинишься и поймешь, что ты мне сделал больно. И в будущем ты так поступать не будешь. Инцидент исчерпан. Или нет?

Или нет! Как-то «само собой» принимается за факт, что мой партнер был не прав. Причины и мотивы его поведения остаются за скобками. Альтернативного варианта поведения на будущее не сформировано. Ответственность за возможный повтор ситуации смещена с пары на отдельного человека. Контроль отсутствует от слова совсем. Плюс создаются условия для агрессии несоразмерной ситуации. Ведь стоит инциденту повториться в точности (а это бывает сплошь и рядом в отношениях), как против вашего партнера на авансцену выйдет и ваш «праведный гнев».

Да, есть и более запущенный вариант. Все тоже самое, но звучит вслух только «я тебя прощаю», все остальное звучит про себя или подразумевается. Тогда вероятность последующего взрывного конфликта прогрессивно увеличивается.

Невротическое прощение. Вариант 2-й. Я требую, что бы сделал то-то или не делал так-то.

Тут уже не чинно и не благородно. А агрессивно и с давлением. И с изрядной толикой шантажа одновременно. Ты мне сделал больно. Поэтому ты сейчас извинишься. И пообещаешь, что так больше делать не будешь. И еще ты для меня сделаешь вот это в качестве компенсации моих страданий.

По сути, речь идет о наказании другого человека, которое вы выбираете сами из-за его проступка. Которое вы считаете обоснованным и целесообразным. Которое вы можете считать, даже, честным и справедливым. И, даже, полезным (!).

Как вы понимаете, главная особенность такого прощения заключается в директивном подходе и властном манипулировании.

Невротическое прощение. Вариант 3-й. Ладно, я закрою глаза на себя.

Пожалуй, самый коварный вариант невротического прощения. Вслух этот вариант коротко и емко: «я тебя прощаю» или «проехали». А вот внутри вас он звучит по-разному. И одно звучание, как правило, плавно перетекает (что отражает сложный внутренний процесс поиска выхода из ситуации). Ну, что с тебя взять. Тебя же не переделаешь. Я сам тебя выбрал в качестве партнера (как вариант – детей и родителей не выбирают). Лучше партнера мне будет найти сложно/невозможно. Такая у меня судьба/карма.

Иногда внутренний текст достигает партнера. И это именно сторонние рассуждения. А не попытка доставить свои ожидания или требования. В результате на выходе получается этакая странная помесь позиции жертвы обстоятельств, фрустрации, обесценивания и реального смирения.

Невротическое прощение. Вариант 4-й. Сейчас я тебя прощаю, а там видно будет.

Этот вариант вытекает из слишком высокого уровня вашего эмоционального напряжения. Вам сложно переварить произошедшее. И чтобы от него убежать, вы махаете рукой на свои текущие переживания и оставляете ситуацию «на потом».

Разница с третьим вариантом заключается в том, что вы не ставите на себе крест. Но и не принимаете никакого решения. Получается, что ситуация зависает. Но, в то же время, подсознательно давит на вас изнутри. Ситуация зреет, как лава под вулканом, периодически сотрясая вас эмоционально.

Обращаю ваше внимание на то, что все эти 4 варианта «прощения» могут последовательно сменять друг друга (в разных ситуациях вы выбирает разный подход) или и вовсе перемешиваться в одной ситуации.

Чем оборачиваются невротические варианты прощения? Конфликтами, пассивно-агрессивными конфликтами, хроническими взаимными претензиями, деструктивными ролевыми играми. И все это происходит потому, что один из партнеров в текущий момент ставит свои потребности выше или ниже потребностей и желаний партнера. Или же отказывается от идеи того, что свои потребности всегда важны. А потом передает эстафету второму партнеру, который, как правило, повторяет его подход.

Последний вариант прощения – реальное прощение.

Вариант происходит на базе сотрудничества пары. Такое прощение – самое замысловатое. Вы берете и обсуждаете ровно три вещи. То, какие эмоции творятся внутри вас. То, что вы можете сделать сейчас совместно, чтобы обоим было хорошо. Или – чтобы стало лучше.

И вы обсуждаете то, как вы можете организовать поддержку друг другу. Вы вообще отказываетесь от идеи формального прощения. Вы его просто убираете. Оставляете только те действия, которые важно совершить, чтобы восстановить внутренний комфорт после эмоциональных переживаний. Можно даже сделать из подобного подхода что-то наподобие ритуала.опубликовано econet.ru.

Александр Кузьмичев

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