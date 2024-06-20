ТРЕВОЖНЫЕ сигналы в развитии ОТНОШЕНИЙ

Почему одни отношения между людьми могут длиться годами, а другие заканчиваются, едва начавшись? От чего это зависит? И если хочется долгосрочных, здоровых отношений, то как их построить?

Отношения между мужчиной и женщиной - были, есть и будут одной из самых важных тем в этой жизни. Так уж устроено природой, что мужчины не могут жить без женщин, а женщины без мужчин. Но, несмотря на всю важность этих отношений, нас почему-то не учат тому, как правильно их выстраивать. Не теряет актуальности тема легкомысленного отношения к девушкам у сильного пола. Прежде обратимся к смысловой картине этого термина.

Что принято считать легкомыслием?

отсутствие твердости убеждений и взглядов;

необдуманные поступки или слова

опрометчивые решения

отчасти глупость человека, выражающаяся в тех или иных действиях, словах и тд.

Приходят ко мне девушки на консультации и со слезами рассказывают, дескать, доверяла, искренне верила этому человеку, а он предал, сбежал... При выяснении более детальной картины их отношений обнаруживаются некоторые особенности, которые, надеюсь, помогут в перспективе девушкам избежать сложностей.

Итак, мужчина и женщина познакомились и сблизились.

Неважно, что является центром сближения - интеллектуальные ценности или любовь к Формуле 1. Важно, что процесс отношений запущен.

На что обращает внимание девушка сразу, но в силу определенных обстоятельств (а именно из-за "розовых очков"), не может категорически разорвать отношения на начальном этапе?

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3 подсказки, что отношение мужчины к Вам легкомысленное

1. Молодой человек не называет Вас по имени. Да, да! Понять это весьма тяжело, но в подобном случае проявляется низкая эмоциональная составляющая его отношения к Вам.

(Мы не берем здесь примеры, когда уже пройдено определенное количество лет совместной жизни, когда пара обоюдно договаривается на "Зайку" или "Масика". Мы говорим именно о начальном этапе отношений!).

Например, выстраиваются виртуальные или вербальные диалоги без употребления имени, даже вскользь.

Девушка терпеливо ждет, когда услышит свое имя, но чуда не происходит. Она по-прежнему обезличена.

2. Молодой человек смотрит на других девушек. Это классика жанра. И сейчас предвкушаю, что многие мужчины будут говорить о своей природе и о том, что это совершенно нормально! Спорить здесь бессмысленно.

Но представим ситуацию, когда молодой человек предлагает пойти посидеть девушке в кафе или прогуляться по парку. И значительную часть времени он смотрит на других девушек.

Немного из профессиональной практики:

"Когда мы пошли гулять, он взял меня за руку. Мне было так приятно. Это было первое прикосновение...И наша третья встреча. Но когда мы шли, он то и дело останавливал взгляд на других женщинах. И дело было не в том, что они как-то сексапильнее или провокационно одеты. Его глаза бегали от одной к другой. Мне было очень неприятно...".

И снова девушка терпеливо ждет, когда же он станет более серьезный.

3. Молодой человек звонит и пишет далеко не каждый день. Но даже если это и происходит, снова приходят обезличенные сообщения-послания.

Он может пропасть на несколько дней, потом позвонить или даже приехать. Но все сводится к тому, что он воспринимает отношения слишком легкомысленно, в отличие от женщины. Объяснений никаких, как правило, не поступает.

Вполне очевидным является то, что отношение мужчине к такой девушке не более, чем игра, флирт, интрижка.

Однако его напористость, давление на девушку очень часто приводит к искажению объективности девушки. "Ведь он же мне звонит первый все-таки!".

Исходя из профессионального опыта, я замечаю, что чем интеллигентнее, скромнее, порядочнее, умнее девушка, тем чаще ей встречаются мужчины, которые ее обесценивают. Парадокс, к сожалению, но и грустная реальность.

Психологический совет здесь можно свести к тому, чтобы девушки учились контролировать свои личные границы.

Если Вас уязвляет поведение партнера, когда Вы не слышите своего имени, когда ждете его днями и ночами, а он может появиться через неделю, когда он похотливо смотрит на проходящих мимо женщин, срочно обрывайте связи. Даже если Вы влюбились.

Просто так в нашей жизни ничего не бывает. И этот опыт отношений должен научить Вас принимать жесткое решение в отношении тех, кто Вас обесценивает и не уважает.опубликовано econet

Автор Надежда Архангельская

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