Почему после общения с некоторыми людьми хочется помыть руки

Польза общения как такового очевидна и не вызывает сомнений. К тому же быть человеком общительным - важно для успешной адаптации в обществе, помимо интеллектуального развития в целом.
Помните из физики закон сообщающихся сосудов? Это когда уровень жидкости в двух сообщающихся сосудах , разных по форме и объему, становится одинаковым. Мы взаимодействуем с другими людьми и вступаем с ними в отношения: деловые, дружеские, любовные. А значит, становимся с ними теми самыми сообщающимися сосудами.
Если у вас внутри спокойствие и радость, а у другого человека тревога и страх, то по этому закону, вы обмениваетесь с ним вашими состояниями.
Если думаете, что этот закон применим только к сосудам с жидкостью, а к вам не имеет отношения, то это … заблуждение.
Квантовая физика доказала, что любой объект, будь то камень или человек, имеет квантовое поле. Вот этими полями мы и обмениваемся при общении.
Да вы и сами замечаете, что после общения с одними людьми вам становится спокойно на душе, а после других - хочется помыть руки…
В качестве общения могут быть отношения, может быть просто взгляд, брошенный на человека, телевизионная передача или портрет, на который вы смотрите.
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Если в вашем сосуде энергии мало, то те люди, с которыми вы контактируете, будут вам ее «переливать». По все тому же закону.
Чем они с вами поделятся, зависит от того, как живут эти люди. Живут в благости - поделятся с вами этим. Внутри них обитают страх и тревожность? Будьте уверены, именно это вы у них и «почерпнете».
Так называемые панические атаки и нежелание контактировать с людьми есть признак низкого уровня энергии. Человек интуитивно избегает общения с большим количеством людей (так действует закон самосохранения).
Что делать, если вы замечаете, что на вас сильное влияние оказывает общение с другими людьми?
Первое, что нужно понять - в вашем «сосуде» низкий уровень наполненности. По закону, к вам «перетекает» энергия определенного качества от других людей.
Хорошо, если это качество благотворное, а человек, с которым вы общаетесь, - чистый, порядочный, добрый, светлый.
Но таких людей мало и они не бездонны. Общение с ними, как правило, редкое явление.
Станьте наполненным высокого качества энергией, заполните свои внутренние пустоты и тогда вы забудете о раздражении, плохом настроении, тревоге. Общение с другими людьми перестанет действовать на вас негативно.
Как стать наполненным?
И небольшая вам загадка. Какая частота электромагнитного поля у человека светлого и чистого: высокая, средняя или низкая?опубликовано econet
Автор Ольга Федосеева
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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