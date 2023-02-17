Саморазрушающее поведение характерно для людей, склонных к очень жестокой самодеструкции с целью привлечь к себе внимание.

Саморазрушающее поведение – это требование любви. Это сомнения про то, любят ли нас, обращают ли внимание, заботятся? "Искусственно" стать уязвимым, слабым, больным для того чтобы проверить «подлинность» чувств другого. В этом есть кричащая потребность к другому «останови меня, если любишь!».

Модели саморазрушающего поведения:

Переедание

Социальная изоляция

Очевидная ложь

Самопожертвование

Переутомление (от переработки)

Анорексия/булимия

Неспособность к самовыражению

Зависимость от видеоигр и спорта

Воровство и клептомания

Неспособность расставлять приоритеты (слишком много задач в списке дел)

Влечение к «неправильным» людям

Избегание возможностей выразить свои таланты

Склонность оставаться в неблагоприятной ситуации (работа, отношения)

Пассивно-агрессивное поведение

Глупая гордость

Избегание внимания

Перфекционизм

Чрезмерно завышенные стандарты (по отношению к себе или к другим)

Прокрастинация (промедление)

Пренебрежение собственным здоровьем

Злоупотребление алкоголем или наркотиками

Хронические опоздания

Нежелание просить о помощи

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Молчаливое страдание

Пагубное пристрастие к моде

Беспорядочные половые связи; случайный секс без отношений

Бессмысленные битвы с людьми, облеченными властью

Склонность к риску

Повышенная тревожность

Сексуальная зависимость

Действия на спор

Склонность к опасному вождению

Склонность портить все именно тогда, когда все хорошо

Упорство за пределами здравого смысла.опубликовано econet

Автор Слава Соловьев

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