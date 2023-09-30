КАК отличить ПОМОЩЬ от дарового труда

Иногда надо посчитать. Просто посчитать свои трудозатраты. И отличить помощь от дарового труда. И баланс сил выровняется.
Математика — наука точная! Так один добрый мужчина всем помогал. Выполнял просьбы, отвечал на вопросы, оказывал поддержку… И постепенно его собственные дела пришли в упадок. Он чувствовал себя уставшим; силы куда-то уходили. И на работе им были недовольны - продуктивность труда упала. И засыпал он за рулем.
Психолог мужчину выслушал и предложил на листочке подсчитать все поступившие за неделю просьбы о помощи. И время, которое он потратил, устанавливая другу программу на компьютер. Поднимая упаковки ламината в квартиру другого друга. На то, чтобы встретить знакомых из аэропорта. На то, чтобы поменять колеса на машине знакомой. На то, чтобы выслушать жалобы приятеля, который имел привычку выпить и звонить ночью. На то, чтобы помочь коллеге выполнить его работу. На то, на это…
Просто посчитать цифры. Никаких убеждений и разъяснений! Просто цифры напишите.
Мужчина подсчитал примерно и записал: 24 часа. Сутки. А в месяц - четверо суток. 96 часов работы. Дополнительной и бесплатной.
Немудрено устать и утомиться.
Это время он отнимал у своего сна, отдыха, общения с любимой девушкой, от учебы и саморазвития. Он устал, отупел и стал плохо справляться с работой - посчитайте, на сколько удлинился его рабочий день.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Вот мужчина посмотрел на цифры, потом на психолога, потом подумал и переменил своё поведение. Из аэропорта можно вызвать такси. Если денег хватило на путешествие в экзотическую страну, должно и на такси остаться. За погрузку ламината можно было грузчикам заплатить - это немного. Колёса тоже за деньги можно поменять или мужа попросить.
Выяснилось, что это не помощь страждущему мужчина оказывал; он просто даром батрачил на других. Работал грузчиком, психотерапевтом, автослесарем, таксистом…
Иногда надо посчитать. Просто посчитать свои трудозатраты. И отличить помощь от дарового труда. И баланс сил выровняется, как у этого мужчины, которому математика очень помогла…опубликовано econet
Автор Анна Кирьянова
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий