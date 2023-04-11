7 шагов ДО ЛЮБВИ

Эти 7 ступеней – единственный путь к подлинному счастью. И научиться по нему идти так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы и безнадежно разбитые надежды – можно.

Выйти замуж по любви невозможно. А знаете почему? Потому что то, что мы называем любовью – «их глаза встретились и они полюбили друг друга» – это вовсе не любовь. Это рекламный ролик. Это Вселенная нам показывает, каким может быть наше супружество. Если дойдет до стадии любви.

7 ступеней – путь к подлинному счастью

Но рекламный ролик – штука коварная. Как в том анекдоте, когда у Ангела, дежурящего у врат рая, новоприбывший попросил заглянуть и в рай, и в ад. В раю солнышко, арфы, амброзия… а в аду цветомузыка, дискотека, мартини… ну и попросился в ад. А там его хвать – и на сковородку. «А как же дискотека?» – возопил несчастный. «Не путайте туризм с эмиграцией», — услышал он в ответ.

Любовь – это 7-я стадия!

И первая называется влюбленность – тот самый коварный рекламный ролик. Первый этап — это голод и жажда. Желание обладать своей половиной и жажда получить от неё всё возможное счастье. Как голодный человек – при виде хлеба не может им надышаться, не может от него оторваться. Впрочем, такой голод, когда хлеба полгода не едали – остался в памяти разве что наших прабабушек.

Но все же и мы можем вспомнить аналогичные примеры. Когда полгода не видали свежей белой черешни, а приехали к тетушке в сад — и сразу ведро. Или вернулись из командировки – а тут полная тепличка огурчиков, свеженьких, пупырчатых… Или получили визу в Америку — и вот она у ног, страна великих возможностей! Или отгремела свадьба – и наконец всегда рядом любимый!

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И что потом? Вторая стадия – насыщение. Наелась до синих искорок в глазах. Но назавтра черешни еще ведро поспело! А огурчиков три тазика! А американцы все не по-русски говорят, и шутки у них дурацкие. А любимый опять рядом! Рядом и рядом… так и ходит, туда-сюда, туда-сюда…

И третья – отвращение. Глаза бы мои не видели ни эту черешню, сколько можно варить варенье. Ни этих огурцов, ненавижу консервирование. Ни той Америки, только пашут все с утра до вечера, шаг вправо, шаг влево — и ты уже без работы. Ни этого мужика, храпит он и чешется, то ему подай, сё ему приготовь, а сам кроме футбола ни о чем не волнуется.

В наше время в основном на этом этапе браки и заканчиваются.

Потому что четвертый этап – терпение. Ну что ж, снова придется собрать эту черешню, и засолить эти огурцы. Эх, куда теперь деваться, английский придется учить, и в лучшем случае мои отпрыски достигнут «американской мечты». И замуж я шла добровольно, да и детки растут, им отец нужен…

И тогда наступает пятый этап — обоюдное бескорыстное служение. Если наступает. Потому что не каждая жена настроена на то, чтобы служить своему мужу без тщательного внутреннего взвешивания: а послужил ли он мне так же? А дал ли столько же? Или, что еще чаще бывает: вот сейчас я ему послужу-послужу! Выслужу заслуги! И он наконец мне как возместит!

Но если супруги научились с любовью служить друг другу – приходит шестой этап: дружба и сотрудничество.

И вот только потом приходит любовь.

Когда преодолены голод и жажда, пережито насыщение и прожито отвращение, пришло терпение, расцвело взаимное служение, выросли дружба и сотрудничество – только тогда приходит настоящая любовь.

Это не дешевая вещь, любовь, и очень редко в наше время она встречается. Редко какой брак доходит до 7-й стадии. До стадии любви.

Гораздо чаще 1-2-3-2-1-2-3 и развод.

Еще сто лет назад – просто потому, что развод был штукой практически невозможной – люди были настроены на то, чтобы строить отношения. И гораздо чаще их союзы достигали высших уровней счастья.

Сейчас же 80% браков распадаются, и понятно почему. Потому что нет никакой идеи, что отвращение – это просто этап. Что терпение – это неизбежная ступень. Что служение – это необходимая часть супружеского пути. Что без дружбы не может быть счастья и любви; а посмотрите, как в большинстве семей супруги обращаются друг с другом: разве же с друзьями и подругами они посмели бы так разговаривать? Наносить такие раны.

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Но эти 7 ступеней – единственный путь к подлинному счастью. И научиться по нему идти так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы и безнадежно разбитые надежды – можно.опубликовано econet

Анна Паульсен

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