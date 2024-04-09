Родитель воспитывает ребёнка ТАК, как воспитывали его

Важно понимать, что наше поведение как родителей влияет не только на психику, душу ребёнка, но и на его физическое самочувствие. Это ОЧЕНЬ ответственно! Каждый Родитель воспитывает своего ребёнка так, как его воспитывали его родители, даже если он и говорит, что никогда не будет поступать так. Это и есть начало формирование сценария жизни!

Каждый из нас хочет быть хорошим Родителем, если не лучшим. А для некоторых звание идеальный Родитель является смыслом жизни! Но ведь это совершенно разные вещи: как я думаю о себе, как о Родителе, и что на самом деле чувствует и думает Ребёнок обо мне!

Родитель ребёнку плохого не посоветует

Здесь-то и возникает первый затык, нестыковка, а значит скрытый или явный конфликт! Мы же всегда хотим как лучше ребёнку! Мы же плохого не посоветуем (Была когда-то такая реклама по телевизору:" Родитель ребёнку плохого не посоветует"). И не зря она была.

Потому что в коллективном бессознательном Родитель связан с безопасностью. Но так далеко не у всех и не всегда! И тогда возникает внутриличностный конфликт. Вроде бы Родители должны нести поддержку, безопасность, любовь, а несут боль и разрушение, порой не осознавая.

Но ребёнку все равно осознаёт это Родитель или нет. Его мозг это все записывает как на магнитную плёнку. А дальше "благодаря" этому уже выстраиваются модель отношения с родителями, а значит с собой, с жизнью вообще.

И тогда Ребёнок становится другим, с искореженной душой, а порой и соматическими заболеваниями. Помните детские болячки, типа до 3-х лет все детки болеют и это норма ...

А на самом деле это их маленькие тела и души пытаются адаптироваться к родительскому прессу и к отношениям между Родителями.

Что тоже является огромным стрессовым фактором для ребёнка в любом возрасте!

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Итак, раскрою способы и причины.

Начинаю с самого простого в коррекции и заканчиваю самым сложным. Сложное - это значит тяжело осознается и родителем и ребёнком, очень травмирующее и имеет основополагающее значение.

Расхожие выражения-угрозы:

" Мама уйдёт от тебя, если ты (не)будешь....".

"Ты расстраиваешь меня, мне плохо из-за тебя...".

Такой ребёнок мне не нужен, будешь плохо себя вести, отдам тебя".

"Я сейчас позову отца.....".

"Я сейчас все расскажу твоей матери".

"Дети не должны брать деньги в руки".

"Ты же мальчишка, что ты размылся!".

Ну, ты же старший, ты должен всегда уступать младшему".

И это можно продолжать бесконечно. Таким образом, чтобы сохранить расположение родителя ребёнок вынужден отказываться от себя и своих желаний и как итог - поиски себя всю оставшуюся жизнь.

Родитель сравнивает своего ребёнка с другими детьми. Это вызывает у любого ребёнка чувство зависти, ревности. Чувство подавленный агрессии к родителю и к сопернику. А дальше вся жизнь как соревнование и уже никто не помнит о том, когда это началось.

Родитель настойчиво добивается, чтоб ребёнок приобрёл качества, которое Родитель не имеет у себя, но очень хотел бы. Стал тем, кем не стал Родитель. И тогда ребёнок, чтобы не расстраивать родителя, пытается ему угодить и отказывается от своей Судьбы, реализуя родительскую. Т.е. живёт жизнью родителя. А внутри накапливается раздражённостью и злоба на себя и на родителя.

Семейные сценарии

Это семейная типовая модель поведения, которая передаётся из поколения в поколение. Эта пьеса, роли в которой заранее расписаны. Чаще всего это негативные сценарии и дети как его заложники.

И самое болезненное и тяжёлое - это когда ребёнок играет роль третьего лица (мужчины или женщины) в отношениях родителей (матери и отца). Кто-то один или оба используют ребенка для манипуляций в отношении другого. В психологии это называется Эдипова ситуация. Таким образом получается, что ребёнок втягивается в эти отношения, и родители начинают общаться друг с другом только через ребёнка, изощрённо уязвляя друг друга. Отец связывается с девочкой, мать с мальчиком....... а из этого и берёт начало выстраивание отношений потом у ребёнка с противоположным полом и выбор спутника жизни.

По каждому пункту можно написать отдельную книгу. Важно понимать, что наше поведение как родителей влияет не только на психику, душу ребёнка, но и на его физическое самочувствие. Это ОЧЕНЬ ответственно!

Каждый Родитель воспитывает своего ребёнка так, как его воспитывали его родители, даже если он и говорит, что никогда не будет поступать так.

Это и есть начало формирование сценария жизни! опубликовано econet

Автор Ангелина Петренко

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