3 любопытных способа заставить МОЗГ учиться быстрее

Тренировка подкорковых узлов мозга поможет вам тратить меньше времени на зубрежку и лучше запоминать усвоенную информацию.

Пытаетесь приобрести новые навыки и улучшить те, которые уже имеются? Тогда, добро пожаловать в клуб. К сожалению, многим из нас процесс обучения кажется медленным, утомительным и даже болезненным. Впрочем, есть хорошая новость: существуют несколько методов, основанных на достижениях когнитивной психологии, которые помогают приобрести и усовершенствовать новые знания и навыки немного быстрее. Вот краткое описание трех таких способов.

3 метода, которые помогут приобрести новые знания и навыки

1. Воспользуйтесь преимуществами эффекта интервала

Приобретение навыков – это не событие, а скорее процесс. Если вы действительно хотите овладеть новым навыком, гораздо лучше регулярно посвящать этому небольшое количество времени в течение длительного периода, чем много времени сразу. Здесь работает эффект, который ученые называют «эффектом интервала». Его суть в том, что развитие навыков происходит более эффективно, когда обучение распределено во времени.

Вы, возможно, думаете: «Однако, разве этот способ не потребует большего количества времени?» Не обязательно. Дело в том, что, как выяснили исследователи, эффект интервала улучшает запоминание, и распределение учебного процесса в течение определенного периода снижает вероятность того, что вам придется возвращаться назад, чтобы освежить полученные знания (или вообще начать заново) неделю, месяц или год спустя.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

С конца XIX века психологи (и все, кто когда-либо зубрил конспекты перед экзаменами) знают, что самым большим препятствием для обучения, является забывание. Таким образом, как бы противоречиво это ни звучало, проявив немного терпения каждый день, можно сэкономить общее время обучения в долгосрочной перспективе.

2. Тренируйте подкорковые узлы головного мозга

Большинство из нас в попытках усовершенствовать навыки сосредотачивается прежде всего на понимании. Это может казаться достаточно разумным, но наука показала, что, хотя понимание играет критически важную роль для роста профессиональных навыков (их почти невозможно повысить, если вы не знаете, как это сделать), его недостаточно для обретения мастерства.

Превращение любого вновь приобретенного знания в реальный навык требует работы той части нашего мозга, которая оказывает большое влияние на обучение и движение. Речь идет о подкорковых ядрах или подкорковых узлах головного мозга, известных также под мудреным термином «базальные ганглии».

Есть две главные вещи, которые вам нужно знать о подкорковых ядрах.

Во-первых, они обучаются медленно. В отличие от других участков мозга, таких как неокортекс, который отвечает за исполнительные функции мозга и быстро обучается, подкорковые ядра требуют гораздо большего количества времени, чтобы усваивать новый опыт и информацию

Во-вторых, он учится за счет постоянного повторения тех или иных действий. Например, обучая ребенка езде на велосипеде, вы можете объяснить ему, как поворачивать руль и крутить педали, за несколько минут. Но, хотя он может понять ваши объяснения, первые попытки, вероятнее всего, будут неудачными. Почему? Катание на велосипеде, как и все подобные навыки, требует тренировки и работы подкорковых ядер мозга, которые нуждаются в повторении и практике.

Совершенствуясь в том или ином искусстве, необходимо многократно проводить практические занятия, которые позволят вам потерпеть неудачу, адаптироваться и вновь повторить попытку. Именно этот процесс позволит вам совершенствоваться, и в конечном итоге овладеть мастерством, потому что когда речь идет о тренировки подкорковых ядер, ключом к успеху является именно повторение.

3. Прекратите попытки растянуть время концентрации внимания

Обучение мастерству в каком-либо деле включает один решающий фактор, которому многие из нас не придают достаточной важности. Речь идет о концентрации внимания.

Человеческое внимание – сложный процесс, и многие параметры влияют на то, насколько внимательны мы в каждый конкретный момент времени. Тем не менее, есть по крайней мере один способ улучшить способность сосредотачивать внимание, и он удивительно прост: нужно отказаться от попыток продлить время концентрации внимания за пределы обычных ограничений.

Если вы обнаруживаете, что ваше внимание рассеивается во время попыток усвоить какую-либо информацию или навык, сделайте паузу, а затем разбейте процесс обучения на более короткие фрагменты.

Это называется «микро-обучение», и известный нейробиолог Джон Медина в свое время сформулировал «правило 10 минут». Его исследования показали, что способность мозга концентрировать внимание обычно падает почти до нуля примерно в течение десять минут.

Итак, вместо длительной и безуспешной борьбы с собой, следует сосредоточиться на развитии навыков короткими многочисленными сессиями. Это поможет решить задачу и получить максимальные результаты в кратчайшие сроки. Кроме того, такой подход практически гарантирует, что вы извлечете максимальную пользу из эффекта интервала и избежите полного забывания в долгосрочной перспективе.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Ни одно из этих правил когнитивной психологии не является особенно сложным, однако на самом деле большинство из почему-то нас ведет себя так, чтобы затруднить работу своему мозгу при овладении новыми навыками и знаниями.

Короткие целенаправленные сеансы повторной практики могут показаться неэффективными, когда вы намечаете все эти учебные занятия в своем календаре. Однако, с точки зрения вашего мозга, это самый быстрый путь к мастерству.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet