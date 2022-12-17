Важно каждому человеку - чтобы показали, как его любят. Если не умеют говорить - это не страшно. Можно показать...

“Покажи, как ты меня любишь!», - так малышу говорят, - и он изо всех сил сжимает нас в объятиях. Он ещё говорить почти не умеет, а обнимать умеет - показывать, как он любит. Выражать свою любовь, изо всех сил прижимаясь к нам и обвивая ручками. Вот так я тебя люблю! Сильно-сильно! Крепко-крепко! Изо всех сил!

Как важно знать, что тебя любят

Это так нужно и важно каждому человеку - чтобы показали, как его любят. Но попросить об этом можно только маленького ребёнка. Потому что он искренний. Потому что он не пожмёт плечами и не скажет рассудительно: зачем показывать? Ты и так знаешь, что я тебя, как бы сказать, люблю. Или вроде того. В общем, все нормально. Давай поговорим о делах и о важном!

Так это и есть - важное. Чтобы показали, как нас любят. Если не умеют говорить - это не страшно. Можно показать.

Спросить, не устал ли ты? Попросить надеть шапку, если холодно или солнце печёт. Купить вкусное - просто так, и угостить. Дотронуться ласково или обнять в печали. Поцеловать или за руку взять на прогулке. Вечером поставить наш любимый фильм. Выслушать проблемы и просто пожалеть и ободрить...

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Много есть способов показать, как любишь! - но мы просим об этом только маленького ребёнка. Который искренне добр ещё. И искренне показывает свою любовь. Ему не стыдно, не жалко, он щедр - вот так я тебя люблю! Изо всех сил!

Иногда надо показывать, как сильно мы любим - пока ещё можем обнять любимых. Пока ещё есть для этого силы. Добрым словом, поцелуем, подарком, прощением, нежностью, которую не просили - взрослые не просят нежностей. Но нуждаются в ней очень.

И потому тихонько просят малыша: «покажи, как ты меня любишь?», - и тоже обнимают и целуют в ответ...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet