ПОДРОСТКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Подросток в семье – не просто ваш изменившийся ребенок, который плохо себя ведёт. Это представитель нового поколения, который мыслит по-новому, видит мир совсем иначе. Возможно, это видение совсем вам недоступно, отсюда растёт непонимание и трудности контакта.

По Эриксону, зрелость – это не идеальная встроенность в общество, а возможность привнести что-то своё в это общество (и найти профессию, в которой это возможно делать конкретному человеку), именно тогда человек чувствует свою жизнь наполненной смыслом. Подростку НАДО против чего-то протестовать, излишняя либеральность провоцирует очень необычные и вызывающие формы протеста. Протест – форма обретения идентичности еще с двух лет, когда «ПРОТИВ» чего-то, но не «ЗА» что-то.

Популярные вопросы и ответы

- Главная задача родителя подростка?

Поддерживая ребенка, стать ему ненужным (как учить ездить на велосипеде, постепенно отдаляясь).

Необходимо снабжать ресурсами ребенка: убеждаться в том, умеет ли/может ли он сделать то, что от него требуется, есть ли необходимый физический, интеллектуальный психологический инструментарий.

Конечно, если родитель сам не умеет рефлексировать когда и какая помощь ему нужна, будет очень трудно уловить такие потребности в ребёнке.

- Сколько нужно свободы, а сколько контроля?

В соответствии с возрастными потребностями ребенка и вопросами его безопасности.

В общих чертах, необходимо ставить границы именно там, где здоровью или психике ребёнка угрожает реальная опасность.

Конечно, подросток может поспорить насчёт опасности интернета, например, тогда это будет вызовом к Вашей компетентности к вопросам, где проявляется родительская власть. И этот вызов, на мой взгляд, абсолютно уместен.

- Будет ли таким ребенок всегда?

Если удовлетворит возрастные потребности в должном объеме, то не будет.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

- Когда закончатся трудности с ребенком?

Тогда, когда у вас будет достаточно сил, чтобы дать ребёнку ресурсы для преодоления возрастных проблем.

Да, дети – это дополнительная нагрузка в любом случае, поэтому необходимо запасаться психологическими ресурсами.

Если не занимаетесь собой, если вы не являетесь крепким, поддерживающим и надежным тылом, тогда может быть справедлива поговорка «маленькие детки-маленькие бедки». За этим стоят потребности и проблемы родителей, которые транслируются ребенку.

Вывод простой: взрослым детям нужно идти к специалистам, чтобы разрешить свои воспитательные вопросы и негативный опыт своего детства.

Пример: страх экзаменов – гораздо чаще проблема родителей, а не ребенка.

- Как избежать ошибок в воспитании?

Никак. Ошибки нужны для учёбы и опыта, гораздо важнее иметь позитивный и приятный контакт с ребенком, чем виртуальный орден «идеальной матери».

Собственное пространство ребенка (психологическое и реальное) и ответственность за это пространство – это необходимый полигон для тренировок.

Да, это бывает болезненно и тяжело, но стоит родителям отпустить ситуацию там, где её можно отпустить (преодоление собственного страха), и ребенок довольно скоро на своей шкуре поймет, как ему лучше себя вести: где выгодно, а где не очень.

Автор Александр Смолянский

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet