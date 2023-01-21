Хороший ментальный метаболизм

Присваивать и уметь подпитываться тем, что находится хорошего в окружающей среде – это навык. Бывает и так, что у человека есть интроект, установка, что то, чего он очень хочет – есть нельзя. Навык отторгать токсичное, не проглатывать то, что отравляет – не менее ценен. Например, человек не отличает пассивно агрессивные подколы от комплиментов, и ест, принимая их за чистую монету.

Исходя из теории ментального метаболизма, одной из основополагающих в гештальт-подходе – весь человеческий организм, и, в частности, психика, постоянно стремится к восстановлению нарушенной целостности. Раны на теле стремятся заживать. Открытые гештальты стремятся к завершению. Опыт стремится быть ассимилированным, усвоенным.

О психической саморегуляции

Любой организм на границе контакта с окружающей средой взаимодействует с ней тремя способами: выделяя, поглощая и ассимилируя. Если мы кричим, или смеемся, или плачем – мы выделяем в среду свои переживания, ну и, иногда вместе с ними немного жидкости. Если мы слушаем, получаем удовольствие или едим – мы поглощаем. После поглощения, перед выделением происходит процесс ассимиляции.

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На простом примере пищевой метафоры: мы съели вкусный обед, потом его переварили, потом организм выделил остатки. Именно процесс ассимиляции – переваривания и усвоения, является крайне ценным, поскольку от способности организма расщеплять полезное, переваривать и получать ценнейший опыт, энергию и т.д. зависит то, как мы функционируем, чувствуем себя, какой у нас иммунитет, устойчивость психики и пр. Можно есть очень здоровую пищу, но иметь проблемы с пищеварительным трактом, и не усваивать ее. Тогда организм будет истощаться не получая необходимую подпитку.

Так происходит с внутренним миром человека, которому, например, близкие дают много поддержки, принятия и тепла, но он не может это заметить, обесценивая, отвергая то, что дают. Не может заметить, значит – не может взять для себя. И тогда ему постоянно кажется, что его не ценят, не любят. У такого человека хроническое расстройство работы эмоционального желудка, можно сказать: психическая булимия. Хотя субъективно ему может казаться, что все дело в не правильном выборе партнера.

Присваивать и уметь подпитываться тем, что находится хорошего в окружающей среде – это навык. Бывает и так, что у человека есть интроект, установка, что то, чего он очень хочет – есть нельзя.

Например, в какой-нибудь семье жареная картошечка на столе - не комильфо. Только салаты и каши. А в отношениях есть идея, что тепло и забота, например – для слабаков. Только хардкор, троллинг и сарказм для выражения всего спектра чувств.

А человеку очень хочется картошечки и теплых счастливых объятий у камина. Если «нельзя» побеждает, приходится обесценить свои желания, отказаться от них и давиться злобными шутками. Отказывать себе в очень ценных, подпитывающих отношениях и постепенно истощаться. Последствия этого бывают очень разнообразными в своей разрушительности. Пищевая метафора здесь в действии наглядно описывает, в частности - пищевые расстройства.

Надо сказать, и навык отторгать токсичное, не проглатывать то, что отравляет – не менее ценен. Например, человек не отличает пассивно агрессивные подколы от комплиментов, и ест, принимая их за чистую монету.

А потом плохо ему может стать на физическом уровне – голова заболит, или тошнота подступит. «Почему?», спрашивает он себя. А он просто не чувствителен к тому, что его психика проглатывает. Он не замечает, что то, что он пропускает внутрь – плохо пахнет и есть это нельзя.

Бывает, что человек вообще привыкает проглатывать откровенное обесценивание и уничижительное, грубое отношение от самых близких и родных, и тогда в пищевой метафоре он ест много отравленной, испорченной пищи. Он травит себя и это не может не отразиться на состоянии его психики и всего организма.

(Восстановление навыка испытывать психическое отвращение – важная задача в психотерапии людей с опытом морального или физического насилия. Поскольку именно отвращение дает нам сигнал, что пища, эмоции, отношения, которые нам предлагают – токсичны и могут нас убить).

Хорошо отлаженный процесс выделения излишков, после принятого и ассимилированного – еще она задача психики. Ведь, если рядом с нами любящие, ценящие нас партнеры и желают они нам только лучшего, никто точнее нас самих не знает, когда нам еще вкусно, а когда – уже много.

В любых отношениях одним из самых важных факторов баланса является наша способность принимать то, что нас питает, и отвергать лишнее, даже если оно прекрасно и полезно. Нюансы. Чем тоньше мы их ощущаем, тем лучше наша саморегуляция.

Любая информация, в том числе эта статья, проглоченная залпом и даже хорошо усвоенная, в какой-то зоне опыта конкретного человека ему чем-то может не подойти. Хороший ментальный метаболизм, это когда есть возможность все полезное, пережевав и переварив, взять для себя, а от лишнего или неприменимого в вашем конкретном случае – отказаться. опубликовано econet

Автор Мария Долгих

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