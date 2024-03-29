5 женских ошибок из-за которых "портится" мужчина и перестает все делать сам

Если вы спросите мужчину, что он думает о женщине, в ответ можно услышать, что частенько не понимает ее. Мужчинам иной раз тяжело понять, почему женщины так поступают в той или иной ситуации или что они хотят на самом деле.

Взаимопонимание полов — штука сложная и почти не зависящая от времени, проведенного вместе. Даже супруги, отметившие золотую свадьбу, могут признаться, что не до конца понимают друг друга. Бесспорно, влезать в шкуру ближнего на все сто процентов не нужно, но хотя бы слушать, когда говорят, — важно. Женщина очень любит вдохновлять на действия, толкать к успеху, помогать, чтобы ее мужчина был самый лучший. Но она мыслит как женщина, и те очевидные вещи, которые бы вдохновили ее, воспринимаются мужчиной совсем по-другому!

Как не надо разговаривать с мужчиной, если Вы хотите добиться результата

Ошибка первая. "Мужчина не отличает помощь и контроль"

Попытки женщины, подсказать, помочь, да даже просто указать в каком порядке что надо делать. Воспринимается как факт, что она знает как надо и контролирует. Из любимой женщины, она превращается в училку, которая во время диктанта заглядывает за плечо.

Вы представляете этот ужас? В этот момент человек замирает и не может даже одну букву написать.

Ошибка вторая. "Я сделаю это сама, пусть ему будет стыдно"

Неа, не будет. Ему будет теперь рационально это не делать. К тому же "я что баба что ли"... Мужчина никогда не будет делать то, с чем справится женщина. А женщина хочет показать, что она может делать то же, что и мужчины.

Кто-то так заигрывает с мужчиной, типа "я не такая как все эти неженки", но чаще женщины стараются просто показать своему мужчине как она его любит и заботится, поэтому берут на себя "один раз" его работу.

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Ошибка третья. "Расстроенная женщина, хуже наказания"

Чтобы показать свое небезразличие, эмпатию или то, как сильно она хотела то, что он должен был сделать, женщина - расстраивается. Печалится и грустит, если он что-то не сделал или у него не получилось, или вышло не так как надо.

Мужчина воспринимает это как наказание. И в дальнейшем постарается избегать подобных ситуаций или запастись оправданиями на случай их возникновения, и больше никогда ничего подобного не делает.

Ошибка четвертая. "Лучше бы вообще не делал"

Если мужчина сделал плохо, или не так, как было запланировано в голове у женщины, а в ответ он получает расстройство или упреки. То он точно, больше это делать не будет. Он делал для своей женщины, он потратил время и силы, а в ответ почувствовал себя ее "разочарованием".

Ошибка пятая. "Сравнение с другим"

Да? Ну тогда пусть он и делает. В мужском мышлении, если это его женщина - значит он ее завоевал, он для нее самый лучший. Когда женщина сравнивает не в его пользу, то она как бы отдает предпочтение другому.

Это женщин может подстегивать конкуренция (и то, после ее ответного хука слева), а мужчин - нет. При сравнении у него все падает... пропадает вообще какое-то желание что-либо делать.опубликовано econet

Автор Андриана Буянова

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