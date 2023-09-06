Испуг организма: Как дистресс порождает ЛИШНИЙ ВЕС

Человек, желающий похудеть, в основном уделяет внимание диете. Правильно ли это? Нет.

Дистресс, являясь по своей природе нездоровым и неестественным явлением, порождает массу негативных сдвигов в организме, в том числе и лишний вес. Стресс — особое состояние организма, необходимое для преодоления чрезвычайных ситуаций. Одна из самых древних реакций нервной системы человека на окружающую действительность. Дистресс же — порождение невозможности организма правильно и безопасно «переварить» стресс.

Влияет ли дистресс на прибавку в весе?

Ответ однозначный — «ДА». При стрессе запускается каскад гормональных изменений, ключевую роль в которых играет гормон кортизол (он же гидрокортизон, 17-оксикортикостерон, или соединение F).

Роль кортизола столь же разнообразна, как и его наименования. Он активно участвует в углеводном, липидном и белковом обмене, оказывает влияние на водно-солевой баланс.

Кортизол в условиях стресса отвечает за сохранение энергии в организме, в угоду чему подавляет или форсирует многие функции. Например, усиленно формирует запас гликогена в печени, чем как бы гарантирует возможность протянуть в условиях недостатка пищи.

Поскольку основная задача стрессовой реакции организма обеспечить длительную выносливость, кортизол стимулирует работу мышц, но при этом снижает в них расход глюкозы, и вдобавок активно заимствует ее из других органов.

Если вся стрессовая подготовка организма не нашла своей разрядки (ни убегать, ни драться не понадобилось, ведь нынче стресс сводится к психологическим поединкам) что нам достается?

Нерастраченная глюкоза, в том случае, когда за угрозой так и не последовала физическая активность. Глюкоза не может блуждать по организму «про запас». Разумный организм превращает его в другое вещество, несущее более полезные функции: защитные, теплоизоляционные, пластические и т.д. И такое вещество — жир. Если депо глюкозы имеют свой предел, то жировые депо безразмерны. Главное — во время сменить размер одежды чтобы в талии и вороте не давило…

Испуг организма по поводу глюкозного голодания органов и систем. Именно это заставляет организм при единожды испытанном дистрессе повысить планку по уровню глюкозы и аминокислот, чтобы обеспечить себя на всякий случай строительным материалом для восстановления. Практически это выражается в повышенном аппетите и тягой к сладкому и жирному и … читаем предыдущий пункт.

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Разрушение мышечной ткани, которую кортизол расщепляет до аминокислот (за это качество его и ненавидят культуристы, у которых он просто подъедает тяжким трудом накаченное). Но разрушение мышцы плохо и для обычного человека: нет мышцы – нет главной топки для жира.

Некрасивая кожа — кортизол подавляет синтез коллагена, значит, приводит к морщинам, истончению и дряблости кожи.

Инсулиновые проблемы. Кортизол подавляет выброс инсулина и это отлично для чрезвычайной и разовой ситуации. Но при длящемся стрессе жать на эту кнопку вновь и вновь чревато сахарным диабетом. Но даже без него, организм вечно находится в состоянии голода, а значит вечного желания есть. А поскольку чувствительность к инсулину нарушена – даже маленький кусочек питания немедленно превращается в жир.

Справедливым будет вопрос: почему одни от стресса худеют, а другие поправляются?

При остром травматичном стрессе еда уходит на второй план. На первый выходит задача «спастись».

Другое дело фонящий, долгоиграющий, не очень то и «убийственный», но задалбывающий своей назойливостью дистресс. Именно о нем все вышеизложенное. И именно он заставляет объедаться.

Таким образом, много мелких неприятностей хуже по последствиям, чем одна крупная.

Если у мощного, разового стресса, как правило, есть элемент неожиданности и влияние объективной реальности, то длящийся стресс – порождение именно субъективной реальности человека. Это его психологический иммунитет, это акцентуированные (ранящие) черты характера, это неэффективные поведенческие навыки, это внутренний конфликт, создающий напряжение при столкновении с жизненными ситуациями.

Таким образом, если борьба с лишним весом превратилась в гонки по кругу – необходимо устранять дистресс из своей жизни. И психотерапия в этом эффективна на 100%.опубликовано econet

Автор Оксана Фортунатова

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