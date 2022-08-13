Психосоматика вежливости

Вы замечали, как много людей на пустом месте могут эмоционально сорваться, так сказать «не в тему»? Почему в спортзалах частое явление – яростно колотящие по груше, достаточно обычные на вид мужчины и женщины, или с воплем кин-конга бросающие на пол непосильную штангу?

В странах Европы, Америки пользуются огромным спросом психотерапевтические группы, в которых каждый участник может орать, бить подушки, и любым иным способом выплескивать свой гнев и раздражение при одобрительной поддержке таких же страдальцев. Откуда это?

Для здоровья важно правильно отреагировать в момент возникновения эмоции

Вежливая улыбка, молчаливое кивание головой, согласие с мнением оппонента, внешнее спокойствие при раздирающих душу и сердце отрицательных эмоциях, несогласии стало нормальным способом общения на работе, с друзьями, дома. Раздражение, несогласие, злость, обида, разочарование возникнув, не могут пройти бесследно и как-то сами собой испариться.

Многие гордятся тем, как умеют стойко подавить в себе гнев, раздражение, не податься на провокацию эмоций. А несколько часов или дней спустя пойти в спортзал и выплеснуть все это.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

«Нужно давать себе разрядку» - совет, часто озвучиваемый как врачами, таки психологами, воспитателями.

Но насколько полезно вот так с запозданием по времени раскачивать свои эмоции и «спускать пар»?

Доктор неврологии и психотерапии Н. Пезешкиан в свое время обратил внимание на невозможность выздоровления некоторых больных, и на основе многолетних исследований выявил взаимосвязь между заболеванием и неумением человека выражать свои эмоции.

То, как Вы реагируете внешне на вызванные собеседником отрицательные эмоции, напрямую определяет, что произойдет в организме на уровне гормонов, центральной и периферической нервной системы.

Если Вы подавили в себе желание возразить, пресечь нападение, показать свое негативное отношение к сказанному – Вы запустили механизм выброса гормонов, провоцирующих усиление работы парасимпатической нервной системы. И не важно, как внешне Вы при этом выглядите.

В основе такого подавления реальных эмоций, как правило, лежит страх. Страх потерять работу, должность, заказ. Страх выглядеть смешным, грубым, и т.д. Страх перед необходимостью отстаивать свое мнение, интересы и т.д. и т.п.

Основа такого страха – очень индивидуальный вопрос, который может лежать и в области установок, полученных в детстве, и концепций взрослых и отсутствия навыков поведения.

Однако, результат срабатывания данного механизма одинаков: непосредственно в момент такого подавления Вы почувствуете, скорее всего, слабость, тошноту, возможно чувство замирания в груди, приступ кашля.

Однако со временем, такой способ реагирования вызывает более опасные нарушения:

Замедления сокращения сердца (брагикардия), склонность к пониженному артериальному давлению (гипотония) боли и чувство сжимания в области сердца;

Со стороны дыхательной системы - одышка, ощущение нехватки воздуха, необъяснимые приступы сухого кашля;

Со стороны пищеварительной системы - ощущение комка в горле, потеря аппетита, урчание в животе, отрыжка, изжога, тошнота, диарея или запор;

Нарушения работы головного мозга - тяжесть и боль в голове, непонятная слабость и сонливость днем, бессонница ночью, вялость и заторможенность, плохая концентрация внимания, снижение памяти;

Вестибулярные нарушения - обмороки, головокружения.

Психические расстройства: апатия, депрессия, ипохондрия, панические атаки, чувство нереальности происходящего.

Таким образом, для физического и психического здоровья крайне важно правильно отреагировать в момент возникновения эмоции. Для этого необходимо отрабатывать навык вежливо, без оскорбления или подавления собеседника, донести свою точку зрения, сообщить о своем негативном отношении.

Что происходит, когда мы раскачиваем эмоцию и выпускаем пар в спортзале, в группе крика? Мы переходим в агрессию, другую крайность не менее опасную для организма.

И самое главное – такая «разрядка» не решает главной проблемы человека – его внутреннего конфликта, не позволяющего ему адекватно давать собеседнику обратную связь.

Очень желаю выпускать пар только из кастрюль и утюгов! У себя же его НЕ НАКАПЛИВАТЬ!опубликовано econet.ru.

Автор Оксана Фортунатова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet