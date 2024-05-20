Никто НЕ знает вашего ребенка лучше вас

Вы доверяйте себе. И своему ребенку. А уже потом - чужим людям с вопросами, заданиями и требованиями. И диагнозами. Развивайте, поддерживайте, обнимайте и просто любите своего ребенка.

Ваш ребенок - это именно ваш ребенок. И никто на свете не знает его так хорошо, как вы. Вот это следует помнить всегда. Особенно - когда результаты тестирования вас пугают и удручают. Ни один чужой дяденька, ни одна чужая тетенька, какими бы умными они ни казались, не знают, как ваш ребенок слушает сказки и песни поет. Как он смеется над смешным и плачет над трогательным. Как он обнимает и жалеет свою мамочку, когда мамочке грустно. Как он смотрит проницательным мудрым взором прямо в душу в иные моменты; и молча разговаривает - и вы понимаете друг друга без слов.

Ваш ребенок - это именно ваш ребенок

Никто не знает, какой он добрый. Какой великодушный. Как он готов заступиться за вас и отдать свою маленькую жизнь без всяких колебаний - именно за вас.

Бездушные тесты и бездушные люди ничего этого не покажут. И напуганный малыш будет выдавливать из себя ответы, нелепые или неумные - а как иначе? Это же чужие люди, которые, скорее всего, уже все решили и диагноз приготовили. Это их работа - готовить диагнозы. Дислексия, дисграфия, аутизм, умственная отсталость... Конечно, все это бывает. Разумеется.

Только вот Эйнштейн не разговаривал до четырех лет; Маяковский читать плохо умел, Циолковского за умственную отсталость из школы выгнали. И в гостях один говорливый и развязный психолог выпивал и шутил. Шутил и выпивал. И все лез к маленькому молчаливому мальчику, который тихонько отворачивался - из вежливости и деликатности. И психолог заявил: мол, это какой-то маленький аутист! Никак не хочет идти на контакт!

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Да было бы с кем и зачем. Я бы тоже не пошла на такой контакт. И попросила бы психолога выйти вон. Но ребенок не может этого сделать по понятным причинам. Вот и выглядит иногда как отсталый - но это не так.

Вы доверяйте себе. И своему ребенку. А уже потом - чужим людям с вопросами, заданиями и требованиями. И диагнозами. Развивайте, поддерживайте, обнимайте и просто любите своего ребенка. Этого достаточно для счастья. А все остальное приложится со временем, так обычно бывает...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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