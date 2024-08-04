Не бери всё на себя, не унесёшь!

Когда от меня чего-то хотят, причём, прекрасно могут сделать это сами, я не могу отказать, чтобы они не перестали со мной общаться! Не сделали на «меня» ледяного лица, не стали бы меня игнорить… словом… я не хочу чувствовать себя снова плохой!

Все наши детские страданья судьбою купаны в крови. Детские (подсознательные) решения про себя порой кажутся парадоксальными. А для детской психики всё линейно и однозначно: родители всегда правы, потому что они хорошие. Родители не могут не любить, и они всемогущие – они боги. Иное для детской психики невыносимо. Во всех случаях родители (читай – взрослые) хорошие. А плохой только один – сам ребенок. Именно такое решение принимает детская психика, и это решение вытесняется и надёжно коренится в подсознании.

Между молотом и наковальней: «Я плохая & хочу быть хорошей!!!»

Впрочем, вытесняется – это не значит – вовсе исчезает. В теле образуется интроект (блок) и каждый подходящий стимул (триггер) вызывает реакцию тела: боль, жжение, распирание, напряжение, сжатие….и так далее.

Ради чего нужен этот блок? Он призван защитить, и позволяет в дальнейшем осознать вытесненное. Это как, если бы вы решили создать видимость уборки, перед внезапным приходом гостей, и распихали бы вещи и пыль по нычкам и под коврики. А пыль-то никуда не исчезла, как и мусор с вещами. Стоит только копнуть..

Когда от меня чего-то хотят, причём, прекрасно могут сделать это сами, я не могу отказать, чтобы они не перестали со мной общаться! Не сделали на «меня» ледяного лица, не стали бы меня игнорить… словом… я не хочу чувствовать себя снова плохой!

Как тогда в детстве, когда я не могла уснуть, а из родительской спальни доносились странные звуки, словно родители боролись или играли в непонятную мне игру. Я пошла к ним, чтобы попросить вести себя потише. А мама вдруг мне сказала, выпучив в ужасе глаза: «Ты что, слышала, как мы занимались сексом?!». Мне было 5 лет. Каким еще «сексом?»

Меня накрыла волной омерзения, я оцепенела, почувствовала себя виноватой, плохой ужасной, грязной… Мое тело застыло от груди до бедер, словно там железная наковальня. И всякий раз, когда кто-то был мной не доволен, я чувствовала эту тяжелую наковальню, и начинала доказывать, что я хорошая!



У меня от всего этого пухнет голова, мне невыносима мысль, что «я плохая», что не могу никак доказать, что хорошая! А мне хочется доказать! Я чувствую бессилие и ужас от этого.

Сколько было в детстве таких ситуаций, когда, к примеру, в детском саду маме жаловалась воспитательница. Взрослому человеку-то не всегда понятно, что жалуясь на ребенка, на самом деле воспитательница говорит иносказательно о том, что она не особо-то справляется со своими обязанностями, и в группе есть «сложные» для неё дети. И требует косвенно от мамы, чтобы та занималась больше своим ребенком - ведь это ее материнская задача!

А мама, чтобы не чувствовать себя «плохой» родительницей, кивает на малыша, со словами: «Да, да, такой вот он неуправляемый..». А по сути это разговор двух взрослых, которые говорят о своём бессилии, и страшатся его. Что чувствует ребенок? Что это он плохой! Это он виноват! И нет спасения! Теперь его не за что любить!

Так происходит вытеснение полученной травмы и образование блока в теле. Тело буквально шпигуется интроектами на тему «Я плохой». И пошло-поехало во взрослой жизни: всякий раз, кто бы не «косячил» - такой выросший малыш начинает «акт самобичевания и садо-мазо-марлезонский балет» исключительно в свой адрес. Сам себе становится палачом и жертвой.

А тело тем временем сигналит: обрати внимание на боль! Осознай и сними с себя железную наковальню, по которой ты бьёшь многотонным молотом обвинений! Не бери всё на себя, не унесёшь! Отдай каждому его часть – всем сестрам по серьгам – кесарю кесарево и так далее. Вырасти из того маленького ребенка, для которого родители и взрослые – всемогущие боги! Теперь ты сам тот всемогущий бог.

Как часто вы чувствуете себя плохой (плохим)? Может быть, вам трудно отказывать другим, или вы боитесь, что на «вас будут молчать или делать холодное лицо». Знайте одно: никакая внешняя реакция на вас не повод становиться себе палачом, терзаться и страдать, ждать признания и зависеть от чужих чувств, а на самом деле – от чужих проекций.опубликовано econet.ru.

Марика Бения

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