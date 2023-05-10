В этой статье вы узнаете основные моменты, которые подскажут вам, как понять, что мужчина не собирается жениться. Не стоит терять очень много лет своей жизни с человеком, который не стремится провести всю свою жизнь рядом с вами!

Довольно часто бывает так, что мужчина попросту тратит время той женщины, которая в него влюблена и даже не намеревается переходить на более серьёзный этап в отношениях и жениться. В итоге женщина может несколько лет встречаться с ним, чего-то ждать, надеяться и жить иллюзиями. Поэтому важно такое потребительское поведение мужчины вовремя распознать и не вкладываться в эти отношения, а искать того, кто это оценит и захочет вас сделать счастливой.

Он не собирается на вас жениться - 6 признаков

Как правило, те мужчины, которые не собираются жениться даже в далеких планах и даже теоретически – не зрелые личности, инфантилы, которые хотят только брать и не собираются отдавать. Они делают все, чтобы девушку завлечь, влюбить в себя, а потом пользуются ее доверием и наивностью. При чем девушка/женщина не обязательно сама по себе наивная личность. Просто она может быть слишком сильно влюблена и очарована, может страдать заниженной самооценкой.

И, кстати, именно такие девушки часто влюбляются в «плохих» парней, бабников, маменькиных сынков и «бандитов». Тех, кто не желает брать ответственность, но требует полной отдачи.

Итак, как понять, что мужчина не собирается жениться?

Если он часто пропадает . Когда он с вами, то все идеально. Вы на седьмом небе от счастья, вам интересно вместе, кажется, что вы друг другу полностью подходите… Секс замечательный, разговоры душевные, бабочки в животе.

Но потом он уходит и тишина. Не звонков, не встреч. Вы переживаете, терзаетесь, волнуетесь, плачете. И вот он появляется снова, как ни в чем не бывало. И снова все так классно, что аж дух захватывает. При этом он на ваши обвинения так умело отвечает, что вы еще виноватыми остаетесь. Ведь вы не верите, не доверяете, подозреваете… И вы, глотая слезы, закрываете на все это глаза, ведь он снова здесь, рядом. И только это имеет для вас значение.

Такие качели в отношениях говорят о том, что ему плевать на ваши чувства. Он живет своей жизнью, ему это нравится и ничего менять он не намерен. Ему хорошо с вами, но не более. Он не готов нести какую-то ответственность, менять свои привычки. Он хочет наслаждаться жизнью, и вы – всего лишь одно звено в этой цепочке.

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Что делать?

Осознать, что вы достойны большего! Отпустить этого человека и жить дальше. Выбраться из эмоциональной зависимости и учиться любить себя. Снять розовые очки и понять, что мужчина не просто не собирается на вас жениться, он даже считаться с вами не собирается.

По большому счету ему все равно на ваши чувства, переживания, эмоции. Он думает только о себе, своем удовольствии, своем комфорте. Вам нужен такой мужчина? На него вы готовы потратить немалый отрезок своей жизни?

Если он совершенно не считается с вашим мнением . И речь идет не о том, что вы против, чтобы он пошел на встречу выпускников, а он взял и ушел. Или вы против, чтобы он надел на работу синий галстук, а он сделал так, как считает нужным.

Речь идет о ситуациях, в которых он не проявляет должного уважения. К примеру, может взять и уехать посреди ночи неизвестно куда (или встретиться с друзьями), несмотря на то что это явное неуважение к вам. Или завалиться под утро пьяным, хотя вы его предупреждали о том, что вас это совершенно не устраивает.

В моей практике были и более редкие и экстравагантные примеры: мужчина постоянно просил у женщины деньги и не отдавал ей, выносил золото из квартиры и отрицал это, мог уехать на неделю на байках с друзьями и не предупредить свою девушку.

Что делать?

В самом начале отношений учиться отстаивать свои границы. Так со мной поступать нельзя, это непозволительно. Еще раз так поступишь, больше меня не увидишь.

И вот здесь четкий ответ на вопрос: «Как понять, что мужчина не собирается жениться?». Если его такие требования испугают или просто не устроят, значит, особых серьёзных намерений касательно ваших отношений, у него и не было.

Если он много лет оттягивает женитьбу под разными предлогами. Сначала говорит о том, что нужно стать на ноги и приобрести свое жилье. Потом найти более стабильную и оплачиваемую работу. Затем, спустя еще несколько лет, заявляет, что нужно создать подушку безопасности и накопить побольше денег, а то ведь кризис. Траты на свадьбу сейчас совсем не вовремя.

Когда мужчина постоянно имеет тысячу отговорок, почему не сейчас и четко не отвечает на вопрос «когда», значит, ему и так хорошо и жениться в ближайшие несколько лет он точно не собирается. Может быть боится обжечься, особенно если до вас у него были неудачные отношения.

Что делать?

Вывести его на разговор и сказать о том, что вы не собираетесь ждать вечно, так как время идет и ваши лучшие годы уходят. Пусть делает выбор: если да, вы женитесь, если он не готов, значит, вы расходитесь.

Если его все устраивает в отношениях и у него нет мотива жениться . Это случай так называемых «гражданских браков», по факту сожительства. Когда мужчина и так уже все имеет: и любимую женщину рядом, и уютный чистый дом, и вкусно приготовленную пищу, и секс, и поддержку, то при условии незрелого характера, у него не будет мотивации поставить штамп в паспорте.

Почему при условии незрелого характера? Потому что зрелый мужчина не боится трудностей, которые в семейной жизни неизбежны. Он не боится конфликтов, ссор и кризисов. А незрелый человек не хочет работать над отношениями и дает себе возможность «отступления». И отсутствия штампа в паспорте – это как раз такое отступление, когда в любой момент можно развернуться и уйти, не обременяя себя лишними проблемами.

Что делать?

Лучше всего изначально не доводить ситуацию до такой критической отметки. Я вообще противница сожительства, но, если вы другого мнения и хотите пожить вместе, тогда обговаривайте с мужчиной срок вашего «гражданского брака». Потому как когда мужчину все устраивает, тогда это может тянуться очень и очень долго.

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Если он долгое время не знакомит вас со своими родителями . Тогда это звоночек, что для него, возможно, эти отношения не настолько серьезные, как для вас. Мужчина, который любит и который видит будущее этих отношений, всегда хочет показать свою избранницу самым родным своим людям. И это нормально.

Что делать?

Наблюдать и при случае говорить об этом с мужчиной. Если вы видите, что он не собирается вводить вас в свое близкое окружение, значит, отношение к вам вовсе не серьезное. Вам это надо? Решать только вам.

Если он женат и долгое время не разводится . А вас кормит обещаниями. Это бывает достаточно часто и девушки, влюбленные по самые уши, верят и ждут. Ждут годами и даже десятилетиями. Я лично знаю одну такую женщину, которая уже 12 лет находится в статусе любовница, а он все никак не разведется, хотя клятвенно ей это обещает с самого начала отношений.

Что делать?

Ставите вопрос «ребром». Либо вы, либо она. Если мужчина не готов уйти из семьи, значит, его абсолютно устраивает эта ситуация. А вас она устраивает? Или вы все-таки хотите создать свою семью и быть счастливой? Делайте выводы.

Вот основные моменты, которые подскажут вам, как понять, что мужчина не собирается жениться. Не стоит терять очень много лет своей жизни с человеком, который не стремится провести всю свою жизнь рядом с вами!опубликовано econet

Автор Юлия Кравченко

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