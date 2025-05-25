Отпускать надо вовремя

Живите отдельно, устраивайте свою личную жизнь, растите, переходите из состояния испуганного ребенка в состояние уверенного взрослого. Дайте себе возможность Выбора, ведь у Взрослого много преимуществ/возможностей и мало ограничений.
Если около тебя сейчас великовозрастной ребенок, вспомни слова Максима Горького: "Ну, Лексей, ты не медаль, на шее у меня не место тебе, а иди-ка ты в люди".
Ты не отпустил, когда:
В любом из этих случаев у вас друг с другом очень тесная связь и уровень близости.
Слишком много выгод для каждого и они весомее, чем одна жертва по имени Взрослость.....
Вот несколько из них:
Живите отдельно, устраивайте свою личную жизнь, растите, переходите из состояния испуганного ребенка в состояние уверенного взрослого. Дайте себе возможность Выбора, ведь у Взрослого много преимуществ/возможностей и мало ограничений (в отличие от инфантильного взрослого, у которого много ограничений и минимум возможностей).опубликовано econet
Лика Конкевич (Ставцева)
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий