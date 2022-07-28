Психосоматика аллергии: Токсическое терпение

Работа психолога с аллергиками направлена на исследование жизненных обстоятельств при котором хочется буквально "чихать на всех", но по каким - то причинам не разрешается себе. Восстановление адекватного способа реагирования, акцент на тех реакциях, которые можно себе позволить.

Для меня самая загадочная и интересная часть в аллергии это ее внезапное появление. Еще в прошлом году вы были беззаботны, радовались появлению первых листочков. А сейчас вдруг ни откуда появился аллергический ринит, дерматит или конъюнктивит. Если рассмотреть аллергию как психосоматическое заболевание, то первое на что обращаешь внимание - физическое страдание. Прием препаратов временно снимает симптомы и нет лекарства, которое может от нее излечить. Только профилактические меры по снижению симптоматики.

Аллергия: взгляд психолога

Работа психолога с аллергиками направлена на исследование жизненных обстоятельств при котором хочется буквально "чихать на всех", но по каким - то причинам не разрешается себе. Восстановление адекватного способа реагирования, акцент на тех реакциях, которые можно себе позволить.

На первый взгляд, связи может не быть между аллергией и эмоциональной жизнью, но при всестороннем рассмотрении она обнаруживается, только иногда не замечается. При обнаружении психологических корней возможно снижение симптомов, а то и вовсе ее исчезновение.

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Часто люди не видят прямой связи между наличием аллергии и своей жизнью. Обращаются из интереса, но разговор часто строится вокруг самих симптомов, клиент может про них рассказывать в деталях, с оттенками и красками, очень эмоционально. В самом рассказе об аллергии много энергии, которую вкладывает человек.

Но при смещении акцента консультации с симптомов на саму жизнь, энергия удивительным образом исчезает. На вопросы про отношения или увлечения ответы "нормально", "как у всех", "обычно", "все хорошо". Но что обычно и что как у всех нет ясности. Для аллергика его жизнь с людьми неизвестная история. Про других он может говорить долго и обстоятельно, но вот про себя нет.

Как будто жизнь делится на две части: про других и аллергию. Аллергия это большая часть человека, о ней заботятся. С любовью и тщательностью выбирают врачей, препараты. Исследуют вопрос от А до Я. Только болея можно уделять так много времени и энергии на себя.

Одной из сложностей работы дойти до места, когда физическое состояние и жизнь сойдутся в одной точке про неудовлетворенную потребность в отношениях или свою собственную.

У людей с аллергией есть общая черта - терпение, много терпения.

Терпение это способность преодолевать трудности, выдерживать большое количество напряжения.

Однако эта способность у них находится в такой точке развития, что мешает целенаправленной деятельности. Они умеют очень долго терпеть и ждать. Терпят постоянный дискомфорт в теле, неприятные ощущения. Боятся проявить недовольство или раздражение, ищут способы обойти "острые" углы в отношениях.

Вся энергия, которая у них есть, направлена на себя и сдерживание деятельности. Долгое ожидание подходящего момента для претворения своих идей в жизнь. А между тем время идет, симптомы усугубляются и остается только еще больше терпеть и ждать.

Если вдуматься, то терпение необходимо чтобы довести начатое дело до конца, подождать, преодолеть внутреннее препятствие. При этом оно мешает когда жизнь становится сплошной "остановкой", местом для избегания проблем, а аллергия в этом помогает. Есть объективная причина ничего не делать.

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Как можно посмотреть на эту способность по другому: на одной стороне листа напишите все, что вы терпите: симптомы аллергии или неудобные жизненные обстоятельства. На другой половине листа напишите то, что вы готовы сделать чтобы не терпеть.

Например, вы избегаете пространства где есть аллерген. Не гуляете на природе, делаете все, чтобы стабилизировать свое состояния, при этом терпя неудобства. Противоположностью этому будет - прогулки в лесу или парке, частое пребывание на открытом воздухе.

Какие эмоции и чувства вы испытываете представляя эту ситуацию, позволяя себе это в воображении. И теперь напишите то, что может являться нулем - балансом, между жизнью в четырех стенах и частыми прогулками на открытом воздухе.

Это и будет являться тем приемлемым вариантом, который вы так долго ищите, который позволит жить свою жизнь и тратить энергию на собственные желания.опубликовано econet.ru.

Автор Анастасия Череда

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