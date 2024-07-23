ПРИНЯТИЕ - это НЕ ТЕРПЕНИЕ

Сейчас модно говорить о принятии, но мало кто понимает, что же это значит. Очень многие под этим девизом сваливаются в мазохизм и иллюзии всемогущества, пытаются терпеть то, что терпеть вредно, прыгнуть выше своей головы и доводят себя до истощения. Не надо так, дорогие.

Принимать - значит, всего лишь, осознавать реальность. Принять человека таким, как есть - значит, понять, что он такой вот и не изменится. Казалось бы - как просто, но не тут-то было: сначала ясному взгляду мешают розовые очки, а когда иллюзии уже невозможно удержать, в строй встают тайные надежды переделать объект под свои нужды.

Принять - значит открыть глаза и увидеть.

А вот что вам делать после этого - дело исключительно ваше, к принятию никакого отношения не имеет.

Можете уйти из отношений, если с этим объектом они невозможны или бесперспективны, можете остаться, если объект вас устраивает.

Да, под влиянием вашего решения партнер может изменить свое поведение.

Это, собственно, и называется "строить отношения".

Но рассчитывать на это не надо.

Пусть в жизни будет место удивительному.опубликовано econet

Автор Юлия Тимофеева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet