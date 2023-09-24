Первая любовь у вашего ребёнка.Что делать?

Первая любовь неизбежна, и это прекрасное чувство не всегда может сопровождаться приятными событиями. Юное сердце может не справиться от новых эмоций, и может понадобиться помощь родителей. Как вести себя, если ваш ребенок влюбился и вступил в свои первые отношения?
От неразделенной любви страдают даже взрослые, умудренные опытом люди, что уж тут говорить о детях, которые в подростковом возрасте впервые сталкиваются с этим чувством. Помочь ребенку без потерь — или почти без потерь — выйти из этой жизненной ситуации могут (и должны!) взрослые, то есть, мы с вами. Первая (даже совсем детская!) любовь закладывает кирпичики как в формирование личности самого отпрыска и его будущих взаимоотношений с противоположным полом, так и в развитие дальнейших отношений между членами семьи.
НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ, но дайте понять ребенку, что он всегда может обсудить с вами его чувства.
НЕ ВЫСМЕИВАЙТЕ ЧУВСТВА РЕБЕНКА. Все они имеют право на существование, и не вам судить о силе вспыхнувшего чувства. Если отнестись к эмоциям ребенка небрежно, он не сможет доверять вам в дальнейшем.
ПОГОВОРИТЕ С РЕБЕНОК О ПОЛОВОМ ВОСПИТАНИИ. Да, сейчас вам кажется, что он и не думаем об этом, но лучше завести разговор раньше, чем ребенок совершит ошибки от незнания. Что стоит обсудить? Контрацепцию, ответственность, умение говорить “нет” в ситуациях, когда не хочешь чего-либо.
НЕ СОЗДАВАЙТЕ ТАБУ ВОКРУГ ТЕМ О СЕКСЕ. Да, бывает неловко начинать такие разговоры с собственным ребенком, но лучше он узнает об этих вещах от вас, чем из интернета (ведь можно столкнуться с разной, в том числе и искаженной, информацией).
НЕ ОСУЖДАЙТЕ РЕБЕНКА ЗА ВЫБОР, КОТОРЫЙ ОН СДЕЛАЛ. Не давите, а делитесь своими мыслями, расскажите о своем опыте первой любви. Дайте ребенку убедиться в том, что вы помните себя в его возрасте, и ваше поведение тоже иногда было безрассудным, вы тоже совершали различные поступки и не всегда влюбленности заканчивались благополучно. Чем больше вы делитесь, тем ближе становитесь с ребенком.
НЕ КРИТИКУЙТЕ ВЫБОР СВОЕГО РЕБЕНКА. Да, нам не всегда нравится тот человек, в которого он влюблен. Постарайтесь присмотреться к пассии, прежде чем делать какие-то выводы.
Надеемся, эти простые рекомендации помогут вам и поддержать ребенка, и не волноваться из-за нового этапа его взросления.опубликовано econet
Автор Лия Шарова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
У меня дочка еще в первом классе влюбилась) Мы тогда все в шутку конечно же восприняли. Сейчас она в десятом, первая любовь, слезы, переживания. Как по мне главное, чтобы глупостей не наделали. По вечерам как гуляет места себе не нахожу. Стала эваларовский глицин форте курсом принимать, глицин прежде всего аминокислота, которая блокирует выработку гормона стресса и улучшает активность мозга. Хоть высыпаться нормально стала.Ответить
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