Панические атаки: Телесные симптомы и триггеры приступа

Паническая атака – явление совершенно непредсказуемое, поскольку оно может настигнуть человека в самый неожиданный момент. Это внезапно нахлынувшая тревога из ниоткуда, которая становится навязчивым состоянием. Давайте разберемся с тем, что представляет собой паническая атака и как с ней справиться.

Панические атаки — крайне тягостное и пугающее состояние, при котором человек испытывает множество неприятных телесных симптомов (учащенное сердцебиение, потение, озноб, одышка, дрожь, головокружение) и переживает невыносимый страх за собственное физическое или психические благополучие. Однажды пережив паническую атаку, у человека может развиться страх, что приступ повторится, поэтому он начинает избегать определенных мест или ситуаций, которые ассоциируются у него с панической атакой. Подобное поведение называется избеганием и способствует укоренению панического расстройства.

Когнитивно-бихевиоральная психотерапия панических атак

— это острое переживание страха или физического дискомфорта, которое имеет стремительное развитие и длится обычно не более 30 минут. По окончанию паники человек еще некоторое время может испытывать состояние повышенной тревожности и переживания небезопасности ситуации.

К типичным симптомам панической атаки относят:

ускоренное и поверхностное дыхание, одышка,

головокружение, ощущение шаткости, неустойчивости,

учащенное сердцебиение,

дрожь,

потливость,

удушье,

тошнота или дискомфорт в животе,

деперсонализация или дереализация (переживание нереальности происходящего),

приливы жара или холода,

ощущения онемения кожи или покалывания,

загрудинная боль,

страх смерти,

страх сойти с ума,

страх потерять контроль.

Круг панической атаки

Паническая атака начинается с того, что человек обратил внимание на определенные изменения привычного функционирования организма. Например, участилось сердцебиение или дыхание, возможно, на какое-то время «голова опустела от мыслей» или все вокруг показалось нереальным, как в фильме.

Затем человек пытается найти разумное для него объяснение того, что с ним происходит. Люди, склонные к паническому расстройству, в данной ситуации объясняют свой телесный или психический дискомфорт в наиболее негативном ключе, т.е. предполагают наихудшее развитие событий. Например, если дело касается учащенного сердцебиения, то человек убежден, что у него симптомы сердечного приступа.

Подобный стиль мышления в когнитивной психотерапии называется катастрофизацией, когда необычные телесные и психические процессы воспринимаются человеком как признаки неизбежной надвигающейся угрозы.

Катастрофическое мышление запускает телесную реакцию, которая возникла в ходе эволюции, чтобы справиться с реальной угрозой жизни человек (см изображение внизу).

Изменяется гормональный фон (например, повышается уровень адреналина в крови),

учащается сердцебиение и дыхание,

кровь отливает от внутренних органов (например, желудка, что вызывает ощущение тошноты),

мышцы всего тела напрягаются, может возникнуть дрожь.

Человек неосознанно, на физическом уровне, готов встретиться с опасностью или спасаться бегством.

В такой ситуации часто возникает головокружение, так как кровь насыщена кислородом, который никак не расходуется в паническом приступе (потому что опасность мнимая, а не реальная, и человек не нуждается в борьбе за свое выживание).

Непроизвольная телесная мобилизация

Усиление телесных симптомов по типу «бей или беги» еще больше подкрепляет уверенность человека в том, что ему угрожает опасность. Человек не отдает себе отчет в том, что его беспокойство и тревога по поводу необычных телесных или психических симптомов замыкает круг панической атаки.

Еще раз подчеркну, что именно катастрофическая интерпретация, а не реальная угроза здоровью, лежит в основе развития панической атаки, справиться с которой самостоятельно порой бывает очень сложно.

Психологическая помощь

Главная задача при работе с паническим расстройством лежит в области психообразования. Психолог объясняет механизм развития панического приступа (описанный выше круг панической атаки) и его безопасность для физического и психического здоровья.

Одной из первоочередных задач при работе с паническим расстройством является выявление триггеров или стимулов, которые запускают паническую атаку.

Подобные стимулы вызывают самотовегетативные изменения в организме человека, которые интерпретируются человеком как надвигающаяся угроза его физическому (страх смерти от сердечного приступа, от удушья) или психическом здоровью (страх сойти с ума или потерять контроль над ситуацией).

К внешним триггерам панического приступа можно отнести следующие: кофеин (крепкий чай, кофе, кока-кола), алкогольные напитки, никотин, наркотики, душное помещение, сильные запахи, мигающие лампы, холод или, наоборот, жара.

Внутренние триггеры панической атаки крайне разнообразны, вот наиболее распространенные из них:

дефицит сна,

хроническое переутомление,

интенсивные нагрузки,

низкое содержание сахара в крови (из-за голода или физических упражнений),

сопутствующие соматические заболевания (гормональные нарушения, повышенное артериальное давление) или остаточные явления после перенесенных заболеваний (например, слабость после гриппа),

отрицательные эмоции (интенсивный гнев, обида, страх, стыд, ревность),

страх очередного приступа.

Повышенная чувствительность к телесному дискомфорту — одна из отличительных особенностей людей, страдающих от панического расстройства. Паникеры не чаще, чем все остальные люди оказываются в душном помещении или испытывают негативные эмоции, но они хуже переносят тот дискомфорт, который возникает в подобных ситуациях.

Именно поэтому в когнитивно-бихевиоральном подходе большое внимание посвящено тренировке людей с паническими атаками учиться переносить телесный дискомфорт. В ходе подобной тренировки человек убеждается на собственном опыте в безопасной ситуации (вне панического приступа), что телесные симптомы, ранее вызывающие страх, не угрожают его здоровью и вполне переносимы.

Катастрофические интерпретации — вот еще одна мишень для работы в когнитивно-бихевиоральной терапии панического расстройства. Человек с паническим расстройством неверно интерпретирует то, что с ним происходит.

Например, любое повышение частоты сердечных сокращений человек воспринимает как явные признаки сердечного приступа.

Вместе с психологом человек, страдающий от панических атак, ищет альтернативные и более реалистичные объяснения дискомфортных ощущений.

Сильнейший страх повторения панического приступа ведет к избегание ситуаций, где по мнению человека велика вероятность возникновения панической атаки. Человек может бояться оставаться дома один, находиться в людных местах или вдали от медицинских учреждений или аптек, человек может избегать поездок в лифтах, на эскалаторах, в метро.

Помимо избегающего поведения, паникер использует и другие способы контроля своей тревоги по поводу возможной панической атаки. Например, ездит в метро только в сопровождении близких людей, или постоянно носит с собой прописанные противотревожные медикаменты.

Если паническая атака запускается сильными эмоциями, то человек пытается всеми силами избегать этих эмоций.

Жизнь паникера превращается в сплошные ограничения и постоянную борьбу по предотвращению возможной панической атаки, человек лишается возможности радоваться и наслаждаться простыми вещами из-за страха спровоцировать приступ.

Подобное поведение не только влечет за собой резкие ограничения в трудовой и личной жизни человека с паническим расстройством, но и закрепляет панические атаки, так как поддерживает убежденность человека в том, что панический приступ опасен для жизни и его стоит избегать любой ценой.опубликовано econet

Автор Ирина Ушкова

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