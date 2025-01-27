Если любишь, отпусти...

Любовь - в сердце, в душе. Чтобы открыться ей, не обязательно держать объект на привязи, рядом. Чистая искренняя любовь на расстоянии лишь усиливается, потому что она безусловна и не привязана к каким-то словам и поступкам.
Существует один недооцененный вид любви, для которого нужна большая смелость, честность с собой и внутренняя зрелость. Истинная любовь проявляется в том, чтобы вовремя отпустить. Отпустить ушедших в Лучший Мир близких, вчерашних возлюбленных, друзей, детей, учеников, любимое дело, которое вы уже переросли или даже вещь, которая уже ничего не несет в себе для вас.
Мы же из года в год цепляемся за изжившие себя отношения, доставляя страдания себе и партнеру, и почему-то называя все это любовью.
В таких ситуациях нас держит все, что угодно, только не любовь! Это в основном эгоизм, привычка удовлетворять с помощью другого свои потребности, зона комфорта, в которой уже и вовсе-то не комфортно, но зато все известно, а значит привычно и безопасно, понятно как с этим взаимодействовать.
Требуется очень мудрое, чистое и решительное сердце, чтобы однажды посмотреть ситуацию и понять, что отношения уже себя изжили. Принять на себя всю боль от такого открытия, отплакать, отгоревать его. Успокоить себя и свои панические мысли : "а как же я буду без этих отношений? Что будет со МНОЙ?"....
Я много раз была и по ту и по другую сторону затянувшихся отношений, но в основном той, кто держал... Кто не желал видеть того, что я своей "псевдолюбовью" лишь приношу мучения человеку, который готов уже идти дальше по дороге своей судьбы, но задерживается рядом со мной лишь из навязанного ему чувства вины и "ответственности за тех, кого приручили".
Не всегда и не сразу я смогла оценить мудрость тех людей, которые не удерживали меня, а искренне желая мне счастья, вовремя отпускали, не показывая мне, что их сердце в этот момент обливается кровью - чтобы не будить во мне чувство вины и не мешать быть счастливой.
Сейчас я понимаю, сколько на самом деле в этом было чистой Любви и внутренней силы!
Любовь - в сердце, в душе. Чтобы открыться ей, не обязательно держать объект на привязи, рядом. Чистая искренняя любовь на расстоянии лишь усиливается, потому что она безусловна и не привязана к каким-то словам и поступкам.
Нужно верить в мудрость судьбы, которая порой именно за этим и разводит людей - чтобы научить их любить, преодолев детское собственническое отношение : я люблю тебя, значит ты только моя!
Как в детском анекдоте:
- Машенька, ты кого любишь?
- Маму, папу, бабушку и куриную ножку!
Если любите - отпускайте. Вовремя. Ведь чем дальше, тем все извилистей и мучительней повороты судьбы, тем через большие страдания пройдет расставание.
Любовь возможна вне времени и расстояний, она - проявление энергии Творца, что-то гораздо большее, чем этот Мир. И никакие физические измерения над нею не властны.
Отпускайте - любимых, друзей, детей, подруг. Отпускайте их проживать свою собственную жизнь - с радостью и благодарностью.
Это и есть великий Подвиг Любви - Отпустить, как однажды сам Творец отпустил нас в этот Мир...опубликовано econet
Автор Тамара Архипова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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