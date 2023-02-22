10 случаев, когда нам КАЖЕТСЯ, что дети ведут себя ПЛОХО

Родители, задумайтесь: почему ребенок не слушается, почему у взрослых появляется желание наказать его, и какие результаты можно получить при разных подходах к воспитанию.

Непослушные дети: чем они не угодили родителям? Чтобы такие дети вели себя "нормально", взрослым приходится прилагать усилия: сдерживать, контролировать, повторять, отказывать, наказывать и предупреждать. И в этом дело: нам не хочется напрягаться, воспитывая детей. Было бы удобнее, чтобы ребенок был управляем, как игрушка с пультом. Ниже перечислены 10 случаев, когда нам кажется, что дети «не слушаются», но их «плохое» поведение является лишь реакцией на стимулы среды, фазы развития или наши собственные поступки.

10 случаев, когда НАМ КАЖЕТСЯ, что дети «не слушаются»

1.ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИМПУЛЬСАМИ

Вы когда-нибудь говорили ребенку: «Не бросай!», а он все равно швырял это на землю?

Области мозга, отвечающие за самоконтроль, являются незрелыми с рождения и полностью формируются лишь к концу подросткового периода. Это объясняет, почему развитие самоконтроля является долгим, медленным процессом.

Тем не менее, недавний опрос показал, что большинство родителей считают, что дети в состоянии контролировать многие вещи в более раннем возрасте, чем это соответствует норме.

Например, 56% родителей полагают, что дети младше 3-х лет должны быть в состоянии сопротивляться желанию сделать что-либо запрещенное, хотя большинство детей не овладевают этим навыком до возраста 3,5 или 4-х лет.

Напоминая себе, что дети не всегда могут управлять собственными импульсами (поскольку их мозг не полностью развит), вы сможете не столь остро реагировать на их поведение.

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2.СВЕРХ-СТИМУЛЯЦИЯ

Вы постоянно берете ребенка гулять в парк, стрелять в тир и играть с сестрой по утрам, но неизбежно наталкиваетесь на эмоциональные срывы, приступы гиперактивности или откровенное сопротивление?

Перегруженное расписание, сверхстимуляция и нервное истощение являются отличительными чертами современной жизни. 28% американцев чувствуют, что «всегда спешат», а 45% сообщили, что у них «не остается свободного времени».

Дети подвержены «накопительному эффекту стресса» по причине чрезмерной активности, слишком большого количество выборов, роста возбуждения и множества игрушек.

Дети нуждаются в большом количестве «свободного времени», чтобы сбалансировать «деятельное время».

Когда мы перестаем гнаться за впечатлениями и чередуем спокойные занятия, время игры и время отдыха, поведение детей резко улучшается.

3.БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Вы когда-нибудь злились от того, что были голодны, или совершенно лишались терпения по причине недостатка сна?

Маленькие дети в 10 раз чаще страдают от неудовлетворенных «базовых потребностей» - чувствуя усталость, голод, жажду, избыток сахара или недомогание.

Способность детей управлять эмоциями и поведением значительно снижается, когда они чувствуют себя усталыми. Многие родители замечали резкое изменение в поведении детей примерно за час до приема пищи, а также если они плохо спали ночью или неважно себя чувствуют.

Дети не всегда способны позаботиться о себе - перекусить, принять лекарство, выпить воды или вздремнуть, как это могут сделать взрослые.

4.ВЫРАЖЕНИЕ СИЛЬНЫХ ЧУВСТВ

Став взрослыми, мы научились подавлять или скрывать сильные эмоции, вытесняя их или заставляя себе переключаться на что-то другое.

Дети не умеют этого. Они выплескивают сильные эмоции с помощью крика или плача.

Родителям следует позволять детям выражать сильные чувства, не наказывая их за это.

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5.ПОТРЕБНОСТЬ В ДВИЖЕНИИ

«Посиди», «перестань бегать вокруг стола», «хватит драться этими картонными мечами», «сколько можно прыгать на диване» - как часто вы говорите нечто подобное?

Дети выражают свою потребность в развитии с помощью движения. Они жаждут проводить время на улице, в парках, катаясь на велосипедах и скутерах, играть, ползать, качаться, прыгать и гоняться друг за другом.

Вместо того, чтобы ругать ребенка за «плохое поведение», когда он ведет себя активно и энергично, может быть, лучше организовать экспресс-вылазку на игровую площадку или пойти на прогулку?

6.РАЗВИТИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

Каждый новый день вызывал ссоры в этой семье! Сын-первоклашка настаивал на том, что уже достаточно тепло, чтобы надеть шорты, а его мама говорила, что погода позволяет носить только длинные брюки.

Модель Эрика Эриксона (1963) исходит из предположения, что малыши пытаются делать все самостоятельно, а дошкольники стремятся проявлять инициативу и строить свои собственные планы.

Хотя вас раздражает, когда ребенок срывает еще зеленые помидоры, подстригает свои волосы или строит крепость из только что выстиранных простыней, он делает именно то, что должен делать – пытается осуществить свои собственные планы, отделиться от взрослых, принимать собственные решение.

Он готовится стать независимым человеком, отвечающим за собственную жизнь.

7.СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

У каждого из нас есть сильные качества, которые имеют свою оборотную сторону.

Например, мы способны к невероятной концентрации, но не умеем быстро переключаться. Или мы интуитивны и чувствительны, но при этом впитываем чужое плохое настроение как губка.

Дети похожи на нас. Им нравится ходить в школу, но очень переживают, когда допускают ошибки. Они могут быть внимательными и осторожными, но с опаской относиться к любой новой деятельности (и наотрез отказываются играть в бейсбол).

Они счастливы жить сегодняшним моментом, но в то же время недостаточно организованы (и оставляют игрушки валяться на полу в спальне).

Осознавая, когда «плохое» поведение ребенка – обратная сторона его сильных качеств – так же как и у взрослых – вы отнесетесь к нему с большим пониманием.

8. ПОТРЕБНОСТЬ В ИГРЕ

Ваш ребенок рисует йогуртом, хочет, чтобы вы бегали за ним и «поймали» его, когда вы пытаетесь почистить ему зубы, или надевает папины туфли вместо своих собственных, когда вы спешите на работу?

Для некоторых детей их «плохое» поведение является своеобразным «приглашением» поиграть с ними.

Их радует связь с родителями, которая возникает, когда все вместе смеются и они обожают элементы новизны, удивления и возбуждения.

Игра часто требует дополнительного времени и поэтому вторгается в планы родителей, требуя изменения расписания и распорядка, что может выглядеть как сопротивление или озорство, даже когда не является таковым.

Когда родители отводят время на игры, детям нет необходимости начинать их, когда вы собираетесь уходить из дома.

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9.РЕАКЦИЯ НА НАСТРОЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Многочисленные исследования установили, что эмоциональное заражение занимает нескольких миллисекунд – этого времени достаточно для того, чтобы эмоции вроде энтузиазма и радости, равно как и печаль, страх и гнев, перешли от одного человека к другому, и часто это происходит на подсознательном уровне.

Дети особенно подвержены смене настроения у родителей. Если родители испытывают стресс, нервничают, психуют или раздражены, дети часто подражают им, моделируя подобное настроение.

Когда мы способны оставаться невозмутимыми и уравновешенными в сложных ситуациях, мы учим своих детей вести себя так же.

10.РЕАКЦИЯ НА НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Сегодня вы покупаете ребенку конфеты, а на следующий день говорите: «Нет, это испортит тебе аппетит». Этим вечером вы читаете ребенку пять книжек подряд, а завтра настаиваете, что прочтете только одну.

Когда родители не последовательны в своих ограничениях, это естественным образом вызывает раздражение и фрустрацию у детей, заставляет их ныть, плакать или кричать. Как и взрослые, дети хотят (и нуждаются) в том, чтобы знать, чего им ожидать.

Любые усилия, направленные на создание логичных границ, последовательных запретов и ограничений, особенно касающихся соблюдения режима дня, серьезно улучшат поведение детей.опубликовано econet

By Erin Leyba, PhD.

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