«Никто не в силах убедить другого измениться. 

Зачем тратить личное время и портить отношения с людьми, которым с Вами просто не по пути? Зачем изображать из себя Учителя, когда ты и сам всего лишь — Ученик? Что делать с упрямым осликом, когда он не слушается понуканий?

Часто, подняв самих себя за волосы из болота, научившись «переставлять ноги», мы пытаемся потащить за собой других — любимых и дорогих нам людей. И тогда застреваем в этом болоте уже окончательно. Сами никуда не идём, да при этом ещё и выслушиваем критику в адрес своих идей, которая так расхолаживает — что это мало сказано!

Дверь, которая открывается изнутри

Где же здесь высшая справедливость? Разве это не прямая наша обязанность — рассказывать людям о том, что помогло нам самим и что, вне всяких сомнений, должно помочь им тоже? Может быть, мы просто плохие ораторы, организаторы-неудачники? А может быть нам просто попались какие-то особенно тупые близкие?

Ничего подобного. Ответ на этот вопрос существует уже давно, осталось только с ним познакомиться. Начнём с картины, да-да, с картины, нарисованной на холсте.

Английский художник Уильям Холман Хант для многих — «автор одной работы», хотя их у него несколько десятков и все — прекрасные. Но одна оказалась бьющей в точку, пришлась, что называется, ко времени. Эта картина — «Светоч мира».

На полотне изображён Христос в терновом венце, скромно стоящий с фонарём у двери хижины, дверь которой заросла сорняком и колючками — так давно её не открывали. Вокруг — ночь, и тьма, соответственно, непроглядная. Однако свет от фонаря позволяет различить странный неканоничный лик Спасителя, который пребывает в спокойном ожидании и вроде даже не собирается никого «спасать».

А ещё свет, льющийся от фонаря, позволяет различить самую главную символическую деталь этой картины — дверь, у которой стоит Иисус — не имеет снаружи ручки. Гладкая снаружи дверь красноречиво говорит: «Меня может открыть лишь тот, кто находится внутри, за дверью». Лик Странника в терновом венце направлен на зрителя. Он тоже красноречив. Он призывает «каждого открыть дверь своей души самостоятельно и впустить Его».

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Это художественное полотно было задумано Хантом как иллюстрация к знаменитым словам из Откровения Иоанна Богослова: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, а он со Мною».

Возникает вопрос: а почему это дверь без ручки является для Бога препятствием? Неужели её нельзя открыть с помощью чуда? А если хозяин хижины просто не знает, кто там стоит за дверью? Почему нельзя приложить хотя бы усилие, показать себя?

В христианстве есть такая притча-загадка. Способен ли Бог (который может всё) создать настолько тяжёлый камень, что даже сам не сможет его поднять? Ответ — неочевиден, он лежит в символическом измерении. Да, Бог может создать такой камень — и этот камень свобода выбора, которой он наделил человека.

Вывод: если даже Бог не может оказать влияние на выбор человека, то можете ли Вы «потащить» за собой Ваших родных и близких?

Идеей о том, что человек «осуждён» жить и выбирать исключительно самостоятельно, пронизана вся наша культура. Это, на мой взгляд, её основная, осевая концепция. Без понимания того, что каждый человек должен быть одинок в своём выборе, Ваша жизнь просто не будет «работать» в предложенном культурном пространстве.

О том же самом говорит и писательница-американка, автор, стоявший у истоков философии нью-эйдж, знаменитая Мерилин Фергюсон. Она, написавшая книгу-бестселлер «Заговор рожденных под знаком Водолея», знает, как сказать нужные слова в нужный человеку момент. Вот эти слова:

«Никто не в силах убедить другого измениться.

Каждый бдительно охраняет врата перемен;

Открыть их можно только изнутри;

Нельзя открыть чужие врата:

Ни доводами рассудка,

Ни эмоциональным воздействием»

Зачем тратить личное время и портить отношения с людьми, которым с Вами просто не по пути? Зачем изображать из себя Учителя, когда ты и сам всего лишь — Ученик? Что делать с упрямым осликом, когда он не слушается понуканий? Слезть с седла, и пойти по своей дороге пешком. Потому что ходить пешком — полезно, особенно, когда ты идёшь по Своей Дороге.опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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