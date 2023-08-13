Ты ВСЕГДА можешь больше

Безусловно, в каждой жизни есть вещи, за которые можно и нужно благодарить. Но быть благодарным абсолютно за всё что есть - невозможно, это было бы неадекватно. Если бы мы делали так, мы бы перестали расти, т.к. это бы означало смириться, сдаться, перестать делать что-то для лучшей жизни.

Смириться - это быть согласной с тем что есть, это остановка. Поэтому в сто раз лучше быть несогласной и двигаться в сторону мечты, чем пытаться работать над тем, чтобы найти в себе благодарность. Благодарность и так найдётся автоматом, позже, когда цель будет достигнута. С высоты цели всегда виднее, почему с тобой происходило то, что было, зачем тебе нужно было всё это пережить, какие ресурсы ты там приобрела, как они помогают тебе сейчас, что именно всё, что было до, сформировало тебя и сделало возможным тот успех, которым сейчас ты можешь насладиться. И вот здесь возникает благодарность - выкини хоть одно событие из твоей жизненной истории, всё могло бы быть иначе...

Жизнь - это рост

И какая разница: будем мы считать ошибки ошибками или неверными расчётами. На пути к цели мы всё равно упадём н-ное количество раз. И это нормально! Лучше 100 раз упасть на пути к цели, чем не сделать ни одного шага в сторону мечты вообще.

Кто сказал, что сразу всё получится? Разве есть хоть один человек, у которого сразу всё получилось? Перед тем, как получится, неизбежно будут падения.

И что такое это "получится"? В тот момент, когда получится то, чего хочешь сейчас, тебе этого уже будет мало и обнаружится следующее "получится". Так и должно быть. Жизнь - это рост.

Если держаться за свою боль от падения, не сможешь двигаться дальше.

Только вера поможет избавиться от страха - верь, что тебя ждёт иная судьба.

Если хочешь стать сильнее судьбы, если хочешь для себя лучшей жизни, иди и поднимайся столько раз, сколько это будет нужно, пока не дойдёшь туда, где ты хочешь быть.

Думаю, это самое главное умение, которое должен приобрести человек, который хочет добиться успеха, что бы для него это не значило.

Сильных масштабных целей! Успешной счастливой жизни! Ты всегда можешь больше!

Будущее замечательно тем, что его всегда можно изменить! опубликовано econet

© Инна Макаренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet