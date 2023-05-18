Защита от дураков и некоторых близких

Прочти эти хорошие правила. Только продумай, где ты будешь ими пользоваться, а где и с кем защищаться - смысла нет.

Есть много желающих управлять твоей жизнью, и есть много способов подчинить тебя чужому контролю, но если тебя чей-то контроль не устраивает, ты можешь от него отстроиться. Для этого, когда тебя просят, когда тебя спрашивают, когда от тебя ожидают или требуют, но ты прямо не должен: Не объясняй и не оправдывайся. У тебя нет обязательства, чтобы тебя все понимали и считали хорошим. Не ищи обоснования своих решений, если их у тебя нет. Ты можешь делать, что ты решишь, и без обоснований. Тем более ты не обязан быть для кого-то логичным. У каждого своя логика, кроме того, у тебя есть просто право делать то, что тебе хочется.

Правила выживания среди близких

Не вешай на себя чужие проблемы. Ты можешь помочь, если захочешь, но у тебя могут быть и другие планы.

Не держись за принятое тобой решение только потому, что ты это сказал. Если захочешь, разреши себе передумать и принять более устраивающее тебя решение.

Ты не обязан догадываться о том, что тебе прямо не сказали. Если им нужна твоя помощь, пусть скажут — какая конкретно, и ты, возможно, это сделаешь.

Ты не обязан догадываться о своих ответах, которые кого-то устроят. Если им нужен определенный ответ, пусть скажут — какой, и ты, возможно, им его дашь.

Ты не обязан сопереживать переживающему собеседнику. Он хочет переживать так, а почему ты должен подключиться к его выбору? Ты не обязан кормить его радостями. Ты не обязан поддерживать его в печали. Ты можешь это делать, когда сочтешь это нужным сам.

Ты не обязан развиваться и совершенствоваться вообще, тем более в том конкретном направлении, которое тебе навязывают. Маршрут своей жизни ты имеешь право прокладывать сам.

Ты не обязан быть для кого-то хорошим и добиваться чьего-то одобрения. Не обязан реагировать на чье-то неодобрение просто потому, что кому-то этого хочется.

Ты имеешь право руль своей жизни взять в свои собственные руки — так же, как и отдавать его кому-то, когда тебя это в силу каких-то соображений устраивает.опубликовано econet

Николай Козлов

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