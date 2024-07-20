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Есть люди, рядом с которыми твоим мечтам НЕТ ШАНСА осуществиться

Источник: facebook.com 20 июля 2024 6282
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Признаться себе, что ты с близким человеком по какой-то причине никогда не сможешь реализовать свою мечту - это грустно. Хотя и не повод от неё отказываться...

Есть люди, рядом с которыми твоим мечтам НЕТ ШАНСА осуществиться

Знаете, есть люди, рядом с которыми твоим мечтам нет шанса осуществиться. По разным причинам... Например, ты мечтаешь-мечтаешь, а рядом бац - и кайфоломщик. «Слишком много хочешь». «Будь осторожнее». «У тебя не получится». «Что ты о себе думаешь?!». И тому подобное... Или вот мечтаешь-мечтаешь, а рядом бац - и «унылыш». Любая энергия рядом тухнет и не имеет шанса быть разделённой в этой мечте...

Точка ответственности за свои мечты

Или мечтаешь-мечтаешь про что-то совместное, про секс страстный, например, или про рискованные путешествия, или ферму в Африке. А у него бац - и размер не тот. Или темпераментом не сошлись. Или интереса к путешествиям нет в принципе. И животных боится. А Африкой его ещё в детстве напугали...

Рядом с такими людьми просто живешь и наблюдаешь, как мечты, в которые ты вкладывал энергию творческой фантазии много лет, уплывают в унитаз. Это такие Хароны, переправляющие жизнь мечты в страну мертвых. И в один прекрасный день ты понимаешь, что тю тю. Не разделить тебе свой потенциал с ним и не проявить. Тут уж либо мечту меняй, либо партнёра по мечте, если совсем ни в какую...

И вот тут интересная точка ответственности за свои мечты.

Есть люди, рядом с которыми твоим мечтам НЕТ ШАНСА осуществиться

Либо ты этого «унылого кайфоломщика» выбираешь, чтобы не дай бог твои мечты не исполнились. И вы в бессознательном сговоре про то, чтобы эти мечты тормозились и не воплощались. Потому как получить к ним доступ слишком тревожно...

Либо ты его не выбираешь и остаёшься со своими мечтами один на один. И больше ничего, кроме законов реальности тебя не ограничивает. Каково теперь? Когда ни на кого не свалить, что очередная мечта машет хвостиком?

Все это правда. Но признаться себе, что ты с близким человеком по какой-то причине никогда не сможешь реализовать свою мечту - это грустно. Хотя и не повод от неё отказываться...опубликовано econet

Автор Юлия Пирумова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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