Расколотые женщины

Если человек хочет развиваться и быть счастливым, то рядом с ним должен быть партнер, смотрящий в том же направлении, вдохновляющий на новые свершения, а не просто «удобный».

Понятие «расколотая женщина» применяется к женщинам, которые не умеют ценить свою силу. Тут подразумевается стихийная женская сила, которую трудно определить на словах. Женщины, которые знают о своих природных задатках и умеют их ценить, являются целостными. У таких женщин тоже бывают проблемные вопросы, но правильное отношение к своей душе уберегает их от ряда ошибочных поступков. Например, от длительного союза со слабым мужчиной.

Целостная личность не может быть несчастной

Целостная личность не может быть несчастной. Если целостная женщина одинока, а океан ее жизни штормит переменами, даже если она совершила серьезную ошибку и принялась к ее исправлению закатав рукава, она все равно не несчастна. Просто она уверенна в том, что сможет найти то, что ищет. Почему? - Как раз потому, что ее природная сила сама приведет в нужное место. И она это попросту чувствует.

Перспективные мужчины выбрав расколотую женщину разрушают себя. Обычно они делают это, чтобы не покидать привычную зону комфорта и не особо заботиться о своем развитии или не обращать внимания на скрытые амбиции, которые могут кардинально поменять жизнь. Такая женщина не будет требовать развития и внутренней силой заставлять его быть лучше. Она сама пребывает в дисгармонии со своей природой и не становится на путь поиска себя. Для многих мужчин данный вариант просто удобный. Такие женщины не умеют вдохновлять.

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Страх перед умной и сильной женщиной у мужчины заложен в глубине на инстинктивном уровне. Это боязнь быть хуже нее. Поборов этот страх мужчина может стать по-настоящему счастливым. Некоторые мужчины пресекают развитие своей избранницы, делая ее этим более «комфортной» для жизни. Ведь если женщина будет сильной личностью, а мужчина окажется слабее, то ему придется над собой работать, чтобы достигнуть того же уровня развития. Или он будет боятся, что она его «перешагнет» и будет искать другого.

Мужчины стали забывать, что женщины по природе другие. Они обладают особой мудростью и чувственностью. Силу духа, волю и мужскую мудрость можно определить посмотрев на его избранницу. Целостная личность будет рядом с такой же целостной личностью. Партнеры будут гармонично развиваться в таком союзе.

Целостный мужчина не будет препятствовать развитию женской силы, а наоборот будет помогать. Таким образом он получит намного больше, если научится правильно принимать женские советы, а не соперничать, постоянно показывая свое лидерство.

Целостная личность с уважением относится к противоположному полу. И не важно сколько шрамов осталось от прошлых обид. Человеку для своего роста нужно приветствовать желание партнера быть лучше, уважать его увлечения и стремления.

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В долгосрочной перспективе рядом с таким человеком сможет быть лишь такой же нашедший себя или ищущий человек. Да, женщина должна тонко направлять своего мужчину в нужное русло, но если она сама в дисгармонии со своей природой, то уж точно не сможет этого сделать.

Так что если человек хочет развиваться и быть счастливым, то рядом с ним должен быть партнер, смотрящий в том же направлении, вдохновляющий на новые свершения, а не просто «удобный».опубликовано econet

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