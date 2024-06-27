Терпение бывает разным. Психолог Анна Кирьянова о том, когда терпеть не стоит и какому терпению стоит учиться самому и учить своих детей.

Одна девушка терпела боль в животе, потому что ей неудобно было с работы отпроситься. И в итоге попала на операционный стол. Теперь у неё детей не будет. Или другая женщина терпела побои мужа. Потом он ее убил. Или мужчина терпел издевательства начальника и клиентам лакейски улыбался. А потом с ума сошёл. И теперь ему не надо работать, ему пенсию платят.

Терпение - великая добродетель

Всем этим людям говорили в детстве, что терпение - великая добродетель. И побеждает терпеливый. Терпи! Это правильно. Если терпишь в борьбе, если стойко переносишь испытания для достижения цели. Ради победы над врагом или ради получения огромного вознаграждения. Терпишь и действуешь. Это активное терпение. Можно и с фашистами вежливо разговаривать, терпеливо. Если вы - Штирлиц. И даже им улыбаться, если есть план. И боль можно терпеть, если до врача надо доползти сначала. Ползти и терпеть.

А пассивное терпение смертельно опасно. Когда есть только смутная надежда, что все само собой рассосётся. Или прилетит волшебник в голубом вертолете и избавит вас от боли и страдания. Пассивное терпение - это путь к смерти. Терпеть и менять жизнь - это одно. Терпеть для удовольствия окружающих и ничего не делать - это другое.



Так что есть два вида терпения. Одному надо учить ребёнка и самому учиться. А другое - это гибельное терпение. И ему учат рабов. И то - они бунтовали и сбегали. Или нападали на жестоких рабовладельцев. Потому что в битве и драке есть шанс победить и спастись. Хоть один, да есть. А в пассивном терпении шансов нет, как в затонувшей подводной лодке... опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

фото Наталья Дрепина

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