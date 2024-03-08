Мне довольно часто приходилось вступать в полемику, которая была посвящена вопросам того, что же все-таки мужчины и женщины должны друг другу, и, конечно же, она неизменно скатывалась к деньгам, машине, стоянию у плиты, котлетам, короче, добровольно-принудительной заботе друг о друге. И, знаете, это грустно.

Люди должны друг другу только одно — не мешать быть счастливыми. И величайшая радость, когда люди совпали и могут дать именно то, недостающее, что и есть счастье для другого. А далее следует небольшой обзор того, что должна женщина. Себе. Чтобы быть счастливой.

ЧТО должна женщина себе, чтобы быть счастливой

— Женщина должна заботиться о себе - выделять время, чтобы побыть одной и отдохнуть от людей, чтобы заняться спортом/сальсой или просто походить по парку, никуда не спеша, поваляться с книгой после трудного рабочего дня, чтобы похандрить или, наоборот, повеселиться, - это твоя восстановленная гармония с собой. Если мужчина считает, что ты в это время бездельничаешь, а могла бы связать носки тёте Клаве, то это не твой мужчина. Или ему пора сделать маску для лица из летающего пирога.

— Ты должна выделять деньги на все эти скрабики, спонжики, помады, кремы для лица, крутые шампуни, массажи - это твоя ухоженность. Если тебе говорят, что могла бы мыть голову хозяйственным мылом, стричь себя сама машинкой или натираться огурцом, то, увы, у меня для плохие новости. Придется выпрашивать тушь со слезами.

— Ты должна не стесняться носить красивые вещи, - ярко-красные, бирюзовые, бордовые, с вырезом, с разрезом, с открытой спиной, - это твоя внешняя позиция в отношении к миру. Конечно, чулки в сеточку, возможно, придется демонстрировать только мужу, но надевать паранджу — перебор. Красиво одеться — это как поковыряться в любимой машине, как пиво и футбол, как пюре и котлеты домашние после работы, как X-box купленный, свой личный.

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— Ты должна не реже раза в месяц разгружать сознание, чтобы понять, правильно ли ты идешь - нет ли внутренней борьбы или противоречий, не врешь ли ты, хорошо ли тебе, причины тревог - это твое душевное здоровье. Да, это может быть причиной отказа от секса, от гостей, от похода в кино, потому что это важно.

— Ты должна выработать свой стандарт поведения мужчины и не мяться, если тебе некомфортно с мужчиной, не уступать, если он тебе не нравится или ведет себя не так, как тебе хочется, а говорить прямо. Ты должна научиться говорить "нет" еще до того, как привыкнешь к порядку вещей, где мужчина делает, что хочет и тебя не спрашивает, — это не избалованность, это твоя безопасность и безопасность твоих будущий детей. Если он позволяет себе кричать, применять силу, давить, то едва ли он создаст тебе семейный уют и домашний очаг.

— Ты должна не бояться и воспринимать себе цельной, — принять себя с недостатками, прошлым, нереальными целями, безумными идеями, нелепыми хобби. Ты должна не бояться менять работу, переставать общаться с теми, кто оказался чужаком, не должна прятаться в скорлупу, стесняясь прошлых неприятностей.

Поэтому, милая, ты должна себе. А мужчины подождут.опубликовано econet

Автор Карина Доронина

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