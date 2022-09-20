Однажды наступает время, когда тебе уже совершенно не интересно жить прошлым, вспоминая былые обиды, подсчитывая кто и сколько тебе должен и смакуя страдания...

Однажды наступает время, когда будущее и великие цели уже перестают быть такими важными, а их достижение - обязательным условием счастья. Ты просто обретаешь безграничное доверие к Миру и абсолютную уверенность что все для тебя сложится наилучшим образом. Все что нужно сбудется в свое время, оно уже есть в твоей жизненной программе. Все что не нужно - само отсеется и уйдет, не оставив и следа...

Состояние зрелости

Тогда ты обращаешься к настоящему и начинаешь глубоко проживать и наполнять смыслом каждый свой день, остро чувствуя, что счастье и есть сейчас.

Тебе перестают быть важными и интересными оценки других людей, ты перестаешь делать что-то напоказ - наоборот, ты тщательно оберегаешь свой Мир от грубого стороннего вмешательства. Тебе есть что оберегать - и поэтому ты выстраиваешь четкие личные границы - и осознанно выбираешь кого, в каком качестве и насколько глубоко впустить в свое пространство.

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Тебе перестает хотеться всего и сразу - зато появляются собственные истинные желания - и уже одно предвкушение их осуществления наполняет тебя легким трепетом, счастьем и радостью.

У тебя исчезают ожидания от людей - ты даешь себе право и свободу высказывать свои желание - и оставляешь за ними такую же свободу на любую реакцию. Даже ту, которая тебе не удобна. Если близкий человек обижается или отдаляется от тебя - ты не тянешь его насильно обратно. Ты можешь любить его и таким - обиженным, разочарованным, неудобным. Это тоже свобода.

Ты находишь любимое дело - и время замирает, когда ты им увлечен, перестает существовать все вокруг... Любое дело становится любимым, и ты погружаешься в него с полной отдачей - ведь каждым своим словом и поступком ты выбираешь чем заполнить свой Мир.

Ты начинаешь ценить свои ресурсы - силы, пространство, время , деньги - и не спешишь потратить их на что попало, лишь бы заполнить свою внутреннюю пустоту. Ты знаешь чего хочешь, и заполняешь свою жизнь только самым лучшим для себя, как бы это не выглядело с точки зрения стороннего наблюдателя.

Ты становишься более внимательной и чуткой к своему здоровью и эмоциональному состоянию, уделяешь себя внимание, даешь себе силы и время на восстановление. Ты бережешь себя и осознанно ставишь себя на первое место, понимая что что-то дать другим можно лишь из наполненного состояния - и оставаться счастливой и наполненной - это самое лучшее что ты можешь сделать для тех, кого ты любишь.

Ты осознаешь равно свою свободу и свою ответственность, ведь то чем является твоя жизнь сегодня - это результат тех выборов и настроек, которые были сделаны вчера. И бесконечно увлекательно их "уточнять" или корректировать, для того чтобы каждая нотка звучала безупречно в общей симфонии счастья, любви и изобилия.

Каждый день становится все более глубоким и неповторимым, все более наполненным любовью, и нежностью - даже в мелочах. Ты замедляешься, никуда не спешишь и успеваешь наслаждаться тем, что происходит в твоей жизни - ведь оно происходит именно для тебя!

Ты ощущаешь постоянно Присутствие в своей жизни направляющей Высшей силы, которая стремится наполнить твою жизнь Благом - и это не надо заслуживать, достаточно только открыться и довериться... Это Любящее присутствие всегда с тобой, в каждую минуту, в каждый жизненный Миг. Ты чувствуешь себя любимым ребенком Мироздания.

И тогда каждый день начинает быть наполненным смыслом. Ты понимаешь что ты - Хозяйка своей жизни и живешь именно ее, свою уникальную и неповторимую жизнь, с любовью творишь свой собственный Мир. Не важно что было вчера или что принесет завтра, значение имеет то, что есть сейчас...

Я называю это состояние Восхождением к Зрелости...опубликовано econet.ru.

Автор Тамара Архипова

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