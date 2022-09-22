ЖЕНЩИНА, которая в себе УВЕРЕНА

Каждая из нас мечтает быть уверенной и любящей себя женщиной, с высокой самооценкой и знающей свою ценность. Мы так привыкли ориентироваться на что то или кого то.

Часто меня спрашивают привести примеры любящих пар, семей, в которых мужчина и женщина долгое время живут вместе. Конечно же все хотят получить рецепт счастливой жизни. Будь такой, поступай так и счастье гарантировано. В этом конечно есть свой смысл, но мы же все разные. У каждой из нас своя история, свои родители, свое детство. И при всем нашем желании мы не можем стать как кто то. Каждая из нас должна пройти свой путь и прийти к самой себе. Принять и полюбить себя. Считаю это самое важное, что должна сделать женщина для себя.

Какая она – уверенная и любящая себя женщина?

Уверенная и любящая себя женщина:

1. Никогда не станет принимать любой жест и взгляд мужчины на свой счет. Она абсолютно не зависит от состояния и настроения мужчины. Она четко видит ту грань, отделяющую ее от мужчины и его проблем, не имеющих к ней отношения. Уверенная женщина никогда не станет переживать о плохом настроении своего партнера, виня себя в чем-то.

2. Не станет требовать от мужчины внимания и времени, а тем более обижаться на то, что он не проводит с ней сутки напролет, потому что она понимает, что нормальный мужик не станет все свое время и мысли посвящать только ей. В противном случае - это типичный инфант, у которого нет своих забот и он готов посвятить себя полностью женщине. Ну а нужен ли вам такой? Вы быстро "задохнетесь" от его любви и внимания.

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3. Не допустит мысли, что мужчина не любит ее, если он просто вовремя не позвонил, забыл предупредить о чем-то или пришел домой в плохом настроении. Такая женщина наполнена собой и всегда найдет занятие для себя. У нее всегда есть свои дела. Поэтому она всегда с пониманием относится к состоянию мужчины. Она всегда знает, когда он готов вылезти из своего эмоционального панциря и женщина сможет разговорить его, дать возможность поделиться наболевшим. Но и это не факт, поскольку по своей природе мужчины предпочитают справляться со своими проблемами самостоятельно.

4. Для нее на первом месте всегда остается она сама, ее собственное состояние, о котором она чутко заботится и оберегает. Ведь никто лучше ее не знает, что ее эмоциональное состояние во многом сказывается на ее близких. То есть, оберегая себя, она тем, самым заботится о тех, кто рядом. . Только отдохнувшая, наполненная и спокойная женщина может отдавать искреннюю любовь и заботу, не требуя ничего взамен.

5. Не влезет в жизнь и дела чужих людей, пока ее об этом не попросят. Просто-напросто ей больше интересна ее собственная жизнь, но она всегда готова прийти на помощь, проявить сострадание.

6. Прекрасно чувствует свои границы и личное пространство, и никому не даст нарушить их без ее согласия. При этом она сама уважает личное пространство других людей.

7. Знает себя и спокойно смотрит на недостатки других людей, понимая индивидуальность каждого человека. Достоинства человека – это продолжение его недостатков. Поэтому настоящая любовь к себе – это познание и принятие себя. Это осознание собственных возможностей и внутреннего потенциала. Приняв себя полностью, вы научитесь более терпимо воспринимать чужие недостатки.

8. Любить себя – это, значит находиться в гармонии с самой собой, это способность всегда слышать голос сердца и знать свой душевный мир, это доверие к самой себе.

9. Она никогда не допустит того, чтобы потеряться, раствориться в отношениях и партнере, но и не станет жить только своими интересами в ущерб окружающим.

10. Всегда открыта любви, умеет искренне дарить любовь и принимать ее.

11. Заботится о своем настроении и состоянии всегда, даже если ее не видят окружающие. Она держит под контролем собственную жизнь, чувства и эмоции всегда только в ее руках, а это значит, что ей не приходится держать в фокусе жизнь и проблемы кого-то еще.

12. Любовь к себе – это также умение достойно проживать любую, даже самую сильную боль, но не беря на себя роль жертвы. Это способность принимать боль, а не убегать, отрицать, заедать, искать других партнеров быстро. Это умение быть в одиночестве, в своей грусти и боли, позволяя этим чувствам течь внутри.

13. Умеет ждать, когда это требуется. Она хорошо обдумывает каждое свое слово и действие. Прежде чем что-то сделать, она нередко берет паузу.

14. Умеет правильно выбирать мужчин. Она никогда не свяжет судьбу неизвестно с кем, только из чувства одиночества или жажды любви. В мужчине ее привлекают человеческие качества, внутренний потенциал и его возможности. То есть, выбирая мужчину, она руководствуется не его к ней отношением, а вероятностью того, сумеет ли она его полюбить.

15. В отношениях она не ждет, пока мужчина сам прорвется к ее сердцу, поскольку знает, что женские обиды рано или поздно превратятся в стены отчуждения. Она смело может говорить мужчине о своих желаниях, о том что ей не нравится, не боясь обидеть партнера и что он уйдет.

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16. Умеет по-настоящему прощать и забывать даже самые большие обиды. Она всегда готова к диалогу, не боится остаться одна, выглядеть как то не так и не стесняется собственных чувств.

17. Всегда находится в ладу с собой. Она четко знает, что готова отдать своему мужчине, но не торопится делать этого раньше времени. Не пытается быть "хорошей девочкой", чтобы завоевать любовь и получить признание. Она делает только то, что приносит ей удовольствие и ничего ради других.

18. Никогда не откроет душевный мир малознакомому мужчине. Она не увлечется им, не познакомившись с ним как следует.

19. Не станет после свидания тысячу раз перекручивать все моменты общения. Пытаться понять внутренний мир мужчины. Она не стремится в глубины мужской души, чтобы разгадать какие-то его тайны. Ей совершенно неинтересно выстраивать свои предположения насчет его действий или слов.

20. Ей не требуется самоутверждаться в глазах партнера.

21. Может быть абсолютно счастливой и без мужчины. Её душевное состояние нисколько не связано с его отсутствием или присутствием рядом.опубликовано econet.ru.

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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