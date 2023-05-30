Приметы, которые точно указывают на то, что надо уходить

Муж оскорблял жену, распускал руки, издевался. И всегда твердил, что бабьими делами заниматься не хочет. Ни разу тарелку за собой не помыл.

И сынишку тоже бил. Или просто не замечал его. И вот жене встретился хороший человек. Она набралась сил, почувствовала поддержку и любовь, и решила уйти от мужа. Все оставить и уйти с Ромочкой. И тут муж стал очень ласковым. Он стал дарить жене гладиолусы, гладить Ромочку по голове и даже купил ему машинку. А потом посмотрел со значением, встал и вымыл чашку, из которой пил чай. Жена оставила все сомнения в прошлом и немедленно ушла. Живет счастливо в новом браке. И Ромочку никто не лупит ремнём. И не отвешивает пощечины.

Они умеют иначе

Знаете, почему она ушла? Она прежде думала, что вот такой муж человек. Такой у него характер. Трудное детство; родители не научили, как надо себя вести в семье. И головой он стукался неоднократно. И вот такой он, какой есть. Не умеет иначе.

Отлично они умеют иначе. Вы только послушайте, как мягко и льстиво они с начальником говорят, такие люди. Как при друзьях щедры и остроумны, как готовы помочь и поделиться с чужими! Мнение которых так важно для них. Как они прислуживают тем, от кого зависят. Как вежливы с сильными. И как отлично умеют подать красивой даме руку и сделать комплимент, если надо.

Ни слова грубого не напишут тем, от кого зависят. И не ударят полицейского, который им резко приказал предьявить документы.

Так что они отлично умеют иначе. Когда им нужно.

Это именно со слабыми, добрыми и зависящими от них показывают они своё нутро.

Потому и нет смысла прощать и терпеть. Они совершенно нормальные. Даже если их стукали по голове.

Демьян Бедный, пролетарский поэт, писал Ленину, спрашивал про лысину хамски, и ещё всякие грубости допускал.

И Сталину писал, звал фамильярно в гости и акцент грузинский передразнивал. Вот это - бесстрашный хам. Врожденный. Такого не переделаешь.

А остальные - о, они прекрасно знают, кого можно оскорблять и бить, а кого - опасно. И могут вести себя нормально.

Просто не хотят. Не считают вас достойным хорошего отношения. И временное улучшение поведения, единственная вымытая чашка и чахлые гладиолусы - они совершенно точно указывают на то, что надо уходить.

Если есть, куда.

И пока есть, куда...

Автор Анна Кирьянова

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