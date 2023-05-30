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Приметы, которые точно указывают на то, что надо уходить

Источник: facebook.com 30 мая 2023 6704
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Муж оскорблял жену, распускал руки, издевался. И всегда твердил, что бабьими делами заниматься не хочет. Ни разу тарелку за собой не помыл.

Приметы, которые точно указывают на то, что надо уходить

И сынишку тоже бил. Или просто не замечал его. И вот жене встретился хороший человек. Она набралась сил, почувствовала поддержку и любовь, и решила уйти от мужа. Все оставить и уйти с Ромочкой. И тут муж стал очень ласковым. Он стал дарить жене гладиолусы, гладить Ромочку по голове и даже купил ему машинку. А потом посмотрел со значением, встал и вымыл чашку, из которой пил чай. Жена оставила все сомнения в прошлом и немедленно ушла. Живет счастливо в новом браке. И Ромочку никто не лупит ремнём. И не отвешивает пощечины. 

Они умеют иначе

Знаете, почему она ушла? Она прежде думала, что вот такой муж человек. Такой у него характер. Трудное детство; родители не научили, как надо себя вести в семье. И головой он стукался неоднократно. И вот такой он, какой есть. Не умеет иначе. 

Отлично они умеют иначе. Вы только послушайте, как мягко и льстиво они с начальником говорят, такие люди. Как при друзьях щедры и остроумны, как готовы помочь и поделиться с чужими! Мнение которых так важно для них. Как они прислуживают тем, от кого зависят. Как вежливы с сильными. И как отлично умеют подать красивой даме руку и сделать комплимент, если надо. 

Ни слова грубого не напишут тем, от кого зависят. И не ударят полицейского, который им резко приказал предьявить документы.

Так что они отлично умеют иначе. Когда им нужно.

Приметы, которые точно указывают на то, что надо уходить

Это именно со слабыми, добрыми и зависящими от них показывают они своё нутро.

Потому и нет смысла прощать и терпеть. Они совершенно нормальные. Даже если их стукали по голове. 

Демьян Бедный, пролетарский поэт, писал Ленину, спрашивал про лысину хамски, и ещё всякие грубости допускал.

И Сталину писал, звал фамильярно в гости и акцент грузинский передразнивал. Вот это - бесстрашный хам. Врожденный. Такого не переделаешь.

А остальные - о, они прекрасно знают, кого можно оскорблять и бить, а кого - опасно. И могут вести себя нормально.

Просто не хотят. Не считают вас достойным хорошего отношения.  И временное улучшение поведения, единственная вымытая чашка и чахлые гладиолусы - они совершенно точно указывают на то, что надо уходить.

Если есть, куда. 

И пока есть, куда...

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Анна Кирьянова мужчина женщина отношения поведение хамство жизнь

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