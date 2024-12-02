Почему хочется вернуть бывшего: 4 причины

Откуда возникают сомнения в решении об окончании отношений, страдания и переживания об уходе мужчине и желание быть снова вместе?

Очень часто случается, что после расставания с мужчиной женщина начинает сомневаться в правильности решения закончить отношения, сожалеет и страдает, а также начинает думать, что им нужно быть снова вместе. Почему так происходит?

Почему хочется возобновить отношения с бывшим?

1. Ностальгия по прошлому

Кто-то живет будущим, кто-то настоящим, а иногда это какой-то момент из прошлого, который мы все надеемся испытать и пережить заново. «Нам же было хорошо вместе». Желание вернуть и пережить этот момент, подменяется желанием вернуть самого мужчину.

Но это иллюзия, скорее всего, только она и держала женщину в отношениях – надежда, что она снова будет счастлива с ним как когда-то. Но действительно ли возможно вернуть то как было? А что если так как было, то что она когда-то с ним испытывала, больше с этим мужчиной не повториться? Готова ли она отказаться от этой надежды ради самого мужчины, чтобы быть с ним так как есть.

2. Слишком много затратила, но все рухнуло

Ощущение, когда понимаешь что отдала отношениям с этим мужчиной слишком много. Слишком много времени, нервов, себя, а результата нет. И если в «ностальгии» женщина живет прошлым, то здесь наоборот, она инвестирует в отношения, надеясь что в будущим они ей что-то дадут, некое «великое счастье» (детей, семью, дом, счастливую старость и т.д.).

И даже если она вернет мужчину, и он будет с ней всю свою жизнь, она так может и не дождаться этого великого счастья (появятся дети, она начнет ждать что-то еще, или отношения себя исчерпают). Прежде чем реально возвращать мужчину, потому что за ним «должок», или начинать новые отношения, стоит попробовать разобраться с самим «инвестированием». Ведь это ни что иное как убегание от реальных отношений и подмена их фантазиями о будущем, так что может быть в реальности женщина никогда и не хотела быть с тем, кого так страстно желает вернуть.

3. Люблю себя рядом с ним

В отношениях важным для женщине было ощущение «любимая женщина», которое она испытывает рядом с этим мужчиной. То как мужчина ее отражает или как ее отражают другие, когда рядом с ней этот мужчина.

«Я рядом с ним самая красивая, как за каменной стеной, чувствую себя любимой» и т.д. Но если он вернется, после того как он ее предал/бросил/ушел, сможет ли он как и раньше давать женщине ощущение, что она любима и самая лучшая, или это будет уже не то, и восстановленные отношения будут разрушать нарастающее сомнение?

4. Он не мог разлюбить, если любил

Если он разлюбил, значит она стала какой-то не такой, плохой, недостойной его любви. И желание его вернуть, это ничто иное, как желание вернуть веру в себя. Еще хуже когда «разлюбил» становится поводом сомневаться в его любви в период отношений.

Но ведь женщина, то какая она есть никак не связано с тем, что испытывает к ней мужчина, но многие любят это смешивать. Если она вернет мужчину, неразобравшись с тем, откуда на самом деле возникают ее сомнения в себе, то она рискует попасть в зависимость, т.к. слишком сильно связывает свое состояние с его отношением к ней. Так женщина сама отдает мужчине возможность собой манипулировать и полную власть над собой.

Но что если это - любовь?опубликовано econet

Андриана Буянова

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