СИЛА БЛАГОДАРНОСТИ

Чем больше вы делаете что-то, что приносит пользу другим людям, чем больше вы благодарный по жизни человек, тем более вы счастливы и тем меньше у вас проблем. Поступай с другими так, как ты хочешь чтобы поступали с тобой.

Я заметила в своей практике, что чем больше человек носится со своими проблемами, возносит их: дескать у меня тревога, меня недолюбили в детстве, мне не недодали, мне не говорили, что я красивая, меня не научили как правильно жить, меня обижали, меня расстраивали... Вот чем больше он носится со своими проблемами, как с писаной торбой, тем выше вероятность того, что у этого человека проблемы с благодарностью.

Как искренне восхищаться и как искренне благодарить

Он настолько поглощен своими проблемами, своими самыми серьезными в мире проблемами, что ему не до благодарности. Ему все мало. И не стоит это малое его благодарности...

Звонит мне моя знакомая 31 декабря. Как водится, люди поздравляют друг друга с наступающим... Я знаю её проблемы, я знаю что ей тяжело. Ну, она так считает, свято верит в это. Что у неё, по её словам, очень плохие и неправильные родители, которые, собственно, и испортили её жизнь. И вот теперь она пытается как-то выгребать.

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Она звонит мне, потому что её накрыло. Потому что ей плохо. Я отвечаю ей и говорю окей, мол, давай поговорим. В процессе разговора она уже выходит на улицу, идёт дышит свежим воздухом, мы с ней беседуем. Ей явно становится легче, она даже смеется.

И где-то после часа беседы, она говорит:

- Ну всё, давай пока..

Я ей говорю:

- Спасибо не скажешь?

Молчание в трубке. Человек в замешательстве..

То есть, нифига себе, она ещё спасибо должна говорить! Она и так тут вся в печали, в канун праздника, рассказывала, так старалась, всплакнула даже, какое тут спасибо? Я говорю, что спасибо не столько мне нужно, оно тебе нужней. Поблагодарить человека, что он уделил тебе свое время, выслушал, поддержал, подбодрил... Но ей даже в голову это не пришло.

Она с трудом(!) выдавила спасибо, как будто в этом какой-то подвох. И даже как будто обиделась. И невдомек человеку, что вот она, эта причинно-следственная связь. Между ее супер проблемами и отсутствием благодарности. Или неумением ее выражать.

Посмотрите, есть ли люди, которых вы забыли поблагодарить? Отдайте им этот моральный долг.

Везде и всюду психологи говорят, что нужно выразить свой негатив, что нельзя держать негатив внутри, что старые обиды и разочарования должны быть выражены, должны быть высказаны. Или тому человеку, кто вам их причинил или психологу, или хотя бы выписать их, чтобы выпустить

То что вы носите внутри, все что проглочено - должно выйти. Это как в теле, как в пищеварительной системе. Представьте, если вы только едите, пьете, а в туалет не ходите...

Про благодарность в таком контексте как-то редко упоминают. Хотя, на самом деле, это тоже самое. Благодарность тоже должна быть выражена.

Когда вы забыли сказать спасибо, постеснялись, не до этого было, вы были настолько с головой в своих проблемах, что вам и в голову не пришло сказать человеку спасибо...

Есть ли такие люди в вашей жизни кому вы забыли сказать спасибо?

Всегда есть за что поблагодарить и родителей, и свекровь, и мужа, и подруг, и знакомых и неприятных людей и даже "врагов"... Человека, который чем-то помог вам, или переживал за вас, пообщался с вами и был с вами в трудную минуту...

Поблагодарить человека за то, что он выслушал, поблагодарить маму за звонок, поблагодарить папу за заботу, мужа за помощь... Поблагодарить соседа за то, что придержал дверь. Поблагодарить своих близких за ежедневные мелочи, но такие важные мелочи, из которых и складывается жизнь.

Часто вы настолько - центр вселенной и вокруг вас все вращается, что даже в голову не приходит просто сказать: Спасибо, что ты есть!

У вас не ладится с мужем? Самое время заняться практикой благодарности. Вам не за что его благодарить? Найдите! И пишите каждый день 10 благодарностей мужу.

У вас плохие отношения с ребёнком? Найдите за что его поблагодарить.

С любыми людьми практикуйте это.

Будь благодарен за малое и станешь достойным получить большее. Фома Кемпийский сказал это еще в 1427 году.

Благодарность это удивительная и высшая энергия - чувство.

Посмотрите, не сфокусированы ли вы на себе, как на центре вселенной? Может стоит начать выражать благодарность? И найти-таки за что.

Когда человек начинает благодарить за то, что уже есть, переключает фокус с себя любимого - здесь и начинаются чудеса.

Здесь и работа с гордыней и с "пупостью Земли". Человек убирает фокус со своих самых нерешаемых, самых важных в мире проблем... Вы же знаете: у людей проблемы - это так, ерунда, а вот мои проблемы - вот так проблемы! Это самый важные на свете проблемы!

Трудно объяснить логически почему благодарные люди, которые приносят пользу другим людям или занимаются делом, которое приносит пользу другим людям - имеют меньше проблем и более счастливы.

Но это можно проверить опытным путём.

Чем больше вы делаете что-то, что приносит пользу другим людям, чем больше вы благодарный по жизни человек, тем более вы счастливы и тем меньше у вас проблем. Поступай с другими так, как ты хочешь чтобы поступали с тобой.

На днях я общалась с одной милой женщиной. Мы говорили о важном в отношениях. О доверии, уважении, принятии, о восхищении. О том, без чего не возможно счастье двоих. И вот сегодня я получаю от нее сообщение с вопросом: " Как восхищаться мужчиной? И что, восхищаться любыми его поступками?" Я ответила ей, что, конечно же, не любыми поступками. А только за дело. Лесть плохая помощница, вернее, совсем никакая. Ответила коротко, в рамках смс-ки, но мысль-то пошла дальше.

И вот я уже пишу статью о том, как искренне восхищаться. И как искренне благодарить. Действительно, а как?

В многолетних отношениях часто не до восхищения, не до благодарности... А между тем, если вы не умеете искренне восхищаться и благодарить, то с просьбами можно даже не подходить.

Я, как любительница писать и, вообще, всяческих списков, не буду и здесь далеко ходить.

Итак, составим 2 списка. Возьмите два листа и найдите ручку.

Список восхищений.

Сюда записываем то, что вас восхищает. Если разучились, как раз и вспомним по ходу дела.

Пение птиц, например. Когда я провожаю сына в школу - я восхищаюсь как же чудно поют птицы.

Возможно вас восхищает архитектура какого-то здания. Пишем.

Стильный интерьер. Тоже подойдет.

Цветы. Они как раз сейчас активно расцветают. Туда же.

А цветущие повсюду деревья? Разве они не восхитительны?

Мой балкон смотрит на запад и я наслаждаюсь закатами. Они прекрасны. Пишу.

Может быть вас восхищает какой-то человек? Пишем.

Какое-то потрясающее умение человека. Сюда же.

Напишите много пунктов! И завтра допишите еще парочку и послезавтра.

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Список благодарностей.

Сюда запишите то, за что вы испытываете благодарность в своей жизни.

И тех, к кому вы испытываете это прекрасное чувство.

Может родители или бабушка.

Может ваша воспитательница из детского садика или учитель.

Может кто-то помог вам в трудную минуту или дал дельный совет...

Пишите еще..

Что нам даст написание этих списков?

Во-первых, куда внимание - туда и энергия. Не знаю, кто это сказал, но эти простые слова гениальны. То есть, о чем думаем - то и создаем. Формируем. У вас появится гораздо больше поводов восхищаться и благодарить. Вы увеличите свои списки.

Во-вторых, вы почувствуете это состояние внутри вас. Восхищение и благодарность. Как вы это ощущаете? Запомните его. Можно поподробней его рассмотреть. Что происходит в теле, когда вы восхищаетесь или благодарны? Где в теле? Какого, может быть, цвета или формы?

Запомнив это состояние получше - вы сможете переносить его на какие-то ситуации в своей жизни. Сможете просто брать его в какие-то моменты.

Искренне восхищаться и благодарить - это просто! Просто и прекрасно. Важно и ценно.

Пусть в вашей жизни будет больше благодарности и восхищения!опубликовано econet

Автор Елена Равлушевич

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