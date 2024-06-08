Как предотвратить истерики у ребенка и оградить себя от непрошеных советов

Что делать, когда ребенок доводит до ручки, а все вокруг раздают «полезные» рекомендации.

Каждой семье знакомы ситуации, которые изо дня в день запускают маховик семейного конфликта. Когда ребенок утром не надевает колготки, когда после школы отказывается делать домашнюю работу или вечером не хочет ложиться спать. Ситуация может отягощаться тем, что проблемы с саморегуляцией являются личностной особенностью ребенка. Ирина Лукьянова, журналист, автор книги «Экстремальное материнство» и мама ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в одной из своих лекций поделилась наработками, как справиться с трудным поведением малыша, когда задача кажется непреодолимой.

Как избежать споров и ссор детьми, а также сделать их последствия менее болезненными для каждой из сторон

1. Для начала надо точно поймать момент, когда мирная жизнь превращается в пороховой погреб, который готов взорваться сию секунду.

2. Затем понаблюдать, что делает ребенок, а что делаете в этот момент вы. Иногда полезно записать происходящее на камеру, чтобы потом в спокойной обстановке проанализировать действия сторон, найти точку невозврата, и подумать, как можно было ее избежать.

3. Если ребенок не слушается вас с первого раза, заранее проработайте с ним алгоритмы, которые ему необходимо выполнять в будущем. Важно делать это, когда все пребывают в спокойном настроении. Так и говорите: «Сначала мы делаем то-то и то-то, а потом нам все равно придется пойти в школу»(можно сделать визуальное расписание в виде карточек- действий).

Ритуалы, ряд привычных последовательных действий, которые повторяются изо дня в день, привносят в жизнь ребенка чувство неизменности, безопасности.

4. В некоторых случаях надо следить, чтобы ребенок не перевозбудился и быть готовым во время переключить его внимание.

5. Если сделать этого не удалось и конфликт уже вспыхнул, необходимо физически вывести ребенка из ситуации, дать ему успокоиться и лишь потом возвращаться в ситуацию. Например, на детской площадке ваш ребенок начал кричать, потому что не получил желаемую игрушку, правильным решением будет молча вывести (или вынести) его с места конфликта, обнять, дать ему прийти в себя, спокойно обсудить произошедшее, а потом возвращаться на место игры и общения.

6. Необходимо наблюдать за своим ребенком, знать его реакции, отличать манипулятивную истерику от истерики, которую спровоцировал поток нахлынувших не очень понятных для самого ребенка эмоций.

Например, малыш захотел есть, но не понимает этого, у него портится настроение, что приводит к капризам. Ваша задача, как родителя, выяснить с помощью наводящих вопросов, первопричину каприза, устранить проблему и тем самым предотвратить развитие конфликта.

7. Вообще очень важно учиться вербализовывать свои чувства и учить этому ребенка. В этом кроется ключ к взаимопониманию.

8. Разделяйте гнев и любовь к ребенку: «Да, ты сделал плохо, но это не означает, что ты плохой. Да, я кричу, но это не означает, что я злая, просто я очень расстроилась».

9. В момент конфликта (и всегда!) не осыпайте ребенка бесконечными оценками.

Рядовой родитель, когда видит у своего школьника в дневнике двойку, говорит ему: «Ты ленивый, неспособный, дурак. А я почему должен из-за тебя краснеть и страдать?». Этим самым он навешивает на ребенка чувство вины, стыда, ощущение, что тот отвечает за эмоции родителя, плюс дает оценку, характеризующую его личность, как полный ноль.

Вместо этих уничтожающих слов, правильнее было бы произнести: «Я беспокоюсь, когда я вижу двойки. Мне бы хотелось понять, откуда они берутся, и как я могу тебе помочь».

Что делать, когда вам пытаются дать непрошеный совет

Ещё один любопытный момент, который всегда сопряжен с конфликтными ситуациями — участие в них третьей стороны, то есть чужих людей. Если ссора происходит в общественном месте, всегда найдутся те, кто сделает пару-тройку замечаний или даст непрошеный совет, когда нервы у вас и у ребенка раскалены до предела.

В этом случае также есть алгоритм, который поможет вам быть во всеоружии.

Важное замечание: из некоторых ситуаций лучше уйти до того, как они стали неразрешимыми. Если в конфликте участвует третья сторона, и вы видите, что она неадекватна, постарайтесь уйти.

Если этого сделать невозможно, соблюдайте эти правила:

Не давайте никому запугивать, оскорблять и унижать своего ребенка. Тем более прикасаться к нему руками. Это контроль его физической и психической безопасности. Даже если вы вышли из себя и стали на него кричать, это не повод чужим людям делать то же самое.

Отстраняйте чужих людей от ребенка, не давайте им говорить, всякие гадости, вроде, «сейчас тебя вот тот дядя заберет».

Если ребенок провинился перед чужим человеком, вы извиняетесь за него, помогаете устранить последствия прецедента, насколько это возможно. Какое-то время выражаете сочувствие, но не даете переходить человеку на оскорбления.

Для непрошеных советчиков, которые особенно активно вторгаются в ваше личное пространство, подготовьте домашние хладнокровные заготовки, которые помогут прекратить навязанную коммуникацию:

«Спасибо, что обратили на это внимание», «Я приму это к сведению», «Я вас услышала»,«Спасибо за беспокойство и заботу», «Спасибо, но мы справимся», «Нам доктор запретил», «Да, в ваше время не так растили», «Да, это распространенное мнение, но не единственное» и др.

Также может сработать метод полного игнорирования советчика. Например, вы громко говорите что-то ребенку, давая окружающим понять, что у вас все под контролем: «Да, милый, ты упал, тебе больно. Ты имеешь полное право плакать».

Задача родителей – защищать своего ребенка, не включаться в конфликты эмоционально, в экстренных случаях удаляться из них физически, и учить себя и ребенка говорить о своих чувствах.опубликовано econet

По мотивам лекции о самоконтроле Ирины Лукьяновой

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